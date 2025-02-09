Украинские пограничники попали под огонь заградотрядов ВСУ при побеге у Свердликова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Десять украинских пограничников попытались покинуть район Свердликова в Курской области, однако попали под огонь заградотрядов Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. По словам представителя российских силовых структур, инцидент произошел, когда пограничники пытались бежать из населенного пункта.

Он также пояснил, что украинские военные минируют все подъезды к селу. Это затрудняет передвижение и усиливает опасность для гражданских лиц и военных в этом районе. Российские войска продолжают активно действовать в этом регионе, стремясь вытеснить ВСУ из их опорных пунктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, приблизительно половина военнослужащих украинской армии помышляет о бегстве, что вынудило командование ВСУ привлечь наемников для борьбы с дезертирством под Купянском. Украинский военнопленный Борис Довбик заявлял о существовании в ВСУ специальных отрядов, занимающихся расстрелом дезертиров.