Бывший военный ВСУ сообщил об искажении фактов о войне в украинских учебниках

Tекст: Вера Басилая

Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал, что в 2008 году история страны была кардинально переписана, передает РИА «Новости».

По его словам, новые трактовки сильно отличались от того, чему его учили в школе и в семье.

«Меня поразило впервые, это в 2008-м, я прочитал нынешнюю историю Украины. Кардинально все отличалось от того, что учил я в школе, от того, чему учили меня мой отец, дед и прадед. Переписывалось... Сейчас мы видим, сейчас я понимаю, для чего, для каких целей это все делалось, это все переписывалось», – отметил Липко.

В качестве примера собеседник привел цитату из учебников о том, что русские солдаты якобы освобождали только территорию СССР, а до Берлина дошли украинские и американские войска. Липко подчеркнул, что знает правду от своего прадеда, прошедшего всю войну, и поэтому негативно относится к уничтожению памятников советского прошлого.

Уроженец Одессы ранее руководил одним из коммунальных предприятий города. После принудительной мобилизации в ВСУ он решил перейти на сторону России. При содействии финской активистки Салли Райски и проекта «Украина пропадает без вести» российская военная контрразведка вывела его на территорию РФ, где он получил статус беженца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, принудительно мобилизованный боец ВСУ Владимир Липко организовал побег в Россию благодаря видеороликам финской общественницы.

Накануне Липко получил официальный статус беженца.

Ранее омбудсмен Яна Лантратова рассказала о навязывании русофобии детям на Украине через переписанные учебники истории.