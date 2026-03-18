Журналистку Гордееву оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.7 комментариев
Суд обязал иноагента Гордееву выплатить 120 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду
Басманный суд Москвы оштрафовал журналистку Катерину Гордееву (признана иноагентом) на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).
Решение в отношении журналистки Катерины Гордеевой (признана в РФ иноагентом) вынес Басманный суд Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Поводом стало привлечение ее к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
«Гордеева Катерина Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 120 тыс. рублей», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский районный суд Москвы постановил взыскать с компании TikTok 3 млн рублей за сохранение доступа к материалам с ЛГБТ-пропагандой.
Мировой судья в Ярославской области назначил педагогу колледжа штраф в 100 тыс. рублей за демонстрацию запрещенной символики на занятии.