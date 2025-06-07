  • Новость часаМединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
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    Израиль вооружает Европу против России
    Эксперт объяснил слова Трампа про повод для России «разбомбить к чертям» Украину
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
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    Участники ОПГ создали цех переделки оружия в ТЦ «Горбушкин двор»
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Лучший памятник Пушкину

    Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    28 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    6 комментариев
    7 июня 2025, 13:46 • Новости дня

    Стало известно о 213 тыс. случаев дезертирства из ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне продолжающегося конфликта на Украине зафиксировано более 213 тыс. случаев дезертирства из ВСУ, что втрое превышает показатели предыдущих лет.

    Более 213 тыс. случаев дезертирства было зарегистрировано в вооруженных силах Украины с февраля 2022 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» и журналиста Владимира Бойко, который служит в ВСУ. «За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90590 уголовных производств по статьям уголовного кодекса Украины, которые касаются самовольного оставления части... Всего с февраля 2022 года по состоянию на 1 июня 2025 года зарегистрировано 213722 случая дезертирства», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.

    Бойко уточнил, что по данным Единого реестра досудебных расследований Украины, ежемесячно с начала года фиксировалось от 16 до почти 20 тыс. сообщений о самовольном оставлении части. Он считает, что официальная статистика отражает только те случаи, по которым возбуждены уголовные дела, а реальная ситуация может быть намного хуже.

    По оценке журналиста, на передовой с украинской стороны на самом деле находится лишь от 30 до 50 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники ранее отказались воевать в Курской области. В Раде заявили, что попавшие за границу военные не хотят возвращаться на Украину.

    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    6 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко высказался о заявлении Владимира Зеленского по поводу массированного удара российских войск в ответ на атаки Киева.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Шеремет прокомментировал жалобу Владимира Зеленского на массированный удар России по украинским объектам, назвав ее «крокодильими слезами». По словам депутата, Зеленский сначала организует атаки на российские аэродромы и гражданскую инфраструктуру, а затем притворяется жертвой, чтобы вызвать сочувствие.

    «Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее», – заявил Шеремет.

    Депутат добавил, что Зеленскому следует прекратить жаловаться и покинуть Украину, предоставив стране возможность к мирному существованию. Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по объектам Украины – среди пораженных целей значатся конструкторские бюро, предприятия оборонной промышленности, склады вооружения и тренировочные центры.

    Ведомство также указало, что недавние атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возникшие возгорания ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим нанес удары по аэродромам со стратегической авиацией, атаковав не только Россию, но и Соединенные Штаты, а также подорвал всю систему стратегической стабильности между ядерными странами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться результатов расследования по украинским ударам, прежде чем обсуждать возможные ответные действия России.

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    7 июня 2025, 11:45 • Видео
    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    6 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    В Раде заявили о «личном приказе» Зеленского не забирать тела украинских военных

    Депутат Дмитрук заявил о якобы личном приказе Зеленского не забирать погибших

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных вопреки достигнутым в Стамбуле договоренностям, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела погибших украинских военных после договоренностей между российской и украинской делегациями в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, приказ последовал, несмотря на предложение о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших.

    Депутат уверен, что подобная политика может привести к вспышке гражданского гнева и даже спровоцировать гражданское противостояние внутри страны против действующей власти.

    Напомним, российская сторона планирует передать Киеву 6 тыс. тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    Владимир Зеленский отказался принять идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел и потребовал полного прекращения огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему решение России передать тысячи тел военных ВСУ оказалось неожиданным для Зеленского.

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    7 июня 2025, 03:58 • Новости дня
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Рябков указал на решение США и ряда западных стран в ноябре 2024 года разрешить Украине использовать их дальнобойные системы для ударов по территории России. По его словам, применение такого оружия невозможно без непосредственного участия специалистов из стран-производителей этих систем.

    Он также добавил, что военные западных стран оказывают помощь Киеву, включая предоставление данных спутниковой разведки, внесение полетных заданий и другие мероприятия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    Коментарии (7)
    7 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины разведывательная группа российских войск с помощью РЭБ обезвредила и захватила новейший украинский FPV-дрон с интеллектуальным наведением, сообщил офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Витязь».

    «Витязь» сообщил, что удалось заполучить ударный FPV-дрон с «интеллектуальным захватом и сопровождением цели». БПЛА оснащен «малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам по сборке ударных беспилотников, а также по местам их хранения и запуска.

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    7 июня 2025, 10:41 • Новости дня
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ночью в Харькове были уничтожены сотни военных ВСУ и нарушены поставки вооружения на фронт, удары также пришлись по складам и производству беспилотников.

    В результате ночных ударов по Харькову были уничтожены сотни военнослужащих ВСУ, нарушены ротация и поставки вооружения на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары пришлись по ключевым пунктам связи, а также местам дислокации украинских военных и иностранных наемников. Лебедев заявил: «Погибших бандеровцев сотни... Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт».

    Кроме того, по словам координатора подполья, ударами были уничтожены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и склады. Он подчеркнул, что атаки нанесли ощутимый урон противнику и затруднили дальнейшее снабжение и организацию обороны.

    Аналогичные удары были нанесены и по Тернополю, где были поражены объекты энергетической инфраструктуры и военная часть ВСУ в пригороде. Лебедев уточнил, что речь идет о серии атак, нацеленных также на энергетическую систему региона.

    В подполье отметили, что операция была проведена с применением высокоточного оружия, беспилотников и ракет. По информации Лебедева, все намеченные цели были поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей на Украине. В тот же день удары нанесли по аэродрому Житомира и портовой логистике Одессы.

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    6 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол у Купянска
    ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол у Купянска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили переправу украинских Вооруженных сил через реку Оскол у Купянска в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.

    ВКС России ударом уничтожили переправу через Оскол у Купянска, указало ведомство, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

    Зафиксировано критическое разрушение переправы, которую ВСУ используют в военных целях, добавили в министерстве.

    Ранее Минобороны сообщало, что группировка «Запад» поразила подразделения возле Купянска.

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    6 июня 2025, 21:25 • Новости дня
    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского

    Депутат Герберт Кикль высказался против визита Зеленского в Австрию 16 июня

    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал предстоящий визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.

    Председатель Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступил против визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию, передает передает «Лента.ру» со ссылкой на Kosmo.

    Политик заявил: «Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны».

    Кикль подчеркнул, что официальный приезд Зеленского может превратить Австрию в «потенциальную цель» в случае обострения конфликта. Кроме того, парламентарий напомнил, что подобный визит может нарушить нейтралитет страны, закрепленный в Конституции. По его мнению, Австрия должна оставаться посредником и не становиться на чью-либо сторону.

    В то же время издание «Интерфакс-Украина» сообщает, что визит Зеленского может пройти уже 16 июня. Ожидается, что у Зеленского в рамках визита запланированы встречи с австрийским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина обвинила Китай в поддержке России по производству беспилотников. А французский политик Филиппо обвинил Киев в попытках сорвать мирные переговоры.

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    6 июня 2025, 22:33 • Новости дня
    Володин призвал немецкие партии освежить память Мерцу

    Володин: Правящая верхушка Германии провоцирует столкновение с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага».

    Володин направил официальное обращение президенту Бундестага и лидерам пяти фракций парламента Германии. Поводом стали высказывания канцлера, который, посещая США, исказил исторические итоги Второй мировой войны и поддержал действия киевского режима. В частности, Мерц заявил, что ВСУ якобы «атакуют на территории России только военные объекты».

    «Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть, на каком языке и кем они были написаны», – заявил Володин. По его словам, «политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем».

    Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей, которые, как подчеркнул Володин, «умышленно бьют по мирным городам» России и совершают теракты. Володин заявил: «Тому есть доказательства, и это требует обязательной оценки Бундестага».

    Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений между двумя странами, и задался вопросом, поддерживают ли такие действия жители Германии. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера.

    Мерц заявлял, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США.

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    7 июня 2025, 03:42 • Новости дня
    ПВО сбила атаковавшие Москву беспилотники
    ПВО сбила атаковавшие Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    В столичном аэропорту Шереметьево (код ИКАО: UUEE) действуют ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность полетов, сообщила Росавиация в Telegram.

    При этом Росавиация сообщила об отмене ограничений в аэропорту Калуги (Грабцево).

    Напомним, в ночь на субботу Собянин уже сообщал о сбитом БПЛА. Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский.


    Коментарии (2)
    7 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным жителям России
    Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным жителям России
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В официальном обращении к президенту Бундестага и лидерам пяти фракций парламента Германии председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    «Вы должны знать, что неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

    Володин особо отметил, что жертвами подобных терактов становятся и пассажиры поездов. Он сообщил, что российская сторона направила материалы, раскрывающие объективную ситуацию.

    Володин подчеркнул, что Москва знает о планах правительства Германии развернуть производство ракет на Украине. По его словам, этим шагом ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. Володин предупредил: «К чему это может привести, вы сами понимаете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Мерц также заявил, что украинские войска якобы атакуют только военные объекты на территории России.

    Володин в ответ на заявления Мерца о Второй мировой войне предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага». Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей.

    Коментарии (8)
    6 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Трампа пытается измененить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Администрация США пытается убедить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России, пишет RT на русском со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

    Согласно материалу, Белый дом предпочел бы наладить отношения с Москвой, а не применять строгие ограничения. В качестве одной из мер ослабления предлагается заменить в тексте слова, чтобы санкции стали не обязательными, а рекомендательными.

    В публикации говорится, что инициативу Грэма уже поддержали более 80 сенаторов. Однако в администрации опасаются, что новый законопроект может осложнить попытки нормализовать диалог с Россией.

    Ранее Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил благодарность США за посредничество по вопросу Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры. Президент США выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    6 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Захарова: В России нет никаких похищенных на Украине детей

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что обвинения в похищении Россией украинских детей не соответствуют действительности и вопрос требует объективного подхода.

    Нет никаких похищенных Россией украинских детей, заявила Мария Захарова на сессии Глобального цифрового форума, передает ТАСС. «Нет никаких похищенных, как они это формулируют, Россией украинских детей. Это нужно просто знать, и это должно быть отправной точкой при обсуждении этой проблемы», – подчеркнула Захарова в ответ на вопрос о работе над переданным Украиной списком детей.

    Дипломат добавила, что среди спасенных в зоне конфликта детей есть представители разных национальностей и гражданств, некоторые не имеют документов или стали жертвами фальсификаций. Захарова отметила, что значительная часть детей находится в поиске родственников, а уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова работает по этим случаям в круглосуточном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона устраивает шоу активно поднимая тему якобы похищенных детей.

    Коментарии (2)
    7 июня 2025, 02:24 • Новости дня
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые ведущие европейские страны становятся главным препятствием для достижения мира на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Ряд ведущих государств Европы поступательно превращается, по сути дела, в главное препятствие на пути к миру», – приводит слова замминистра ТАСС.

    Он подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО неустанно настраивает Киев на продолжение боевых действий, поставляет вооружение и технику, а также занимается информационными «вбросами» для срыва переговорного процесса. Кроме того, «разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации».

    Рябков подчеркнул, что европейские стратеги пытаются убедить Вашингтон вернуться к курсу, проводимому Джо Байденом, предусматривающему безоговорочную поддержку Украины и дальнейшую эскалацию.

    По мнению замминистра, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, включая заявления о снятии ограничений на удары ВСУ по России, являются сознательной работой против политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц посетил Вашингтон. Он заявил, что ВСУ якобы атакуют на территории России только военные объекты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений с Россией. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

    Коментарии (7)
    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

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    США, Европа и Япония бьют тревогу. Китай создал дефицит редкоземельных металлов для автомобильной промышленности – и уже есть первые пострадавшие: Ford и Suzuki, останавливающие выпуск своих популярных моделей. Если так пойдет и дальше, то автомобильные заводы встанут по всему миру. Один день простоя стоит десятки миллионов долларов, а неделя – это не просто убытки, а срыв годовых планов. Что затеял Китай? Подробности

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    Ермак привезет Зеленскому из США только плохие новости

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак задерживается в Вашингтоне, где пытается оправдать ошибки Владимира Зеленского и вернуть США на антироссийский фронт. Но стало только хуже: глава американского государства Дональд Трамп впервые заговорил о введении против Украины санкций. Подробности

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    Британия признана мировым злом

    Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» на территории России нежелательной. В то же время ФСБ обвинила Oxford Russia Fund в вербовке преподавателей отечественных вузов. Как подчеркивают эксперты, организации, связанные со спецслужбами Лондона, должны быть полностью зачищены на территории России. Как «Британский совет» влиял на внутриполитическую жизнь России и почему ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов? Подробности

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    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    • За что Трамп ненавидит Зеленского

      Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп и Маск устроили перепалку в социальных сетях

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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