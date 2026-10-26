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Соцфонд назвал даты выплат семьям с детьми за октябрь
Соцфонд: Выплаты семьям с детьми за октябрь зачислят 3, 5 и 6 ноября
Социальный фонд России перечислит выплаты семьям с детьми за октябрь 3, 5 и 6 ноября.
На 3 ноября намечено перечисление единого пособия, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, сообщает Социальный фонд в Мах. Выплаты из средств материнского капитала поступят 5 ноября.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан зачислят 6 ноября. Обычно эти средства выплачивают до восьмого числа, однако в ноябре эта дата выпадает на выходной день, поэтому перечисление произведут раньше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Социальный фонд сообщил о досрочной выплате в ноябре ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.
В прошлом месяце основные детские пособия через банки поступили 2, 5 и 8 октября.
В сентябре аналогичные выплаты прошли по графику Социального фонда 3, 4 и 8-го числа.