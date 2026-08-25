Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.26 комментариев
Медведев заявил о неминуемом ответе России на антироссийские шаги Запада
Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада
Москва не забудет сноса советских памятников, ограничений русского языка и других антироссийских шагов Запада, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что Москва никогда не забудет снос советских памятников и ограничения русского языка в западных странах, передает РИА «Новости».
Он перечислил ряд недружественных действий, включая ликвидацию русскоязычного образования и политически мотивированные дела против граждан России.
«Это реалии многих современных западных стран. К чему это приведет? Если кто-то думает, что наступит время – и все «уляжется», то я их разочарую. Ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем», – сказал Медведев в интервью газете «Южная Осетия».
Политик заверил, что Россия не может равнодушно относиться к агрессивным планам противников: им придется в полной степени осознать последствия для себя, если они попытаются уничтожить государство.
«Мы будем реагировать всей своей мощью. И единственным победителем будет Россия», – заверил зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что Запад мечтает стравить страну с ее соседями, разорвав культурные связи и уничтожив традиционные ценности.
Кроме того, Медведев отметил, что расширение НАТО создает экзистенциальную угрозу для Москвы. По его словам, России необходимы твердые гарантии прекращения любых враждебных действий и отказа от приема в альянс постсоветских государств, таких как Грузия и Украина.
Ранее Медведев пообещал неминуемое возмездие западным лидерам за преступления против России.
Медведев заявил, что россияне ждут победы в СВО, молятся об этом, страна ожидает этого события «в ближайшей перспективе».