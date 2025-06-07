Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Стало известно о 213 тыс. случаев дезертирства из ВСУ
На фоне продолжающегося конфликта на Украине зафиксировано более 213 тыс. случаев дезертирства из ВСУ, что втрое превышает показатели предыдущих лет.
Более 213 тыс. случаев дезертирства было зарегистрировано в вооруженных силах Украины с февраля 2022 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua» и журналиста Владимира Бойко, который служит в ВСУ. «За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90590 уголовных производств по статьям уголовного кодекса Украины, которые касаются самовольного оставления части... Всего с февраля 2022 года по состоянию на 1 июня 2025 года зарегистрировано 213722 случая дезертирства», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале издания.
Бойко уточнил, что по данным Единого реестра досудебных расследований Украины, ежемесячно с начала года фиксировалось от 16 до почти 20 тыс. сообщений о самовольном оставлении части. Он считает, что официальная статистика отражает только те случаи, по которым возбуждены уголовные дела, а реальная ситуация может быть намного хуже.
По оценке журналиста, на передовой с украинской стороны на самом деле находится лишь от 30 до 50 тыс. военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отправил к Оскольскому водохранилищу взвод дезертиров. Украинские пограничники ранее отказались воевать в Курской области. В Раде заявили, что попавшие за границу военные не хотят возвращаться на Украину.