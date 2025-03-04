Украинские пограничники отказались от операций в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские пограничники отказались выполнять командные распоряжения по операциям в Курской области, сообщает РИА «Новости». Информация о массовом отказе поступила из видеозаписей, предоставленных хакерской группировкой RaHDIt, которая взломала систему сотрудника безопасности пограничной службы Украины. Видео сняты в Стецковке и Иволжанском Сумской области и содержат объяснения военнослужащих о причинах отказа.

На записи один из сержантов заявляет: «Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций, плохой радиосвязью». Он подчеркнул, что инструкции не соответствуют реальным условиям выполнения заданий.

Также, лейтенант Бондарев сообщил, что боится за свою жизнь. В видеозаписях отражена проблема с техникой: один из бойцов отметил, что бронетранспортер не готов к выезду. Некоторые военнослужащие ссылаются на проблемы со здоровьем, хотя военно-врачебная комиссия признала их годными к службе.

Капитан погранслужбы Андрей заявил, что не отказывается от выполнения приказа, но не может его выполнить из-за болей в конечностях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, один из украинских пленных назвал, что размер взятки за отсрочку от службы в ВСУ составлял от 10 тыс. до 15 тыс. долларов; командир ВСУ расстреливал подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском; дезертира ВСУ после повторной отправки в зону СВО взяли в плен в Курской области.