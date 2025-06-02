Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.8 комментариев
Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военных ВСУ
Россия объявила о передаче Украине 6 тыс. тел погибших военных для захоронения
Российская сторона на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.
Россия намерена в одностороннем порядке передать украинской стороне 6000 тел солдат и офицеров, погибших в ходе боевых действий, сообщает «Интерфакс». Об этом рассказал глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский. По его словам, все тела были заморожены, проведены необходимые тесты ДНК для идентификации личности погибших.
Мединский заявил: «Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров». Он уточнил, что передача произойдет организованно, специальными составами на следующей неделе, чтобы украинская сторона могла по-человечески похоронить своих военнослужащих.
Также Мединский отметил, что не располагает информацией о наличии у украинской стороны тел российских военных, но Россия готова принять их, если такие тела поступят.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, что подчеркнуло напряженность между сторонами. Стороны вели дискуссию на русском языке. Встреча длилась более одного часа.