Пьяный дезертир ВСУ с ножом напал на жителей Киева
Сбежавший из части украинский военный тяжело ранил ножом мужчину и женщину
Пьяный военнослужащий украинской армии, самовольно покинувший часть, нанес тяжелые ножевые ранения двум случайным прохожим на улицах Киева.
Правоохранительные органы получили информацию о нападении от врачей, передает ТАСС.
«В Святошинское управление полиции Киева поступило сообщение от медиков о госпитализации двух местных жителей с ножевыми ранениями», – сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что пьяный злоумышленник сначала спровоцировал конфликт с мужчиной и ударил его ножом в шею, а затем на соседней улице напал на женщину. Он навязчиво напрашивался к ней на ночевку, а получив отказ, ударил киевлянку ножом в лицо и скрылся.
Силовики задержали 26-летнего нападавшего, который оказался дезертиром, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Отмечается, что только за 2025 год ряды ВСУ самовольно покинули более 200 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве обвиняемый в дезертирстве военнослужащий напал с ножом на следователя ГБР.
Украинские журналисты зафиксировали более 213 тыс. случаев бегства из армии с начала конфликта.