Ребенок умер после удаления аденоидов в Череповце

Жительница Подмосковья получила условный срок за гибель пяти человек на пожаре

Суд Воскресенска дал полтора года условно женщине за гибель детей и матери в пожаре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и назначил ей наказание в виде полутора лет условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

Установлено, что 21 февраля женщина оставила четырех малолетних детей и свою мать в жилом доме в селе Константиново. При этом она не отключила от сети водонагреватель, а также закрыла входную дверь снаружи на ключ.

В доме не было ручек на створках окон и запасного комплекта ключей, из-за чего запертые люди не смогли выбраться, когда вечером начался пожар. В результате погибли 62-летняя женщина и четверо детей в возрасте от трех до шести лет, спастись удалось лишь 14-летнему подростку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в подмосковном селе Белый Раст локализовали пожар на складе.

В феврале в Подмосковье осудили мужчину, потерявшего в пожаре жену и троих детей.



