Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.44 комментария
За ночь над Россией нейтрализовали 131 дрон ВСУ
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 беспилотник над страной, сообщило Минобороны.
С 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили над Тульской областью, Кубанью, Крымом и над Черным морем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне днем российские системы противовоздушной обороны сбили 245 беспилотников.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что за первые дни августа в регионе сбили 54 украинских беспилотника.
Атака дронов в ночь на 2 августа стала одной из самых массированных за весь 2026 год, над регионами поразили 635 украинских БПЛА.