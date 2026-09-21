Guardian: Рост цен на нефть грозит новым глобальным экономическим кризисом

Tекст: Денис Тельманов

Британская газета Guardian предупредила о возможных рисках нового глобального финансового кризиса на фоне текущих мировых событий, передает РИА «Новости». Издание обращает внимание на рост цен на нефть, масштабную распродажу государственных облигаций и предостережения о рисках стремительного развития искусственного интеллекта.

«В этом сентябре снова есть причины для беспокойства. Цены на нефть растут, что вызывает рост цен на бензин и дизельное топливо и увеличивает давление на стоимость жизни. По всему миру распродают гособлигации. Раздаются предупреждения руководителей компаний в сфере ИИ о том, что было бы мудрым решением замедлить развитие их отрасли. Все вместе – это ингредиенты для еще одного неспокойного сентября», – отмечает автор статьи.

Журналисты подчеркивают, что исторически сентябрь часто становился отправной точкой экономических потрясений. В частности, в 1931 году Британия отказалась от золотого стандарта, в 1992 году фунт стерлингов покинул европейский механизм обменных курсов, а в 2008 году крах банка Lehman Brothers спровоцировал мировую рецессию.

При этом издание допускает, что текущие опасения могут оказаться ложной тревогой. Например, последствия блокировки судоходства в Ормузском проливе из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном пока не привели к катастрофическим последствиям, несмотря на рост цен на топливо.

Тем не менее, газета призывает подготовить антикризисный план на случай непредвиденных обстоятельств.

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