  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 131 дрон ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В борьбу с украинскими дронами вступает народное ополчение
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    Минобороны: Российские дроны уничтожили АЗС в Краматорске
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Смертная казнь – кровь на руках каждого

    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

    44 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом ее потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    28 комментариев
    3 августа 2026, 07:20 • Новости дня

    За ночь над Россией нейтрализовали 131 дрон ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 беспилотник над страной, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 2 августа до 7.00 мск 3 августа дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Тульской областью, Кубанью, Крымом и над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне днем российские системы противовоздушной обороны сбили 245 беспилотников.

    Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что за первые дни августа в регионе сбили 54 украинских беспилотника.

    Атака дронов в ночь на 2 августа стала одной из самых массированных за весь 2026 год, над регионами поразили 635 украинских БПЛА.

    2 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Белоруссии разворачивают новое подразделение специального назначения в 40 километрах от украинских рубежей, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

    По его словам, Минск приступил к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады на южном направлении, передает «Интерфакс».

    «Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – сказал военачальник.

    К настоящему моменту уже набраны офицеры и призывается личный состав. Новая воинская часть разместится всего в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

    В настоящее время белорусские войска располагают тремя отдельными десантно-штурмовыми бригадами. Это 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и пятая в Марьиной Горке под Минском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минск начал формирование новой бригады сил специальных операций в Гомельской области.

    Для предотвращения проникновения диверсантов республика направила в приграничные районы спецотряды МВД.

    Комментарии (0)
    2 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сети автозаправочных станций на украинской территории начали ограничивать продажу дизельного топлива водителям, установив лимит от 50 до 100 литров за одну заправку.

    «Сети автозаправочных станций на Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту. Лимиты колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ограничения чаще всего касаются станций на трассах, где заправляются дальнобойщики. Разница между оптовой и розничной ценой сократилась, сделав покупку горючего на АЗС более выгодной, чем на нефтебазах.

    Лимиты уже действуют у нескольких операторов, включая сеть ОККО, где ограничение составляет 100 литров. Меры введены для предотвращения быстрого истощения запасов, так как логистические цепочки не успевают их пополнять. Дефицит вызван резким сокращением поставок, ограниченным предложением в Европе и обмелением Дуная, что усложнило речную транспортировку.

    Эксперты не ожидают полной остановки продаж дизеля в ближайшее время, однако топливо может периодически пропадать на разных заправках. По данным издания, средняя цена дизельного топлива на Украине к 31 июля выросла до 90,55 гривны за литр, что составляет около двух долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили десятки украинских автозаправочных станций.

    Российские беспилотники «Герань-2» атаковали топливную инфраструктуру противника на южном направлении.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал огромной проблемой удары по прифронтовым АЗС.

    Комментарии (6)
    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    Комментарии (0)
    2 августа 2026, 22:26 • Новости дня
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), ранил четырех человек, сообщают украинские СМИ.

    «В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», – пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию. Ранения получили четыре человека. У 25-летнего сотрудника ТЦК зафиксировано огнестрельное ранение спины в области легких, он госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Еще трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет новая волна насильственной мобилизации на фоне провала реформы ТЦК.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового бунта из-за принудительной мобилизации.

    В Одесской области двое сотрудников территориального центра комплектования получили ножевые ранения во время проверки документов.

    Комментарии (0)
    2 августа 2026, 17:58 • Новости дня
    На Украине сократили список оснований для отсрочки от мобилизации

    На Украине лишили восемь категорий граждан права на отсрочку от мобилизации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ряды украинских войск теперь будут пополнять за счет студентов-заочников, работников оборонных предприятий и многодетных отцов с долгами по алиментам, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные военкомата, «восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку». В частности, привилегии лишились студенты вечерней формы обучения и получающие второе высшее образование, передает РИА «Новости».

    Также под призыв теперь попадают многодетные отцы с долгами по алиментам и работники предприятий министерства обороны. Кроме того, отсрочку отменили для граждан, ухаживающих за родственниками с инвалидностью, если в семье есть другие трудоспособные лица. Статус ограниченно годных полностью упразднен.

    При этом мужчины с инвалидностью первой и второй групп, получившие документы после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторную медкомиссию. Единственным послаблением стало предоставление отсрочки тем, чьи сводные братья или сестры погибли в ходе боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское министерство обороны изучало возможность полной отмены брони для большинства граждан.

    В Закарпатье сотрудники военкоматов задерживали студентов с действующей отсрочкой от призыва.

    В Винницкой области молодых медиков массово объявили в розыск ради лишения права на освобождение от службы.

    Комментарии (0)
    2 августа 2026, 10:32 • Новости дня
    Экс-военный ВСУ рассказал о языковом давлении в школах Одессы

    Бывший боец ВСУ Липко сообщил о принуждении одесских школьников к украинскому языку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Детей в одесских школах еще в 2020 году принуждали говорить на украинском языке даже на переменах, рассказал бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.

    В одесских учебных заведениях еще шесть лет назад детей принуждали отказываться от родной речи, передает РИА Новости. Бывший военнослужащий украинской армии Владимир Липко поделился воспоминаниями о первом классе своей дочери. По его словам, к тому времени в городе не осталось ни одной школы с преподаванием на русском языке.

    «Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе 100% детей были русскоязычными», – сказал бывший военный. На Украине последовательно искореняли русскоязычное образование, полностью переведя все учреждения на государственную мову. В июне 2026 года Владимир Зеленский подписал закон, окончательно исключивший русский язык из списка подлежащих защите.

    Липко ранее руководил одним из одесских коммунальных предприятий, а после насильственной мобилизации решил перейти на сторону России. При поддержке финской активистки Салли Райски и российской контрразведки была проведена спецоперация по его выводу. Сейчас мужчина находится на территории РФ и уже получил статус беженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал об искажении фактов о Второй мировой войне в украинских учебниках.

    Президент Украины Владимир Зеленский официально исключил русский язык из перечня защищаемых государством языков.

    В школах Одессы для родителей ввели штрафы за общение детей на русском языке на переменах.

    Комментарии (0)
    2 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    Жительниц Львовской области заставили извиняться за русскую музыку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двух жительниц Львовской области заставили публично извиняться за прослушивание музыки на русском языке, сообщили СМИ.

    Конфликт вокруг русскоязычных треков разгорелся в конце июля. Женщины слушали песни и категорически отказались их выключать по требованию окружающих. В результате недовольные граждане вызвали на место сотрудников полиции, передает ТАСС.

    Позже в Сети появилась видеозапись происшествия. На опубликованных кадрах видно, как обе женщины послушно повторяют слова извинения, которые им диктует неизвестный голос за кадром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля бывший киевский судья открыл стрельбу из-за замечания о громкой русскоязычной музыке.

    Несколькими днями ранее в Одесской области неизвестные жестоко избили арматурой мужчину за просьбу выключить русскую песню.

    В июне городской совет Кропивницкого ввел полный запрет на трансляцию русскоязычных аудиоматериалов в коммерческих заведениях.

    Комментарии (4)
    2 августа 2026, 20:34 • Новости дня
    Мобилизованного украинца нашли мертвым и похоронили как неизвестного

    Tекст: Ольга Иванова

    Тело мужчины, мобилизованного в Киевской области, обнаружили без признаков жизни и похоронили как неопознанного.

    «Мужчину, которого мобилизовали через ТЦК в Вишневом, позже нашли мертвым и похоронили как неизвестного. Его двоюродный брат утверждает, что погибший страдал диабетом и имел проблемы с ногами», – передает РИА «Новости».

    По словам родственника, изначально семье заявили о непригодности мужчины к военной службе и скором возвращении домой. Позже выяснилось, что он был направлен в Нежинский ТЦК и прикомандирован к воинской части. Связь с ним прервалась 30 июня, а 2 июля родным сообщили о его самовольном уходе из части.

    Тело погибшего обнаружили 18 июля в одном нижнем белье, без видимых телесных повреждений. Спустя несколько дней его похоронили как неизвестного. Мобильный телефон мужчины нашли 5 июля и передали супруге 9 июля, не изъяв в качестве вещественного доказательства. В настоящее время проводится ДНК-тест, семья обратилась в Государственное бюро расследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния из-за принудительной мобилизации.

    В июне сотрудники военкомата порвали документы об инвалидности у жителя Константиновки для отправки на фронт.

    В прошлом году возле учебного центра нашли тело пропавшего украинского призывника без одежды и обуви.

    Комментарии (0)
    2 августа 2026, 23:55 • Новости дня
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли серию срочных звонков от властей других стран, которые заверили, что не будут участвовать в войне США против Ирана, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.

    «Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.

    В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.

    Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 04:25 • Новости дня
    Удар по мосту в Славянске обрушил бетонный пролет
    Удар по мосту в Славянске обрушил бетонный пролет
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска поразили Черевковский мост в Славянске, который находится под контролем ВСУ, в результате обрушился один из бетонных пролетов, сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

    Удар был нанесен вечером в воскресенье, сообщил журналист в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появились неофициальные сообщения о нанесении комбинированного удара ВС России по мосту в населенном пункте Затока Одесской области.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко объяснил важность ударов по мосту близ Одессы.

    Комментарии (0)
    2 августа 2026, 22:10 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Белгородской области пострадали мужчина и 16-летний юноша

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по коммерческому объекту в белгородском городе Короча, пострадали два человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

    «В городе Короче беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребёнок», – говорится в сообщении оперативного штаба в «Максе».

    Мужчина получил множественные ссадины лица, живота и спины. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Второго раненого, 16-летнего подростка с предварительным диагнозом «акубаротравма», везут на обследование в детскую областную клиническую больницу.

    В результате атаки БПЛА повреждения получили здание, оборудование и четыре легковых автомобиля. Одна из машин загорелась, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на детскую площадку в Валуйском округе один ребенок получил смертельные травмы, еще двое пострадали.

    В результате ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Грайворонском округе Белгородской области пострадали четыре человека.

    При обстреле ВСУ сельхозпредприятия в Белгородской области погибли три человека.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 06:11 • Новости дня
    Эксперт Киселев: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций между Славянском и Краматорском для скрытного перемещения легкой техники и личного состава, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские боевики вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска для передвижения, пояснил Киселев ТАСС.

    «От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», – рассказал специалист.

    Киселев добавил, что главная задача российских войск в районе дружковской городской общины заключается в выходе на южные окраины Краматорска и закреплении на этих позициях.

    Подобные подземные сооружения противник обустраивает и на других направлениях, включая правый берег Днепра в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные анонсировали скорое начало активных боев в пригородах Славянска и Краматорска.

    В июне подразделения «Южной» группировки войск освободили важную высоту над этими городами в населенном пункте Рай-Александровка.

    Весной ВС России ракетами «Искандер» уничтожили подземные бункеры украинской армии в Славянске.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 02:33 • Новости дня
    Шуваев сообщил о 54 сбитых в Белгородской области БПЛА за первые дни августа

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области за первые дни августа сбиты 54 украинских беспилотника, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

    «За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак. К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно», – заявил Шуваев в «Максе».

    Шуваев отметил, что расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» только за период с 1 по 2 августа сбили 54 вражеских дрона.

    Среди них были разведывательный БПЛА «Гор», два барражирующих боеприпаса Sith-X, 33 ударных БПЛА «Майя», два разведывательных БПЛА «Лелека-100», один разведывательный БПЛА «Галка», один разведывательный дрон Fly-Eye, три ударных FPV-дрона и два барражирующих боеприпаса RAM 2X.

    Кроме того, были уничтожены две «Бабы-яги», два ударных БПЛА «Блискавка», один разведывательный БПЛА «Домаха», один разведывательный БПЛА «Сокол», один ударный БПЛА R-15, один ударный БПЛА Backfire и один ударный БПЛА «Дартс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нарастили количество ударов беспилотников по Белгородской области в июле.

    В селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 03:31 • Новости дня
    Российский беспилотник поразил АЗС в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    Удар беспилотника по автозаправочной станции в Харькове вызвал пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

    Мэр сообщил в соцсетях, что удар по автозаправочной станции в Киевском районе города был нанесен с помощью ударного беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автозаправочная станция получила повреждения в Харькове.

    Уничтожены основные АЗС вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 04:01 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В настоящее время в Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский беспилотник уничтожил украинскую радиолокационную станцию под Днепропетровском.

    Российский беспилотник поразил АЗС в Харькове.

    Комментарии (0)
    Главное
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Ребенок погиб при ударе украинского беспилотника под Белгородом
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    Американские военные перехватили десятки судов в рамках блокады Ирана
    На Украине сократили список оснований для отсрочки от мобилизации
    Минэнерго Молдавии призвало граждан сократить потребление электроэнергии
    Администрация Запорожской АЭС проинформировала МАГАТЭ об ударе беспилотника ВСУ

    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации