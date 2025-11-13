  • Новость часаКремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    Российские войска освободили Синельниково и Даниловку
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Рубио сказал, почему США поддержали строительство Россией АЭС в Венгрии
    Стоимость золотых резервов России рекордно выросла за год
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    2 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 13:12 • Новости дня

    УВЗ нанес надпись «За Кириллова!» на новый «Солнцепек»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Уралвагонзавод» нанес надпись «За Кириллова!» на одну из машин ТОС-1А «Солнцепек» в честь бывшего начальника войск РХБЗ, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

    Концерн «Уралвагонзавод» нанес на одну из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» надпись «За Кириллова!» в честь бывшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который, внес значительный вклад в модернизацию данных систем, передает ТАСС.

    Также стало известно, что концерн в преддверии Дня войск РХБЗ поставил в российскую армию новую партию «Солнцепеков», снабженную модернизированным защитным комплексом от беспилотников. Эти системы прошли полный цикл испытаний, проверку ходовых качеств, после чего были отгружены военным подразделениям. Новая защита разработана с учетом опыта боевого применения огнеметных систем, что позволило повысить устойчивость машин к атакам с воздуха.

    ТОС-1А строится на шасси танка Т-72 и может поражать цели на дистанции от сотен метров до нескольких километров. Полный залп этой системы способен накрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров, что обеспечивает значительную огневую поддержку при штурмовых операциях. В пресс-службе Ростеха добавили, что расчетам «Солнцепеков» удается успешно уничтожать укрепления, пункты управления БПЛА, живую силу и бронетехнику противника в зоне спецоперации на Украине.

    В концерне также напомнили, что завершаются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. Обновленная модификация отличается увеличенной дальностью, точностью и расширенной автоматизацией процессов, что делает ее одной из самых эффективных в современной российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ТОС-1 «Солнцепек» остается одной из самых мощных огнеметных систем на вооружении современной артиллерии.

    Система поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении.

    Ранее боевой расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ в ДНР.

    12 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем, на которой изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой, что символизирует технологичность и мощь.

    Минобороны продемонстрировало эмблему войск беспилотных систем. На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Символика была продемонстрирована на видео работы подразделений нового рода войск, предоставленном Минобороны России, передает ТАСС.

    В видео показано уничтожение пикапа с личным составом ВСУ расчетом FPV-дрона «Воган-15» подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» в районе Купянска.

    Заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов заявил о завершении создания нового рода войск в составе ВС России.

    Войска получили определенную структуру и органы военного управления на всех уровнях. Были созданы штатные полки и прочие подразделения нового рода войск.

    Комментарии (11)
    12 ноября 2025, 09:27 • Новости дня
    В армии России созданы войска беспилотных систем

    Полковник Иштуганов: В армии России создали войска беспилотных систем

    В армии России созданы войска беспилотных систем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вооруженных силах России завершено формирование войск беспилотных систем, также определена структура нового рода войск, сообщил замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.

    В Вооруженных силах России официально созданы войска беспилотных систем, сообщил полковник Сергей Иштуганов, пишет «Комсомольская правда».

    Он отметил, что определена структура нового рода войск, назначен начальник войск беспилотных систем, а также созданы органы военного управления на всех уровнях.

    По словам Иштуганова, «сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск». Он добавил, что эта структура позволяет повысить эффективность боевого применения беспилотников.

    Ранее во всех соединениях Воздушно-десантных войск России создали специальные подразделения для использования и обслуживания беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил создать базу данных с результатами применения дронов против противника.

    В России решили развернуть сеть спутников для управления беспилотниками.

    Российские военные научились эффективно использовать дроны в современных военных операциях.

    Комментарии (11)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Глава ГК «Пикет» Есипов приговорен по делу о бракованных бронежилетах для ВС России

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    Комментарии (10)
    11 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Названа новая численность армии Польши

    Армии Польши достигла численности в 215 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность польской армии достигла отметки в 215 тыс. солдат и офицеров, сообщил глава Минобороны страны.

    Численность польской армии достигла 215 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVP Info.

    «Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных», – заявил министр на торжествах по случаю 107-й годовщины Дня независимости Польши.

    Сейчас армия Польши занимает третье место по численности среди стран – членов НАТО, уступая лишь армиям США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, разработанным концерном PGZ.

    В городе Иновроцлав беспилотник концерна PGZ упал на жилой дом и автомобили, повредив имущество. Украинские военные начали тайное обучение польских коллег защите от дронов.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска

    Кимаковский: Российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска

    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России освободили 90% территории Красноармейска от украинских военных, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Армия России освободила 90% территории Красноармейска от ВСУ. Oстатки украинских подразделений скрываются в подвалах городской застройки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также добавил, что остатки группировки ВСУ выявляют по результатам радиообмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду подразделения группировки войск «Центр» очистили от боевиков ВСУ Сухой Яр в ДНР.

    10 ноября ВС России освободили пригород Красноармейска – населенный пункт Гнатовка.

    Пленный солдат ВСУ рассказал, почему добровольно сложил оружие в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины отступили из села Ровнополье, расположенного в Запорожской области.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили село Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщается на странице Сил обороны юга Украины в соцсетях, передает ТАСС. В распространенном сообщении говорится, что поздним вечером 11 ноября в результате «комплексного огневого поражения» позиций ВСУ в районе Ровнополья украинские подразделения переместились иные рубежи, чтобы сохранить личный состав.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что российские военнослужащие после освобождения Новоуспеновского смогут развить наступление на соседнее Ровнополье. По его словам, за Ровнопольем «уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков». Об освобождении Новоуспеновского Минобороны России сообщило 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после освобождения Новоуспеновского в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье.

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация для армии Украины ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР.

    Группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения на запад, а около Петровки в Харьковской области пресекла попытку штурмовой группы противника восстановить разрушенную переправу через Оскол.

    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 01:01 • Новости дня
    Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия в 2025 году передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ, получив взамен 143 тела российских бойцов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

    «О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше 9 тыс. тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Напомним, Россия и Украина по результатам двух раундов переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу». Также была достигнута договоренность о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» – с каждой стороны не менее 1 тыс. человек.

    В развитие стамбульских договоренностей Москва в июне передала Киеву 6060 тел погибших украинских военнослужащих, получив 78 тел погибших бойцов ВС РФ. Затем 17 июля российская сторона передала еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

    По итогам третьего раунда, который прошел 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российская сторона осуществила  передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины. В октябре Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 23:47 • Новости дня
    Главком ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация для ВСУ ухудшилась в районе Гуляйполя в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Россия после освобождения в Запорожской области трех населенных пунктов значительно ухудшила ситуацию для ВСУ, приводит «Страна.ua» слова Сырского. Он уточнил, что российские военнослужащие усилили активность, воспользовавшись туманом.

    «Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях», – цитирует Сырского ТАСС.

    По словам главкома ВСУ, изнурительные бои идут за Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.

    Напомним, российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    Марочко рассказал, что дает ВС России освобождение Новоуспеновского

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Новоуспеновское в Запорожской области ВС России смогут развить наступление на соседнее Ровнополье, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Взятие Новоуспеновского на запорожском направлении – это был лишь вопрос времени. Наши военнослужащие сейчас продолжают развивать успех. И прежде всего хочу отметить, что теперь на пути у нас населенный пункт Ровнополье, после которого уже идет равнинная местность и нет серьезного сопротивления и укрепрайонов со стороны украинских боевиков», – заявил он ТАСС.

    Марочко добавил, что успехи российских бойцов усугубили оперативно-тактическое положение Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области.

    «Взятие Новоуспеновского еще на несколько позиций усугубило оперативно-тактическое положение украинских боевиков в районе Гуляйполя. Ширина фронта, по которому мы наступаем, составляет более 10 км. Это именно я говорю за успеновский участок», – уточнил он.

    Военный эксперт полагает, что ВС России будут продвигаться и в Запорожской,  и в Днепропетровской областях.

    «Это позволит одновременно формировать буферную зону, которая позволит в дальнейшем обезопасить жителей Запорожской области Российской Федерации», – считает Марочко.

    Напомним, Минобороны 11 ноября сообщило об освобождении Новоуспеновского  Запорожской области.

    Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска 10 ноября освободили  Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск на Запорожском направлении, в частности, в районе Гуляйполя.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    Ростех разработал антидрон для защиты мостов от БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал компактный модуль «Серп-П6» для комплексов противодействия БПЛА «Серп», который может устанавливаться на сложных инженерных объектах.

    Холдинг «Росэл», входящий в структуру госкорпорации «Ростех», представил новый модуль «Серп-П6» для защиты мостов и других инженерных сооружений от атак беспилотников, передает Telegram-канал Ростеха.

    В компании уточнили, что компактное устройство можно устанавливать на объектах культурного наследия, мостах и туннелях, где нельзя монтировать традиционные системы из-за их массивности или визуального воздействия.

    Модуль крепится непосредственно на несущие элементы зданий, при этом архитектурный и инженерно-технический облик сооружений сохраняется без изменений. Как отмечают в Ростехе, интеграция «Серп-П6» с существующими комплексами линейки «Серп» позволяет существенно повысить уровень защиты при разумных затратах.

    Антидрон способен дезорганизовать работу беспилотников, воздействуя на каналы связи, управления и навигации. Благодаря этому система может полностью лишить оператора контроля над летательным аппаратом, прервать выполнение заданного маршрута и заблокировать выполнение задач дрона.

    Комплексы «Серп» уже применяются для охраны критической инфраструктуры, транспортных узлов, социальных объектов и зон массовых мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил армии новые снаряды «Краснополь-М2» и ракеты для комплекса «Корнет».

    Ранее в зоне спецоперации началось применение беспилотника-разведчика «Сова».

    Между тем Ростех решил представить в Минске новую систему подавления дронов «Серп».

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВС России новейшими тяжелыми FPV-дронами «Заноза» разгромили четыре дальние переправы ВСУ в районе Купянска, сообщил командир одного из подразделений 68-й гвардейской мотострелковой дивизии.

    По его словам, в районе Купянска российские войска применяют много новых тяжелых FPV-дронов «Заноза». Работаем ими по дальним переправам ВСУ, «кошмаря врага и не давая их восстановить», что осложняет противнику логистику на правобережье.

    «Разрушили «Занозами» уже четыре переправы, на них каждый день тратились ракеты и ФАБы, а результата не было», – сказал военнослужащий ТАСС.

    Напомним, десантники группировки войск «Днепр» в июне продемонстрировали новый тяжелый многоцелевой FPV-дрон «Заноза», который способен доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, а также наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили пять украинских БМП в пригороде Купянска, сообщили в Минобороны. ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области. Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.


    Комментарии (0)
    13 ноября 2025, 09:30 • Новости дня
    FT: «Рубикон» отобрал у Киева тактическое преимущество

    Tекст: Вера Басилая

    Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с использованием беспилотников, лишив ВСУ дешевых и простых в сборке дронов, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, «Рубикон» изменил ситуацию с использованием БПЛА в боевых действиях и лишил Украину одного из главных тактических преимуществ – дешевых и простых в сборке многочисленных беспилотников, передает ТАСС.

    По информации издания, появление «Рубикона» «привело к резкому развороту на цифровом поле боя, лишив Киев одного из его главных тактических преимуществ». В FT отметили, что успех российского центра «усилил давление на украинскую армию, которая и без того находилась в невыгодном положении».

    Специалист Филадельфийского института исследований внешней политики Роб Ли, чьи слова приводит FT, заявил: «Рубикон» – это больше, чем просто подразделение, это центр разработки всех видов беспилотных систем».

    Ранее в Вооруженных силах России завершилось формирование войск беспилотных систем, а также была определена структура нового рода войск.

    Журнал Forbes отметил нехватку техники у ВСУ на фоне ударов российских БПЛА.

    Операторы центра «Рубикон» в июле поразили украинские цели более чем в 1,5 тыс. случаев, что стало новым рекордом по сравнению с июнем.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    ООН подняла флаг на границе Сирии с Израилем

    Флаг ООН поднят на Голанских высотах возле израильских позиций

    Tекст: Денис Тельманов

    Миротворческий контингент ООН установил свой флаг в провинции Кунейтра, расположенной на юге Сирии, вблизи границы с Израилем, как сообщает телеканал Syria TV.

    Миротворцы ООН подняли флаг на одной из высот в сирийской провинции Кунейтра, граничащей с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV. По информации телеканала, флаг был поднят на военной точке в деревне Кудна. Ожидается, что в этом месте, находящемся всего в километре от израильской позиции на холме Аль-Ахмар, будет создан наблюдательный пункт миротворцев.

    После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года армия Израиля начала проводить регулярные рейды в провинциях Дераа и Кунейтра, устанавливая блокпосты и проводя задержания местных жителей. Дамаск неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения этих действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, «угрожают не только стабильности САР, но и всего региона в целом».

    В декабре 2024 года, после смены власти в Сирии, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня в 1973 году, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что отдал приказ армии обороны Израиля занять зону разграничения и контролировать ее позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН планирует уменьшить численность миротворцев на двадцать пять процентов из-за нехватки средств. Присутствие американских военных в Сирии назвал обоснованным президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Механизированные подразделения Израиля провели операцию в пяти населенных пунктах сирийской провинции Эль-Кунейтра.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 09:50 • Новости дня
    В России решили создать военный вуз войск беспилотных систем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем, в связи с чем планируется создание высшего военного учебного заведения, сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов.

    По его словам, в России будет создано первое высшее военное учебное заведение для подготовки специалистов войск беспилотных систем, передает ТАСС.

    Иштуганов в интервью военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу подчеркнул, что в стране продолжается формирование новых частей и подразделений войск беспилотных систем, а отбор кадров для них ведется очень строго. «Лучшие военнослужащие, в том числе с учетом их боевых заслуг, назначаются в состав подразделений войск беспилотных систем», – отметил Иштуганов.

    Подготовка специалистов сейчас осуществляется в вузах Министерства обороны, военно-учебных центрах при гражданских вузах, а также на предприятиях-изготовителях беспилотных систем и через общественные организации. Кроме того, обучение эффективному применению беспилотников проводится на полигонах военных округов и в тыловых районах зоны спецоперации на Украине.

    В такие подразделения назначают не только операторов, но и инженеров, техников и других необходимых специалистов. Создание отдельного вуза позволит системно готовить профессиональные кадры для активно развивающихся войск беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил необходимость увеличения числа военных училищ. Кабмин утвердил создание Нижегородского высшего военно-инженерного училища.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 10:45 • Новости дня
    Дронами «КВН» с апреля по ноябрь уничтожено более 330 единиц бронетехники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы БПЛА с апреля по ноябрь 2025 года поразили более 330 единиц бронетехники при помощи дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), сообщили разработчики беспилотника.

    По их словам, БТР остаются ключевым элементом тактики ВСУ, обеспечивая огневую поддержку и мобильность пехоты. По подсчетам специалистов, подтвержденным информацией с фронта, с апреля по ноябрь этого года операторами «КВН» безвозвратно уничтожено более 335 единиц вражеской бронетехники, передает ТАСС.

    По словам источника, «Князь Вандал Новгородский» показывает особую эффективность против данных целей благодаря стабильной передачи видео в реальном времени для точной идентификации уязвимых зон БТР и защищенности канала от средств РЭБ ВСУ для выполнения задачи в условиях активных помех.

    Ранее генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев рассказал, что ежемесячный выпуск оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» превысил 50 тыс. штук.

    Комментарии (0)
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Венгрия призвала завершить финансирование Киева из-за коррупции
    Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии
    Австралия обеспокоилась доступом России к авиабазе в Индонезии
    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей
    В «Москва-Сити» разрешили построить новую башню высотой 300 метров

