Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.4 комментария
Все эвакуированные из Константиновки жители решили получить гражданство России
Большинство из порядка 1,2 тыс. жителей, эвакуированных из освобожденной от ВСУ Константиновки, решили получить гражданство России, сообщил вице-премьер ДНР Илья Емельянов.
«На сегодня эвакуированы около 1,2 тыс. человек. Большая часть из них уже стала гражданами России. Есть и те, кто оформляет гражданство по месту жительства, переезжая в другие регионы России. Могу сказать точно – тех, кто не желает вступать в гражданство нашей страны, нет», – заявил Емельянов.
Вице-премьер уточнил, что паспортизация проводится после эвакуации людей в безопасные районы, передает ТАСС.
Сразу после выезда жители поступают в пункты временного размещения с горячим питанием, предметами первой необходимости и медпомощью. Им также помогают с оформлением документов и социальных выплат.
Константиновка была освобождена военнослужащими Южной группировки войск, о чем 3 июля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские власти объявили о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных украинским войскам Краматорского и Славянского районов ДНР.
ВСУ попытались сорвать эвакуацию жителей Константиновки с помощью дронов.
Украинские военные заминировали улицы Константиновки тяжелыми дронами.
Беженка рассказала, что жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации.