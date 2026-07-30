  • Новость часаБелоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
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    Что помогает Северному морскому пути быть нарасхват
    Эксперт объяснил символичность поражения завода на проспекте Степана Бандеры
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Поддубный сообщил о создании новой системы ПВО против украинских БПЛА
    БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    30 июля 2026, 13:55 • Новости дня

    В школах США начали тестировать защитные беспилотники против стрелков

    CBS: В США начнут использовать дроны для защиты от стрельбы в школах

    Tекст: Мария Иванова

    Учебные заведения трех американских штатов приступили к испытаниям специальных беспилотников, предназначенных для оперативной нейтрализации вооруженных нападающих.

    Школы в трех штатах США начали тестировать специальные БПЛА для защиты от вооруженных нападений, передает канал CBS.

    Устройства хранятся в защищенных боксах внутри зданий и готовы к запуску за считанные секунды.

    «Дроны могут быть запущены за несколько секунд, что является критическим фактором, учитывая, что большинство случаев стрельбы длятся две-три минуты», – заявил гендиректор компании Mithril Defense Джастин Марстон.

    Беспилотники способны летать по школьным коридорам со скоростью до 80 км/ч. Оборудование аппаратов включает перцовый спрей, стробоскопы и сирены для дезориентации нападающего.

    Управление защитными системами осуществляется удаленно операторами из офиса компании в Остине. В крайнем случае беспилотник может пойти на таран злоумышленника на скорости 96 км/ч. Пик инцидентов со стрельбой в американских школах пришелся на 2023 год, когда произошло 352 подобных случая, однако в последние два года статистика демонстрирует снижение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство запустило масштабный конкурс для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников.

    Министерство обороны США разместит боевые лазеры на пяти военных базах для защиты от неизвестных аппаратов.

    29 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    «Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских высших учебных заведениях появится комплексная система помощи учащимся с детьми, включающая режим одного окна для оформления льгот, рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

    Министерство науки и высшего образования отмечает увеличение количества студенческих семей в университетах страны, заявила Кузнецова, выступая на форуме «Территория смыслов».

    «Когда мы только внесли соответствующий законопроект в ГД, Минобрнауки, с которым мы находились в тесном контакте, зафиксирован рост числа студенческих семей в вузах страны», – приводит слова вице-спикера Telegram-канал фракции «Единая Россия». Она добавила, что в регионах уже действуют различные программы, включая финансовую помощь и субсидирование аренды жилья, а в более чем 300 вузах открыты комнаты матери и ребенка.

    Кузнецова сообщила, что с 1 сентября в высших учебных заведениях начнет действовать новый стандарт поддержки, разработанный при участии партии. Инициатива подразумевает создание режима одного окна для получения юридических и психологических консультаций, а также помощи в оформлении пособий.

    Кроме того, достигнута договоренность с Торгово-промышленной палатой о консультировании студентов по вопросам открытия индивидуального предпринимательства. Подобный формат работы уже запущен в 17 пилотных регионах России.

    В мае 2026 года партия «Единая Россия» анонсировала инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях вузов.

    Ранее Государственная дума приняла закон о приоритетном предоставлении жилья студенческим семьям.

    Летом прошлого года парламент закрепил в законодательстве само понятие «студенческая семья».

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    29 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время попытки перехвата дронов, летчику удалось катапультироваться.

    Воздушные силы ВСУ заявили, что была потеряна связь с истребителем F-16 , когда пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что летчик катапультировался, и находится под наблюдением врачей. На месте падения истребителя работают профильные эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные причины произошедшей катастрофы.

    Ранее истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    В мае того же года еще один летчик успешно катапультировался при крушении самолета.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

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    29 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам

    ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах

    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ЛДПР выступили с инициативой запретить курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

    ЛДПР предлагает полностью запретить движение электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ по тротуарам, обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах, передает РАПСИ.

    Законопроект также предусматривает административную ответственность за использование телефона без гарнитуры во время поездки.

    Эти предложения стали частью партийной программы «Безопасный курьер».

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов.

    «За разговоры по телефону без гарнитуры во время движения необходимо установить административную ответственность. Удобство доставки не может быть важнее жизни и здоровья людей», – заявил Слуцкий.

    Лидер партии добавил, что высокая скорость передвижения курьеров и отвлечение на гаджеты создают серьезную угрозу для окружающих, особенно для детей и пожилых граждан. По его мнению, новые меры помогут навести порядок в работе сервисов доставки и повысят безопасность на улицах.

    В начале июля Минтранс анонсировал подготовку поправок об ограничении движения велокурьеров по пешеходным зонам.

    Весной президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запрета езды на электровелосипедах по тротуарам.


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    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    30 июля 2026, 03:57 • Новости дня
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    ExxonMobil не выполнила условия возвращения в проект «Сахалин-1»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Компания Exxon Neftegaz Limited (дочернее предприятие американской корпорации ExxonMobil) не выполнила ключевые требования для возвращения в проект «Сахалин-1», сообщила министр экономического развития Сахалинской области Ольга Шароватова.

    Шароватова на Международном дальневосточном энергетическом форуме «Энергия Сахалина» напомнила, что указом президента России Владимира Путина срок реализации доли компании Exxon Neftegaz Limited в проекте «Сахалин-1» был продлен до 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Таким образом, вероятность возвращения компании обусловлена выполнением в установленный срок условий, которые на текущий момент не исполнены», – сказала она.

    В перечень требований входит содействие в снятии введенных иностранными государствами политических и экономических санкций, также компания должна заключить контракты на поставку необходимого импортного оборудования и перечислить соответствующие средства на расчетный счет ООО «Сахалин-1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в августе 2025 года подписал указ об ужесточении правил участия иностранных компаний в проекте «Сахалин-1».

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил о перспективах возвращения ExxonMobil в проект при условии выполнения финансовых обязательств и взносов в ликвидационный фонд.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил активное участие индийской стороны в проекте «Сахалин-1» на фоне интереса Нью-Дели к российскому сжиженному природному газу.

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    29 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

    «Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершились без заметных результатов, несмотря на ожидания крупного поворота в политике США по Украине, пишут украинские СМИ.

    «Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

    Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

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    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    29 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Доставленный в военкомат Киева мужчина зарезал хирурга

    Доставленный в военкомат Киева мужчина смертельно ранил ножом врача-хирурга

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительно доставленный в военкомат на медкомиссию житель Киева убил врача-хирурга, сообщил Киевский городской военкомат.

    В Подольском районном военкомате Киева во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга принудительно доставленный на медосмотр мужчина нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась на месте, передает ТАСС.

    Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства случившегося.

    На прошлой неделе житель Харькова с тесаком в руках оказал сопротивление сотрудникам военкомата. В конце июня в этом же городе вооруженный ножом мужчина смертельно ранил военного патрульного.

    В апреле текущего года местный житель в Виннице нанес ножевые ранения двум военкомам.

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    30 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви

    Вован и Лексус разыграли Пехлеви в образе Адольфа с усиками и челкой

    Вован и Лексус рассказали об абсурдном разговоре с сыном иранского шаха Пехлеви
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви в образе Адольфа «с маленькими усиками и челкой» – вымышленного советника канцлера Германии Фридриха Мерца.

    По их словам, часто достаточно просто показать собеседника без прикрас, не добиваясь чего-то особенного. «Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», – приводит слова пранкеров РИА «Новости».

    Пранкеры назвали одним из таких деятелей Резу Пехлеви. Они отметили, что тот вместе с дочерью разъезжает по европейским странам как заметный оппозиционный лидер, отстаивающий демократические преобразования в Иране и просящий деньги и военную поддержку.

    В социальных сетях у него более 2 млн подписчиков, а публично он называет себя гуманистом и просит помочь ему прийти к власти.

    По утверждению Вована и Лексуса, в действительности Пехлеви призывает продолжать бомбить Иран до полного уничтожения страны. Они рассказали, что во время недавнего разговора, приняв пранкеров за советника канцлера, Пехлеви всерьез обсуждал, как Германия могла бы напасть на Иран, чтобы вернуть его на трон.

    «Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца – Адольфом, с маленькими усиками и челкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьезно поверил в этот абсурд», – рассказали пранкеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пехлеви в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призвал Европу к «крестовому походу» против Ирана.

    В апреле в Берлине неизвестный мужчина облил Пехлеви жидкостью, предположительно томатным соком, после его пресс-конференции.

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    30 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пораженные российскими военными львовские заводы ЛДАРЗ и «Лорта» имели ключевое значение для безопасности и экономики для Украины, следует из документов правительства Украины.

    Пораженные в ходе ударов Вооруженных сил России предприятия во Львове играют стратегически важную роль для украинского военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    Завод ЛДАРЗ занимался производством двигателей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Предприятие «Лорта» выпускало бортовую электронику и радиолокационные системы для ракетного комплекса «Нептун-МД».

    Оба оборонных предприятия получили статус стратегических еще в 2015 году. Именно тогда украинские власти при поддержке западных стран взяли курс на активную милитаризацию страны. Документы правительства, подтверждающие этот статус, оказались в распоряжении журналистов.

    Накануне Министерство обороны России отчиталось о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры. Целями стали военные аэродромы, логистические центры и предприятия ВПК в нескольких областях, включая Киевскую, Львовскую и Днепропетровскую.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило поражение львовского авиационного завода «ЛДАРЗ».

    Российские военные разрушили киевские мощности по выпуску систем управления для ракет «Фламинго» и «Нептун-МД».

    В начале месяца под удар попали столичные заводы по производству беспилотников «Лютый».

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    29 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов

    Ежедневные убытки от простоя портов на Украине составили 70 млн долларов

    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная приостановка работы морских грузовых терминалов обходится компаниям в 70 млн долларов из-за полной остановки отгрузки товаров, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, каждый день нерабочего состояния терминалов приносит грузоотправителям убытки в размере 70 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times ранее связывала трудности с экспортом зерна через Черное море с точными ударами Вооруженных сил России по военным целям в районах гаваней.

    «Каждый день простоя портов – это 70 млн долларов отгрузок, не выходящих в море», – отмечается в публикации.

    За первую половину 2026 года страна экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых две трети прошли через Одессу. Морские пункты пропуска обеспечивают порядка 60% всего товарооборота, что составляет 40 млн тонн из общих 68 млн.

    Альтернативные логистические маршруты пока не могут компенсировать потери. Железные дороги, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц текущего года не смогли превысить планку в три млн тонн.

    Иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в порты Большой Одессы.

    Ракетные удары Вооруженных сил России полностью заблокировали украинский зерновой коридор.

    Всеукраинский аграрный совет предупредил о риске массовых банкротств сельскохозяйственных предприятий из-за остановки морской логистики.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    29 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти востока Ливии предложили российским компаниям рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в арабской стране для последующей продажи нефтепродуктов.

    Министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди заявил, что восточные власти страны предлагают компаниям из России построить нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости». По словам чиновника, сейчас российский бизнес не инвестирует в ливийский рынок, так как международные игроки опасаются вкладывать средства из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

    «Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти... Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии. Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ», – рассказал аль-Кайди. Министр подчеркнул, что подобный шаг поможет углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между государствами.

    Ливия обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в Африке, однако отрасль серьезно пострадала от гражданской войны и политической нестабильности. Это привело к долгим простоям месторождений. В июне суточная добыча нефти в стране впервые с 2013 года достигла 1,487 млн баррелей. Сейчас в Ливии действуют два правительства: одно базируется в Триполи и поддерживается ООН, другое – на востоке страны, утвержденное парламентом и поддерживаемое армией Халифы Хафтара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Триполи возобновили работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Ливийская национальная армия объявила о расширении военного партнерства с Россией.

    В мае около крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в городе Эз-Завия произошли вооруженные столкновения.

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    30 июля 2026, 04:50 • Новости дня
    Американца, которому не помогли в США и других странах, вылечили в Москве

    Институт Склифосовского вылечил американца, которому не помогли в других странах

    Американца, которому не помогли в США и других странах, вылечили в Москве
    @ Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Московские врачи из института имени Склифосовского вылечили жителя США, которому не смогли помочь медики в других странах, сообщает столичный департамент здравоохранения.

    «Более 20 лет мужчина жил в США, но за помощью решил обратиться именно в Склиф», – говорится в сообщении в «Максе».

    Несколько месяцев назад во время занятий спортом он повредил позвоночник, после чего одна нога почти перестала работать.

    «Мужчина обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю», – говорится в сообщении.

    Усиливающаяся боль и нарастающие ограничения в движении подтолкнули его к решению приехать в Москву и доверить операцию специалистам Института Склифосовского.

    Обследование выявило межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи провели малоинвазивное вмешательство: через небольшой разрез удалили грыжу и освободили пережатый нерв, максимально сохранив окружающие ткани.

    Уже на следующий день мужчина самостоятельно встал на ноги, а еще через два дня его выписали домой в хорошем состоянии, он поблагодарил команду больницы за помощь и внимательное отношение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи института Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга и спасли пациентке зрение.

    Команда врачей института Склифосовского совместно с китайскими коллегами выполнила первые в России операции по пересадке одной и двух кистей рук.

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