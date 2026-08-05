Собянин заявил о влиянии инвестиций в экономику Москвы на развитие регионов

Собянин: Инвестиции в экономику Москвы положительно влияют на развитие регионов

Tекст: Дарья Григоренко

Собянин рассказал о тесной связи столичной экономики с другими субъектами страны. По его словам, рост московской экономики напрямую стимулирует развитие остальных регионов, передает ТАСС.

«Чем больше экономика города, тем больше она окажет влияния на экономику других регионов. Миллионы рабочих мест созданы в других регионах в кооперации с промышленностью, строительством и развитием экономики Москвы», – подчеркнул градоначальник. Он отметил, что столичные предприятия, такие как завод «Москвич», активно сотрудничают с десятками поставщиков комплектующих по всей стране.

Кроме того, Москва выступает крупнейшим донором федерального бюджета. В столице производится более 20% валового национального продукта России, и около 60% собираемых здесь налогов и сборов направляются в федеральную казну. Эти средства обеспечивают стабильность бюджета и позволяют финансировать дотационные регионы, а также национальные проекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в городе на 12,1% за полгода.

Немногим ранее градоначальник предложил отсрочить выплату 300 млрд рублей региональных бюджетных кредитов.

Центральная избирательная комиссия России утвердила федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия» с участием главы города.