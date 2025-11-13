Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» нанес на одну из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» надпись «За Кириллова!» в честь бывшего начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который, внес значительный вклад в модернизацию данных систем, передает ТАСС.

Также стало известно, что концерн в преддверии Дня войск РХБЗ поставил в российскую армию новую партию «Солнцепеков», снабженную модернизированным защитным комплексом от беспилотников. Эти системы прошли полный цикл испытаний, проверку ходовых качеств, после чего были отгружены военным подразделениям. Новая защита разработана с учетом опыта боевого применения огнеметных систем, что позволило повысить устойчивость машин к атакам с воздуха.

ТОС-1А строится на шасси танка Т-72 и может поражать цели на дистанции от сотен метров до нескольких километров. Полный залп этой системы способен накрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров, что обеспечивает значительную огневую поддержку при штурмовых операциях. В пресс-службе Ростеха добавили, что расчетам «Солнцепеков» удается успешно уничтожать укрепления, пункты управления БПЛА, живую силу и бронетехнику противника в зоне спецоперации на Украине.

В концерне также напомнили, что завершаются испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. Обновленная модификация отличается увеличенной дальностью, точностью и расширенной автоматизацией процессов, что делает ее одной из самых эффективных в современной российской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ТОС-1 «Солнцепек» остается одной из самых мощных огнеметных систем на вооружении современной артиллерии.

Система поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении.

Ранее боевой расчет «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ в ДНР.