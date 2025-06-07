Tекст: Вера Басилая

Начальник управления Главного управления Генштаба ВС России Александр Зорин заявил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена пленными, намеченного на 7 июня, и отложила его на неопределенный срок, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

«Обмену подлежат две категории – это «все на все» раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет», – заявил Зорин.

Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для проведения обмена, однако дата процедуры с украинской стороны пока не определена.

В министерстве также отметили, что российская сторона уже приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших, к отправке готовятся еще 4 эшелона по 1200 тел украинских бойцов. украинских военнослужащих и готова к обмену военнопленными согласно договоренностям 2 июня.

Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Киев внезапно перенес обмен военнопленными и прием тел погибших военнослужащих на неопределенный срок.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных.

Источник рассказал, что подготовленные к передаче Киеву тела украинских военных сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области.

Военный эксперт Анатолий Украина отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.