Российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группа российских бойцов под покровом тумана обнаружила в одном из зданий группу противника, которая не подозревала об окружении, передает РИА «Новости».

«Противников было шестеро, открыли огонь по нам. В подвале началась перестрелка, гранаты кидают, пыль поднялась. Видно ничего не было, работали на ощупь. Гранатами закидали. Вроде тишина. Двое сидели, двое негров, руки подняли. Четверо с нацистскими шевронами ВСУ «лежали», – рассказал Крысанов.

Он добавил, что на всех боевиках были нашивки нацистского содержания, а их вооружение и экипировка оказались исключительно европейского производства.

После зачистки здания штурмовики передали пленных прибывшей группе закрепления и вернулись в пункт временной дислокации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Евмин сообщил о плохой подготовке колумбийских наемников.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ошибочном ударе колумбийских наемников по украинским штурмовикам под Купянском.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил об огне украинских националистов по сдающимся иностранным бойцам в Харьковской области.