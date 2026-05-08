Минобороны США сообщило о размещении лазерного оружия на пяти военных базах
В течение полугода на пяти американских военных базах развернут боевые лазеры и микроволновые установки для защиты от регулярных вторжений неизвестных дронов, сообщила пресс-служба Пентагона.
Оборонное ведомство Соединенных Штатов оборудует пять объектов новейшими средствами поражения, передает ТАСС.
Пилотный проект охватит базы военно-морских сил, сухопутных войск и авиации в разных штатах. Монтаж высокотехнологичного оборудования планируется завершить за шесть месяцев.
Представители министерства подчеркнули безопасность новых оборонительных комплексов. «Технология позволяет военным пресекать и нейтрализовывать незаконную или враждебную деятельность беспилотников с минимальными рисками для окружающих и инфраструктуры», – говорится в официальном заявлении Пентагона.
Проблема несанкционированных полетов стоит перед американской армией крайне остро. По данным газеты Stars and Stripes, только за 2024 год зафиксировано 350 случаев вторжения дронов в воздушное пространство военных объектов. Ранее неопознанные аппараты замечали даже над вашингтонской базой Форт-Макнейр.
Использование подобных технологий уже приводило к курьезным инцидентам. Издание The Wall Street Journal писало, что пограничники случайно сбили лазером несколько воздушных шаров, приняв их за дроны наркоторговцев. Ошибочная идентификация целей повлекла за собой закрытие воздушного пространства над частью южных территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные зафиксировали сотни полетов неизвестных беспилотников над своими базами.
Сотрудники службы безопасности наблюдали целые волны дронов над стратегически важными объектами.
Между тем в Техасе военные при помощи лазера сбили беспилотный аппарат Таможенно-пограничной службы.