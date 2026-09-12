Gillette продлила права на товарные знаки в России

Бренд Gillette сохранил права на товарные знаки в России до 2036 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бренд Gillette пролонгировал на 10 лет срок действия исключительного права в России на два товарных знака, впервые зарегистрированных в 1976 году. Речь идет о торговых марках Gillette и Gillette Foamy, пишет ТАСС.

Заявки на продление подавались неоднократно, в последний раз – до 2026 года. Согласно данным Роспатента, новая дата истечения срока действия товарных знаков – 2036 год.

Между тем, в 2022 году американская корпорация Procter & Gamble, владеющая Gillette, остановила инвестиции в Россию и урезала ассортимент поставляемой продукции из-за спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте бренд Gillette получил регистрацию товарного знака в России для реализации новых гелей и кремов.

Позже американская компания Starbucks зарегистрировала в РФ товарный знак в виде черно-белого логотипа. До этого немецкий автоконцерн Mercedes-Benz увеличил срок действия своих товарных знаков до 2036 года.