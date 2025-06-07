Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена военнопленными и прием тела погибших военнослужащих, сообщил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.
В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона отложила как обмен военнопленными, так и передачу тел погибших без указания новых дат.
Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.
Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Это было сделано в рамках начала процесса обмена. По словам помощника президента, российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.
Ранее Мединский заявлял, что Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.
Сообщалось, что российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.
В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.