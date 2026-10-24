Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.7 комментариев
Мурашко назвал простуду самым распространенным детским заболеванием
Мурашко: Простуда является самым частым заболеванием у детей
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал простуду наиболее часто встречающимся заболеванием среди детей и призвал к своевременной вакцинации.
Своевременная прививка от вирусных инфекций помогает защитить детей и взрослых в период эпидемиологического сезона, сообщил Мурашко РИА «Новости».
«Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных», – пояснил он.
Министр отметил, что дети часто контактируют друг с другом, поэтому здоровье ребенка значительно облегчает семье прохождение сезона простуд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об увеличении числа сосудистых катастроф при гриппе.
До этого он сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.
Врач Иван Коновалов назвал легко передающиеся в школьных коллективах инфекции самыми опасными.