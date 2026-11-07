Bild am Sonntag: Недовольство немцев правительством Мерца достигло 82%

Tекст: Мария Иванова

Деятельность главы немецкого правительства и правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии не одобряют 82% граждан. При этом положительно работу политика оценивают лишь 13% опрошенных, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Социологи связывают падение рейтингов властей со снижением уровня жизни населения. Об ухудшении своего экономического положения за время нахождения действующего кабмина у власти заявили 60% респондентов, и только 6% заметили улучшения.

Авторитет лидера консерваторов был серьезно подорван летом после неудачных кадровых перестановок и пробуксовки реформ. Давление на политика возросло осенью после поражений ХДС на выборах в федеральных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, а также в Берлине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%.

В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике решение властей выделить Киеву дополнительный пакет помощи на 200 млн евро.