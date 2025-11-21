Казахстан приостановил действие ДОВСЕ

Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
Токаев подписал указ о приостановке Казахстаном действия ДОВСЕ
Республика Казахстан официально приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает ТАСС. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 ноября. Документ уже опубликован в официальной системе нормативных правовых актов республики.
ДОВСЕ был заключен в Париже в 1990 году, его адаптированная версия подписана на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Адаптированный договор ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Сенатор Андрей Климов заявил, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе не исполняется НАТО, поэтому его пора денонсировать.