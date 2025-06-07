Стало известно о 213 тыс. случаев дезертирства из ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 213 тыс. случаев дезертирства было зарегистрировано в вооруженных силах Украины с февраля 2022 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» и журналиста Владимира Бойко, который служит в ВСУ. «За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90590 уголовных производств по статьям уголовного кодекса Украины, которые касаются самовольного оставления части... Всего с февраля 2022 года по состоянию на 1 июня 2025 года зарегистрировано 213722 случая дезертирства», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.

Бойко уточнил, что по данным Единого реестра досудебных расследований Украины, ежемесячно с начала года фиксировалось от 16 до почти 20 тыс. сообщений о самовольном оставлении части. Он считает, что официальная статистика отражает только те случаи, по которым возбуждены уголовные дела, а реальная ситуация может быть намного хуже.

По оценке журналиста, на передовой с украинской стороны на самом деле находится лишь от 30 до 50 тыс. военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники ранее отказались воевать в Курской области. В Раде заявили, что попавшие за границу военные не хотят возвращаться на Украину.