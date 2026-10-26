Tекст: Вера Басилая

«На сегодня эвакуированы около 1,2 тыс. человек. Большая часть из них уже стала гражданами России. Есть и те, кто оформляет гражданство по месту жительства, переезжая в другие регионы России. Могу сказать точно – тех, кто не желает вступать в гражданство нашей страны, нет», – заявил Емельянов.

Вице-премьер уточнил, что паспортизация проводится после эвакуации людей в безопасные районы, передает ТАСС.

Сразу после выезда жители поступают в пункты временного размещения с горячим питанием, предметами первой необходимости и медпомощью. Им также помогают с оформлением документов и социальных выплат.

Константиновка была освобождена военнослужащими Южной группировки войск, о чем 3 июля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские власти объявили о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных украинским войскам Краматорского и Славянского районов ДНР.

ВСУ попытались сорвать эвакуацию жителей Константиновки с помощью дронов.

Украинские военные заминировали улицы Константиновки тяжелыми дронами.

Беженка рассказала, что жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации.