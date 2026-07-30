Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.3 комментария
Россия не признала расширение границ континентального шельфа со стороны США
Москва назвала недопустимыми действия Вашингтона по увеличению собственных морских территорий для добычи ресурсов из-за грубого нарушения международных процедур.
Российские дипломаты на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД) выступили против инициативы американской стороны. Речь идет о решениях, принятых властями Соединенных Штатов в 2023 году, передает РИА «Новости».
«РФ не признает установленные в 2023 году Вашингтоном в одностороннем порядке внешние границы «расширенного» шельфа из-за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике и несоблюдения соответствующих процедур. Возможные односторонние действия США по разработке морского дна в указанных пределах полагаем недопустимыми», – подчеркнули представители страны.
Мероприятие проходит в столице Ямайки с 27 по 31 июля. Отечественную делегацию возглавляет заместитель руководителя Минприроды Дмитрий Тетенькин. В ее состав также вошли сотрудники дипломатического ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года посол России на Ямайке Сергей Петрович заявил о негативной реакции мирового сообщества на расширение американских границ.
Ранее МИД России направил Вашингтону демарш из-за одностороннего изменения пределов континентального шельфа.
Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул несогласие других государств с подобным подходом.