Экс-главу петербургской Федерации вольной борьбы обвинили в еще одном убийстве

СК обвинил экс-главу петербургской Федерации вольной борьбы Кулибабу в организации убийства в 1995 году

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы города Владимиру Кулибабе в организации убийства одного из членов его криминальной группировки в 1995 году, передает ТАСС.

Уголовное дело, возбужденное в марте 1995 года, возбуждено по факту убийства Александра Боброва. В ходе следствия была установлена причастность Кулибабы к этому преступлению, ему предъявлено обвинение по статье о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений и по предварительному сговору.

По версии следствия, Кулибаба и Дмитрий Скворцов, член его банды с 1993 года, вступили в сговор для убийства Боброва из-за неприязненных отношений между Скворцовым и жертвой. В качестве пособника Кулибаба привлек друга Боброва, который помог киллеру проникнуть в квартиру жертвы. Скворцов за 2 тыс. долларов нанял исполнителя убийства, обеспечив его пистолетом с глушителем.

Киллер проник в квартиру Боброва с помощью пособника и трижды выстрелил жертве в голову, после чего все участники скрылись. Исполнитель умер в 2003 году, пособник был осужден, а Скворцов находится в розыске.

Ранее бывшего президента петербургской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу задержали в рамках расследования дела об убийстве 1993 года.

В 1993 году погиб Игорь Савин, известный как Кувалда, которого подозревали в конфликте с предпринимателем Константином Яковлевым.

По данным СК, подсудимые с начала 1990-х были участниками преступного сообщества Константина Яковлева, а после его убийства в 2003 году в Москве Кулибаба единолично возглавил банду, которая продолжала действовать до декабря 2021 года.