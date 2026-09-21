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Санду призвала граждан Молдавии готовиться к нехватке энергоресурсов
Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан готовиться к возможной нехватке энергоресурсов и начать их экономить во избежание перебоев с поставками.
Гражданам Молдавии грозит дефицит энергоносителей, поэтому необходимо начать их экономию для предотвращения возможных перебоев, заявила Санду на брифинге после заседания Совета безопасности, передает РИА «Новости».
«Мы должны быть готовы к любому сценарию, чтобы Молдавия имела доступ к воде, электроэнергии, газу и топливу, хотя мы и не можем повлиять на цены. Самый большой риск в том, что мы можем остаться без нужного объема этих ресурсов, поэтому мобилизация всех институтов имеет решающее значение», – отметила глава государства.
По ее словам, власти приняли решение сохранить работу линий электропередачи напряжением 110 кВ с Румынией. Кроме того, планируется создать резервы оборудования и запасных частей для оперативного ремонта в случае поломок, а также постепенно сформировать аварийные запасы нефтепродуктов.
Правительство республики подготовит специальные инструкции. Они помогут жителям экономить ресурсы и объяснят порядок действий при возможных перебоях с поставками электричества, газа или тепла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис.
В начале августа премьер-министр Василий Тофан заявил о невозможности подписания аварийных контрактов на закупку электроэнергии.
В конце июля кабинет министров страны утвердил постановление о введении особого положения из-за перебоев с поставками горючего.