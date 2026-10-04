Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Подросток без прав насмерть сбил ребенка в Хабаровском крае
В Хабаровском крае подросток без водительских прав устроил смертельное ДТП, выехав на встречную полосу и сбив двух школьников на обочине трассы.
Семнадцатилетний водитель сбил двух детей в возрасте 12 и 13 лет в Ванинском районе Хабаровского края, передает РИА «Новости». Авария произошла в воскресенье вечером на 29-м километре трассы Советская Гавань – Ванино.
Подросток, управлявший автомобилем без прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. «В результате столкновения авто перевернулось на крышу и продолжив движение по инерции, совершило наезд на двух несовершеннолетних, шедших по обочине. 13-летний пешеход погиб на месте до приезда скорой помощи. Второго пострадавшего, 12-летнего мальчика, доставили в медучреждение для обследования», – сообщили в региональной госавтоинспекции.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Инцидент взят на контроль прокуратурой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе несовершеннолетний водитель питбайка без прав сбил насмерть четырнадцатилетнего подростка в Башкирии.
В конце июля пьяный 17-летний юноша наехал на двух пешеходов со смертельным исходом в Красноярском крае.
В начале того же месяца другой подросток без водительского удостоверения спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими в Свердловской области.