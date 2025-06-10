Tекст: Александра Юдина

По мнению эксперта, в любой цивилизации принято чтить своих мертвых и хоронить их, а отказ Киева принимать тела погибших солдат ВСУ говорит о войне цивилизаций, передает ТАСС.

Моро также отметил, что французские СМИ не отреагировали на эту ситуацию, как и на другие важные события, связанные с конфликтом.

Эксперт уверен, что французские СМИ лгут открыто, «несут полнейшую чепуху, а затем – лгут умолчанием». По его мнению, власти Украины боятся своего народа и не могут открыто заявить о готовности принять тела погибших солдат без компенсации от России.

Моро считает, что если бы украинцы действительно хотели продолжать войну, они бы согласились захоронить солдат без выплат.

Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших. Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.