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    Украина ударила по Казахстану и США
    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине
    Медведев назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» и призвал к срочной дератизации
    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    США обещали сохранить санкции против России до сделки по Украине
    Большая часть Одессы лишилась воды, тепла и света
    Маск поддержал критику Зеленского
    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    12 комментариев
    19 февраля 2025, 11:19 • Новости дня

    Дезертира ВСУ повторно отправили в зону СВО, он попал в плен в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Михаил Проць, скрывавшийся два года после дезертирства, был вновь мобилизован и отправлен в Курскую область, где попал в плен.

    Украинский военнослужащий Михаил Проць, который был мобилизован в 2022 году, рассказал, что после дезертирства два года скрывался от властей, сообщает ТАСС. Проць ранее служил на Одесском авиационном заводе, а в марте 2022 года был мобилизован и направлен в 28-ю часть под Херсоном для подготовки оборонительных позиций. В конце 2022 года он ушел в отпуск и не вернулся, после чего начал скрываться, зарабатывая на жизнь неофициальными работами.

    В октябре 2024 года полиция задержала Проця, когда он шел домой к родителям. После этого его передали в территориальный центр комплектования и отправили в 25-й отдельный стрелковый батальон на должность стрелка. Новый этап службы начался с переброски в Курскую область, в район села Гуево.

    Там Проць и его сослуживцы попали в плен к российским военным после стрелкового боя и атаки с гранатами. Проць рассказал, что они прятались в блиндаже от артиллерийского обстрела, а когда огонь прекратился, их окружили российские военнослужащие. В результате двое украинских военных получили ранения, и после этого Проць и его товарищи были взяты в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис массового дезертирства охватил украинскую армию, что приводит к серьезным проблемам с дисциплиной и комплектованием подразделений. Половина украинской армии помышляет о бегстве, что свидетельствует о низком моральном духе среди военнослужащих. В результате обострения ситуации, заградотряды ВСУ обстреляли сбежавших пограничников у Свердликова, что подчеркивает крайние меры, к которым прибегает командование для поддержания дисциплины.

    19 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине

    Трамп заявил о необходимости выборов на Украине и рейтинге Зеленского в 4%

    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сообщил, что «разочарован». Президент США полагает, что еще несколько лет назад даже «посредственный переговорщик» смог бы «заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов».

    Американский лидер заявил, что Россия, вероятно, в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города, а Киев превратить в «масштабное место разрушения», но не хочет этого делать.

    Глава Белого дома высказался в поддержку выборов на Украине: «Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы». Он отметил, что уровень поддержки нынешнего лидера страны Владимира Зеленского упал до 4%. При этом президент США подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит «многие» страны.

    Отвечая на вопрос о том, прибавила ли встреча в Саудовской Аравии уверенности в заключении сделки по урегулированию украинского кризиса, он ответил утвердительно. «Гораздо больше уверен, они (переговоры) были очень хорошими», – приводит его слова ТАСС.

    Он выразил уверенность, что «Россия хочет что-то сделать». Трагичность военных действий на Украине глава американского государства сравнил с битвой при Геттисберге – самом кровопролитном сражении в ходе Гражданской войны в США, произошедшем в начале июля 1863 года.

    Комментируя идею отправки на Украину европейских военных, он заявил: «Я полностью за, если они хотят это сделать». При этом он подчеркнул, что американских военных на Украину отправлять не собирается.

    Он также заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не обращался с таким запросом.

    Глава американского государства потребовал «уравнять» вклад США и Европы в поддержку Украины, так как Европа «выделила около 100 млрд», а США – «более 300». Он подчеркнул, что для европейцев проблема украинского кризиса важнее, ведь США отделены от Европы океаном. При этом его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств: «Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

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    19 февраля 2025, 06:35 • Новости дня
    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину

    Министр обороны Польши Косиняк-Камыш предупредил о рисках отправки на Украину войск из соседних с Россией стран

    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину
    @ Jakub Kaczmarczyk/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Государства, граничащие с Россией, не должны вводить войска на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «Ни одно государство, граничащее с Россией, не должно участвовать в возможной стабилизационной миссии на Украине», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на РАР.

    Министр пояснил свою позицию тем, что на Украине «легко могут произойти провокации». Однако он не стал уточнять, кем и против кого они могут быть направлены.

    Косиняк-Камыш также сообщил, что «сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину». Польша «точно не отправляет и не будет отправлять войска», заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия.

    В конце 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пытался уговорить Польшу отправить солдат на Украину. Однако глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что его государство не планирует посылать на Украину военных.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    19 февраля 2025, 05:49 • Новости дня
    Маск поддержал критику Зеленского
    Маск поддержал критику Зеленского
    @ KEVIN LAMARQUE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, в соцсетях поддержал высказывания с критикой украинского лидера Владимира Зеленского.

    На заявление одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) о том, что «Зеленскому не нужен мир, ему нужны деньги и власть», Маск ответил: «100%».

    Он также отреагировал сообщением с двумя восклицательными знаками на сообщение, в котором приводятся слова экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о том, что Зеленский – «уклонист», четыре раза проигнорировавший повестки воинского учета в 2014–2015 годах.

    Напомним, глава американского государства заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны. Он отметил, что уровень поддержки Зеленского упал до 4%.

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    19 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной

    Times заявила о возможной отправке Британией истребителей для патрулирования воздушного пространства над Украиной

    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной
    @ Izzy Poles/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо отправки на Украину сухопутных войск Великобритания может направить свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства над Украиной в рамках миротворческой миссии, сообщил источник в британском правительстве.

    Это позволит сократить сопутствующие расходы. «Возглавляемая Великобританией миссия по патрулированию воздушного пространства может быть смоделирована по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии», – приводит РИА «Новости» текст статьи Times.

    По данным источника, для реализации миссии тоже потребуется значительное количество ресурсов, включая самолеты и системы противовоздушной обороны. Предполагается, что истребители будут базироваться в Польше. Такой вариант патрулирования был бы более вероятным, чем создание бесполетной зоны, которая требует круглосуточного присутствия в небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости. Однако бывший глава британского генштаба Дэвид Ричардс отметил, что численность армии Великобритании недостаточна для отправки войск на Украину.

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    18 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине

    Политолог Ткаченко: В Европе все больше влияния у стран, которых в Париж не позвали

    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Европе происходит подъем консервативных сил. Причем это страны, которые являются противниками помощи Украине. Именно поэтому встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, провалилась, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине закончился без итоговых заявлений.

    «Встречу однозначно можно считать провалом. При этом любопытно, что цель саммита была не очень понятна. Внешне это выглядело как консультации о позиции Европы по диалогу России и США. Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами. Но безрезультатно», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Подспудная цель, которая не объявлялась официально, – это сформулировать единую позицию Европы по отношению к Трампу и тому, что было в Мюнхене, к ценностному разрыву Вашингтона и Брюсселя. И здесь для ЕС тоже все довольно грустно. Мелони вышла со встречи со словами: «Давайте слушать Трампа». Шольц придерживается более мягкой, но схожей позиции», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, единственное, в чем сошлись европейские политики, – это желание участвовать в диалоге России и США по Украине. Все они уверены в необходимости их присутствия за столом переговоров», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается вопроса об отправке солдат на Украину, то это говорит о высокой степени безответственности глав и правительств тех стран, которые поднимают эту тему. Кроме того, все уже поняли, что в Европе нет эффективных вооружений, которые они могут отправить Киеву. Единственное объяснение такой риторики – это попытка придать себе веса в глазах Белого дома и попытаться все же попасть за стол переговоров», – детализировал спикер.

    «Если пройтись по конкретным странам, то, например, в Испании и Италии военные бюджеты ниже минимального стандарта НАТО. Во Франции и Германии сейчас кризис власти, что тоже играет роль в контексте отказа от помощи Украине. У Шольца на носу выборы. Эксперты прогнозируют, что переговоры по поводу коалиции будут тяжелыми. Германия – на паузе как минимум на несколько месяцев. Ну а о слабости правительства Макрона нет смысла и говорить», – указал он.

    «Данию пригасили на эту встречу как условного оппонента Вашингтона в отстаивании принадлежности Гренландии. Плюс Копенгаген представлял северные государства ЕС. Нидерланды же – это не собственно военная мощь, а транспортный хаб для доставки американцами вооружения в Европу через порт Роттердама», – объяснил собеседник.

    «Кстати, важным для Москвы итогом этой встречи стало понимание, что в регионе все большее влияние приобретают страны ЕС, которых в Париж не позвали. Это часть более широкого процесса подъема консервативных сил в Европе. И не удивлюсь, если Италия первая из всех участников выйдет из программ помощи Украине», – подчеркнул спикер.

    Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине в Париже закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе. Экстренная встреча продлилась порядка трех часов, сообщает РИА «Новости».

    В переговорах приняли участие представители Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

    Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений. Однако, как пишет Financial Times, на встрече европейские политики рассорились по вопросу отправки войск на Украину. Так, Германия, Польша и Испания дали понять, что не хотят направлять миротворческие силы в охваченную конфликтом страну. Премьер Дании Метте Фредериксен также заявила о преждевременности планов по отправке миротворцев, пишет Guardian.

    Франция же предложила разместить силы за будущей линией остановки конфликта, а не на ней. Кроме того, участники подчеркнули, что пока нет понимания, с какой именно миссией будут размещены военные, кто будет входить в их состав, под каким флагом и с каким мандатом.

    Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала саммит, отметив, что инициативы должны быть направлены на помощь в урегулировании конфликта на Украине, а не превращаться в «антитрамповскую» коалицию, пишет La Stampa.

    В свою очередь Киев призвал Европу назначить спецпредставителя для мирных переговоров. «Решение должно быть принято быстро. Я надеюсь, это произойдет сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять», – приводит Bloomberg слова замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы.

    Участники встречи сделали ставку на безнадежную войну, упустили шанс инициировать мир. И тем самым сами отбросили себя на обочину мировой политики, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европу посадили за «детский стол» в переговорах Москвы и Вашингтона. Причина этого – отсутствие должных инвестиций в оборону, считает топ-менеджер.

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    19 февраля 2025, 07:14 • Новости дня
    Очевидец рассказал о расстреле украинскими военными детей в Новогродовке

    Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новогродовке, расположенной на территории ДНР, украинские военные, по словам очевидца, расстреляли четырех детей.

    Украинские военные открыли огонь по детям в Новогродовке, в результате чего погибли четверо несовершеннолетних, сообщает РИА «Новости». По словам местного жителя, это произошло на улице Тургенева в районе соседнего дома. Он стал очевидцем происшествия и рассказал, что видел, как дети пытались спастись, выпрыгивая из окон.

    Очевидец отметил, что в момент атаки было пятеро детей. Однако один из них смог спрятаться и избежать трагической участи. Семья, чьи дети стали жертвами обстрела, проживала в доме рядом с местом событий. Мужчину зовут Сергей, его жену – Марина, а самому старшему из детей было 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке. Очевидец рассказал о расстрелах мирных жителей в этом населенном пункте. Сообщалось, что ВСУ использовали заложника для разминирования в Новогродовке.

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    19 февраля 2025, 03:57 • Новости дня
    ВСУ атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области

    Tекст: Антон Антонов

    Сызранский НПЗ подвергся атаке со стороны киевского режима, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

     «Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ», – сообщил Федорищев в Telegram.

    Никто не пострадал. В сообщении говорится, что оперативные и экстренные службы работают на территории НПЗ. В Самарской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали ТулуБрянскую область и Крым. В понедельник атаке беспилотников подверглась нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.

    НПЗ в Сызрани уже подвергался атакам украинских БПЛА.

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    18 февраля 2025, 14:18 • Новости дня
    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции

    Германский политолог Рар: Европа раскалывается на фоне сближения России и США

    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции
    @ @emmanuelmacron

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия, Франция и Британия ратуют за милитаризацию и большую независимость от Вашингтона. Южная Европа намерена оставаться в прежней реальности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Риме и Берлине раскритиковали саммит стран ЕС по Украине.

    «У Евросоюза нет такой военной мощи, как у США, Китая и России. Европа всегда полагалась на дипломатию и свой кошелек, который мог решать проблемы во всем мире. А деньги, выделяемые в рамках военного бюджета, шли больше на социальные нужды военнослужащих, чем на оснащение самой армии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Также стоит отметить, что в Германии и в большинстве других стран ЕС нет воинской повинности. По сути, Европа не готовилась к войне, и раньше у нее не было заметных собственных геополитических амбиций. Она во всем следовала интересам США. Теперь ситуация меняется. Трампу не интересно НАТО. В Вашингтоне хотят нового раздела мира вместе с Москвой и Пекином. А Брюссель никто не спрашивает», – продолжил он.

    «В этой ситуации Европа пытается остаться в высшей лиге мировой политики. Но она понимает, что для этого недостаточно экономических возможностей, тем более что в странах ЕС наблюдается спад. Евросоюзу нужно наращивать мускулы, расширять ВПК, создавать новые военные доктрины и проповедовать жесткое отстаивание геополитических интересов», – заметил спикер.

    «Однако не все региональные игроки к этому готовы. Южная Европа хочет жить по старинке – взаимодействовать и где-то подчиняться США, обеспечивая в первую очередь мирную жизнь самих европейцев и удовлетворение их социальных, экономических нужд», – подчеркнул собеседник.

    «А такие региональные лидеры как Германия, Франция и Британия не хотят больше жить в такой реальности. Они готовы милитаризировать Европу, чтобы стать наряду с США, Россией и Китаем ведущими акторами мировой политики с оружием в руках. Они объявили Россию врагом, чтобы получить нужную поддержку населения и бизнеса», – отметил аналитик.

    «Но Парижу, Берлину и Лондону будет очень трудно создать такой союз хотя бы потому, что деньги сейчас есть только у Германии. Думаю, все будет проще. Европа постучит кулаком по столу в претензии на свою субъектность, а затем оставит эту идею. Ведь для наращивания военной мощи необходимы годы и колоссальные средства. Кроме того, нужен воинствующий характер, которого у европейских жителей в большинстве своем давно уже нет», – спрогнозировал эксперт.

    «В итоге или произойдет смена элит ведущих европейских стран, или регион самоизолируется. С российскими партнерами отношения будут полностью испорчены, во всяком случае, у ведущих стран Европы. При этом, у Брюсселя против Москвы ничего нет кроме санкций, которые, впрочем, бьют больше по ЕС, чем по России», – резюмировал Рар.

    Неформальный саммит по Украине в Париже с участием представителей Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании закончился без итоговых заявлений, а итальянский премьер Джорджа Мелони вообще раскритиковала встречу, сообщает РИА «Новости». Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил разочарование дискуссией об отправке миротворческих войск на Украину до принятия решения по мирному плану, указывает Politico.

    Позднее Макрон провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что европейцы будут работать над урегулирование конфликта «вместе с американцами и украинцами». По его словам, «это ключ» к решению проблемы. Политик пообещал: «Мы продолжим обсуждения как поддержки Украины, так и развития и инвестированию в нашу оборону».

    Европейцы отбросили себя на обочину мировой политики, сделав ставку на безнадежную войну и упустив шанс инициировать мир, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. При этом, во вторник делегации России и США начали обсуждение конфликта на Украине на саммите в Саудовской Аравии – без Киева и Брюсселя, пишет Bloomberg.

    По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, эта встреча – способ «определить, серьезны ли намерения русских и находятся ли они на одной волне» с США в вопросе прекращения войны.

    «Главное – начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», – заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Встреча также посвящена подготовке к возможным переговорам президентов двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Сложности ситуации добавляет ранее сделанное предупреждение Владимира Зеленского, что Киев не признает никаких соглашений, достигнутых на встречах без участия Украины. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    19 февраля 2025, 05:05 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в пяти городах
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в пяти городах
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С целью обеспечения безопасности полетов аэропорты Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска и Ульяновска временно прекратили принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация.

    Росавиация в Telegram назвала обеспечение безопасности полетов своим основным приоритетом. Ведомство опубликовало сообщение об ограничениях в трех аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL). Позднее Росавиация сообщила, что ограничения также затронули аэропорты Ижевска (код ИКАО: USII) и Кирова (Победилово; USKK).

    Напомним, в субботу вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

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    19 февраля 2025, 03:45 • Новости дня
    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине

    Рубио заявил союзникам в Европе о намерении США сохранить санкции против России до соглашения по Украине

    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что санкции против России будут сохраняться как минимум до заключения соглашения по Украине, передает Bloomberg.

    «Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.

    Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Встречав Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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    19 февраля 2025, 04:51 • Новости дня
    Кулеба предупредил украинцев о сложном периоде без позитивных новостей

    Кулеба призвал украинцев не ждать хороших новостей в ближайшие недели

    Кулеба предупредил украинцев о сложном периоде без позитивных новостей
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданам Украины не стоит «искать света в новостях» в ближайшее время, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    «В ближайшие недели не ищите света в новостях», – заявил Кулеба в соцсетях. По его словам, «в конце все будет хорошо, и если еще не хорошо, значит, это еще не конец», передает ТАСС.

    В субботу Кулеба заявил о невозможности завершения конфликта на Украине в нынешних условиях. Он отметил, что, по мнению Киева, ресурсов у Украины хватит до середины лета и очередной помощи от Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России и США вызвали негативную реакцию в Европе, а общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

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    18 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к переговорам с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

    «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Он уточнил, что разговор будет возможен «в подходящий момент в цикле грядущих переговоров», передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    19 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала встречу России и США в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру на Украине

    США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала важным шагом к миру на Украине, администрация США продолжает дипломатические усилия для урегулирования конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира», – приводит слова Левитт РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    В эфире телеканала она отметила, что эта встреча станет первым из многих шагов, необходимых для достижения мира. Левитт отметила важность диалога со всеми сторонами конфликта.

    Левитт подчеркнула, что нынешняя администрация США активно работает над урегулированием конфликта, в отличие от администрации Джо Байдена, которая, по ее словам, не предпринимала дипломатических усилий в этом направлении.

    На следующей неделе, по словам Левитт, США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Мы хотим гарантировать, чтобы все стороны были услышаны», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе состоялись переговоры на высшем уровне между Россией и США, а во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры их высокопоставленных делегаций. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

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    19 февраля 2025, 06:07 • Новости дня
    Экс-глава генштаба Британии счел ее неспособной отправить войска на Украину

    Экс-глава генштаба Британии Ричардс усомнился в способности страны отправить войска на Украину

    Экс-глава генштаба Британии счел ее неспособной отправить войска на Украину
    @ Gary Lee/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Численность армии Великобритании недостаточна для отправки войск на Украину, заявил бывший глава британского генштаба Дэвид Ричардс.

    На вопрос о том, может ли Великобритания в настоящий момент отправить свои войска на Украину, Ричардс ответил: «Нет, боюсь, не может».

    По его словам, численность британской армии составляет около 72 тыс. человек, однако только от 45 тыс. до 50 тыс. из них готовы к развертыванию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    «Силы, о которых говорят, потребуют (вовлечения) всех этих людей на постоянной основе», – отметил он, добавив, что британская армия слишком мала для такой задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска.


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    18 февраля 2025, 22:30 • Новости дня
    Макрон заявил, что «никогда не объявлял о направлении» на Украину войск Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка французских войск к отправке на Украину не ведется, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Макрон заверил, что сейчас его страна не проводит «подготовку к отправке войск».

    По его совам, в Париже «размышляют над гарантиями безопасности», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска на Украину для обеспечения безопасности и урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, именно Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». Он также поддерживал идею направить западных военных инструкторов на Украину. Весной он заявлял, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».

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