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Депутат Сидякин рассказал о планах «Единой России» по развитию городов
Партия «Единая Россия» продолжит развивать программы благоустройства, жилищного строительства и льготной ипотеки, благодаря которым уже обновлено 100 тыс. общественных пространств, заявил руководитель ЦИК «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.
«И мы будем продолжать заниматься этим вопросом, будем поддерживать конкурс малых исторических поселений, заниматься газификацией, будем развивать наши города», – заявил он в ходе дебатов на Первом канале.
При законодательной поддержке партии из ветхого и аварийного жилья уже расселили миллион человек. Жилищное строительство идет опережающими темпами: в год строится более 100 млн кв. метров жилья, что превышает показатели советского периода и 1990-х годов.
Сидякин добавил, что партия продолжит поддерживать социальную и льготную ипотеку в регионах Крайнего Севера, Дальнего Востока и новых субъектах РФ. По его словам, это служит стимулом для жилищного строительства.
Благодаря поддержке партии жилищные условия улучшили 50 млн граждан в рамках программы капремонта. Развитие коммунального хозяйства и инфраструктуры городов продолжится с использованием современных технологий, включая искусственный интеллект и беспилотный транспорт, подытожил Сидякин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» подготовила масштабный проект обновления городской инфраструктуры.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отчитался о благоустройстве 120 тыс. общественных пространств.