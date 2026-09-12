Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.0 комментариев
Крестный ход с мощами Александра Невского и Димитрия Донского в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошел традиционный общегородской крестный ход, приуроченный к празднованию Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (небесного покровителя города) (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
Молитвенное шествие было учреждено еще в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной. В современной истории города оно традиционно проходит 12 сентября (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
На этот раз праздничные мероприятия объединили сразу три масштабных потока верующих, которые встретились на площади Александра Невского (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
В ходе участвовали представители духовенства митрополии, прихожане храмов города и Ленинградской области, студенты духовных академий, члены православных братств и многочисленные паломники со всей страны (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
Среди участников общегородского крестного хода обязательно присутствуют курсанты военных вузов (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
Во главе большой колонны на Невском проспекте в этом году пронесли две особо почитаемые святыни: Чудотворную Казанскую икону Божией Матери и ковчег с частицей мощей благоверного князя Димитрия Донского (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
В среднем шествие собирает от 50 до 80 тысяч человек (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
В крестном ходе одновременно несли мощи Александра Невского и Димитрия Донского — прапрадеда и праправнука, двух особо почитаемых святых и защитников Руси. (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
Шествие завершилось всеобщим торжественным молебном на площади перед лаврой (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)
Ковчег с мощами Димитрия Донского временно перенесли в Свято-Троицкий собор лавры, где верующие могут поклониться ему (фото: Алексей Даничев/РИА Новости)