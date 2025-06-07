Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона отложила как обмен военнопленными, так и передачу тел погибших без указания новых дат.

Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Это было сделано в рамках начала процесса обмена. По словам помощника президента, российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

Ранее Мединский заявлял, что Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.

Сообщалось, что российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.