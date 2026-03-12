Несколько военных США пострадали при ударе дронов по базе в Эрбиле

Tекст: Денис Тельманов

Несколько военнослужащих США получили ранения в результате атаки дронов на британо-американскую базу возле Эрбиля на севере Ирака, передает Telegraph.

По информации издания, беспилотники, которые могли быть запущены с территории Тегерана, нанесли удар по базе, на которой размещаются сотни солдат западной коалиции, участвующей в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в РФ).

В ходе нападения британские военнослужащие не пострадали. Американские военные, находившиеся на объекте, получили незначительные ранения.

Британским средствам противовоздушной обороны удалось сбить два беспилотника, однако еще несколько дронов смогли преодолеть защиту и поразить цель. На базе в Эрбиле дислоцированы сотни военнослужащих западной коалиции, действующих против ИГ.

Контекст атаки связан с недавней эскалацией в регионе: в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая объекты в Тегеране, что повлекло разрушения и гибель мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 150 американских военнослужащих получили ранения во время военной операции против Ирана.

Корпус стражей исламской революции заявил о серьезных потерях среди американских военных после удара по вертолетной базе Аль-Адири в Кувейте.