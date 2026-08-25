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    Армения выгоняет российский бизнес по-дружески
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    Из-за упавшего дрона загорелся Афипский НПЗ
    ООН отметила рост пострадавших мирных жителей в России
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Швейцария признала невозможность конфискации активов России
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    26 комментариев
    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Украина – не дикобраз

    Киев может попытаться быть «стальным дикобразом» в моменте, но при игре вдолгую неизбежно лишится этого статуса. Именно поэтому в долгосрочной перспективе подрыв экономического потенциала Украины почти так же важен, как продвижение вперед на линии фронта.

    14 комментариев
    25 августа 2026, 08:21 • Новости дня

    Медведев заявил о неминуемом ответе России на антироссийские шаги Запада

    Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада

    Медведев заявил о неминуемом ответе России на антироссийские шаги Запада
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не забудет сноса советских памятников, ограничений русского языка и других антироссийских шагов Запада, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что Москва никогда не забудет снос советских памятников и ограничения русского языка в западных странах, передает РИА «Новости».

    Он перечислил ряд недружественных действий, включая ликвидацию русскоязычного образования и политически мотивированные дела против граждан России.

    «Это реалии многих современных западных стран. К чему это приведет? Если кто-то думает, что наступит время – и все «уляжется», то я их разочарую. Ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем», – сказал Медведев в интервью газете «Южная Осетия».

    Политик заверил, что Россия не может равнодушно относиться к агрессивным планам противников: им придется в полной степени осознать последствия для себя, если они попытаются уничтожить государство.

    «Мы будем реагировать всей своей мощью. И единственным победителем будет Россия», – заверил зампред Совбеза.

    Он подчеркнул, что Запад мечтает стравить страну с ее соседями, разорвав культурные связи и уничтожив традиционные ценности.

    Кроме того, Медведев отметил, что расширение НАТО создает экзистенциальную угрозу для Москвы. По его словам, России необходимы твердые гарантии прекращения любых враждебных действий и отказа от приема в альянс постсоветских государств, таких как Грузия и Украина.

    Ранее Медведев пообещал неминуемое возмездие западным лидерам за преступления против России.

    Медведев заявил, что россияне ждут победы в СВО, молятся об этом, страна ожидает этого события «в ближайшей перспективе».

    24 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» откроют 12 новых школ для талантливых детей

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках Народной программы «Единой России» во всех федеральных округах появятся 12 новых школ для одаренных детей с поступлением на конкурсной основе, сообщил Герой России член высшего совета партии Владислав Головин.

    По словам Головина, во всех федеральных округах планируется запустить 12 новых школ для одаренных детей в рамках реализации обновленной Народной программы «Единой России», обучение будет доступно на конкурсной основе для школьников из разных регионов, передает ТАСС.

    «Особое внимание уделяется обеспечению доступности дополнительного образования для всех школьников страны», – рассказал член высшего совета партии Владислав Головин.

    Политик добавил, что молодежная политика будет строиться на принципе «бесшовного перехода» от учебы к работе. Для этого модернизируют систему образования и создадут современные центры, где теорию можно будет совмещать с практикой.

    Программа также включает развитие наставничества, поддержку начинающих специалистов, создание инфраструктуры для спорта и творчества, а также развитие волонтерства и молодежного предпринимательства. Отдельное внимание уделено школьным театрам, олимпиадному движению, студенческим клубам и бесплатным спортивным секциям.

    Президент России Владимир Путин поручил создать 12 передовых школ во всех федеральных округах.

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    24 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Сразу после установления надежного перемирия на территорию Украины планируется ввести многонациональный военный контингент в рамках новых гарантий безопасности, говорится в заявлении сопредседателей «Коалиции желающих».

    «Коалиция продолжит подготовку к развертыванию на Украине многонациональных сил после установления надежного прекращения боевых действий», – говорится в коммюнике канцелярии премьер-министра Британии Энди Бернема, передает ТАСС.

    Участники заседания планируют реализовать эти намерения в рамках широкого комплекса политически и юридически обязательных гарантий. Эти меры призваны обеспечить безопасность и процветание страны после вступления в силу режима прекращения огня.

    Точная численность предполагаемого контингента остается неизвестной. При этом сопредседатели коалиции призвали Россию согласиться на полное и немедленное прекращение огня без предварительных условий по существующей линии разделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем прибыл в Киев для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

    Государства «коалиции желающих» подтвердили готовность направить свои контингенты в зону конфликта.

    Страны Запада связали размещение военных с обязательным получением разрешения от России.

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    24 августа 2026, 11:24 • Новости дня
    Пашинян попросил Россию продать ЮКЖД третьей стране

    Премьер Армении Пашинян попросил Россию продать ЮКЖД третьей стране

    Пашинян попросил Россию продать ЮКЖД третьей стране
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Москве с просьбой передать право концессионного управления ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) третьей стране.

    Пашинян попросил Москву передать управление ЮКЖД третьей стране ради интеграции республики в международную транспортную сеть, передает РИА «Новости».

    «Мы относимся с величайшим уважением к Российской Федерации и ее интересам, однако из-за того, что железная дорога Армении находится под российским управлением, сейчас мы столкнулись с риском упустить историческую возможность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть», – заявил армянский лидер в парламенте.

    По его словам, пересмотр системы управления необходим для включения республики в международную транспортную систему. Пашинян выразил надежду на скорейшее дружественное решение вопроса.

    Политик также отметил, что трансформация армяно-российских отношений является естественным процессом на фоне нормализации связей Еревана с Баку и Анкарой. Он добавил, что события последних лет выявили ограничения России как гаранта безопасности Армении. В качестве возможных новых концессионеров ранее назывались Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в управление ЮКЖД (дочерней компании РЖД) в феврале 2008 года на 30 лет с возможностью продления.

    Глава РЖД Олег Белозеров ранее заявлял, что российская сторона полностью выполняет свои обязательства, вложив в развитие сети около 396 млн долларов, и вправе ожидать возврата инвестиций при изменении условий договора.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу предупредил о рисках замены российского железнодорожного перевозчика в Армении. Он напомнил, что ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) около 20 лет ответственно исполняет условия концессионного договора, включая инвестиционные обязательства. За это время российские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру Армении, включая подвижной состав, составили более 30 млрд рублей, в бюджет Армении поступило свыше 15 млрд рублей налогов, отремонтировано более 520 км путей при общей эксплуатации около 700 км.

    В среднем за год ЮКЖД перевозит более 500 тыс. пассажиров и 1,6 млн тонн грузов. Компанией обеспечивается занятость более 2,5 тыс. человек, практически все из которых являются гражданами Армении.

    По словам Шойгу, «выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться», а «ответственность за это никакие «дружественные страны», естественно, нести не будут». За подобные решения «придется расплачиваться простым гражданам Армении».

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил вероятность судебного спора с дочерним предприятием РЖД.

    В ответ гендиректор российской компании Олег Белозеров заявил о необходимости возврата почти 400 млн долларов инвестиций при расторжении договора.

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    24 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Иностранные фигуристы убрали флаги ради победившего россиянина Лазарева

    Tекст: Ольга Иванова

    На этапе юниорского Гран-при в Китае спортсмены из России выиграли все золото, а зарубежные призеры поддержали российского чемпиона Льва Лазарева, отказавшись от демонстрации своей символики.

    Российские спортсмены триумфально выступили на этапе юниорского Гран-при в Китае, завоевав все золотые медали, передает РИА «Новости». Возвращение отечественных фигуристов на международную арену состоялось после решения Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске в нейтральном статусе.

    Одним из победителей стал Лев Лазарев, выигравший соревнования в мужском одиночном катании. Накануне выступления фигурист перенес пищевое отравление, но смог достойно преодолеть трудности и занять первое место.

    На церемонии награждения произошел трогательный эпизод. Занявшие второе и третье места новозеландец Ли Яньхао и японец Даийя Эбихара убрали национальные флаги перед совместной фотографией в знак солидарности с российским победителем. Этот поступок вызвал широкую поддержку в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.

    В июле организация одобрила заявку Льва Лазарева на участие в зарубежных стартах.

    Этот отечественный фигурист уверенно победил на этапе юниорского Гран-при в китайском Сиане.

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    24 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    Ученые призвали отказаться от птичьих кормушек

    Ученые университета Гриффита назвали кормушки для птиц рассадниками гриппа H5N1

    Ученые призвали отказаться от птичьих кормушек
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Кормушки для диких птиц могут становиться очагами распространения вируса птичьего гриппа H5N1, поскольку привлекают большое количество пернатых разных видов в одном месте. На фоне распространения инфекции они рекомендуют по возможности отказаться от подкормки птиц, а при сохранении этой практики соблюдать меры предосторожности.

    Как пишет The Conversation, вирус птичьего гриппа H5N1 уже привел к массовой гибели диких птиц и млекопитающих в разных странах. В Австралии в настоящее время вирус продолжает распространяться: недавно он стал причиной гибели более тысячи хохлатых крачек и был впервые обнаружен у материкового млекопитающего – длинноносого морского котика.

    По данным исследования Университет Гриффита, примерно половина австралийских домохозяйств подкармливает диких птиц, причем многие делают это ежедневно. Однако искусственная концентрация пернатых возле кормушек создает условия для передачи инфекций, которые в естественной среде встречались бы значительно реже.

    По мнению ученых, кормушки могут превращаться в своеобразные очаги передачи инфекции. Семена, мясные отходы и другие продукты привлекают к одному месту большое количество птиц разных видов. Если среди них оказывается зараженная особь, вирус получает больше возможностей для распространения.

    Опасность существует и для редких видов. В частности, заражение H5N1 может поставить под угрозу популяции находящихся под угрозой исчезновения птиц, включая оранжевобрюхого попугая.

    Вирус способен поражать не только птиц. Падальщики, в том числе опоссумы, лисы и вороны, могут заразиться при поедании туш инфицированных пернатых. Люди также могут подхватить H5N1 при тесном контакте с зараженными животными.

    Самым эффективным способом снизить риск распространения инфекции специалисты считают полный отказ от подкормки диких птиц. Исследования показывают, что большинство пернатых, посещающих кормушки, получают основную часть необходимых питательных веществ из естественных источников, включая насекомых и червей.

    Тем, кто не готов полностью отказаться от кормушек, рекомендуют давать птицам меньше еды, чтобы они не собирались большими группами, и отказаться от кормления с рук. Кроме того, кормушки и другие поверхности необходимо регулярно очищать с использованием бытовой химии.

    Специалисты также призывают не прикасаться к больным или погибшим птицам и морским млекопитающим. При обнаружении таких животных рекомендуется держаться на безопасном расстоянии, не подпускать к ним домашних питомцев и сообщать о находке соответствующим службам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Австралии начали подготовку к худшему сценарию из-за птичьего гриппа. Вскоре правительство страны подтвердило первую локальную передачу высокопатогенного штамма H5 среди диких пернатых на материке. В начале августа опасный вирус поразил десятки особей дикой фауны в пяти различных штатах.

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    24 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский назвал русских и украинцев незнакомцами
    Зеленский назвал русских и украинцев незнакомцами
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости страны и подчеркнул абсолютную культурную и ментальную пропасть между русскими и украинцами.

    Зеленский опубликовал официальное поздравление соотечественникам в своем Telegram-канале. В видеообращении по случаю национального Дня независимости Украины он высказался об отношениях украинцев с русскими.

    «Русские считали нас младшим братом, а жизнь доказала – мы с ними незнакомцы. Для них чужие все черты нашего характера, все то, что делает украинцев украинцами», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что россиянам якобы неизвестно «каково это, когда сотни тысяч добровольцев идут защищать родное. И тот, кто был учителем, бизнесменом, фермером, становится солдатом».

    Также он пожелал, чтобы «Фламинго» были не редким видом, а «массовой птицей».

    «Должны зимовать в России», – заявил Зеленский.

    В прошлом году украинский лидер назвал россиян динозаврами.

    Зеленский выделил ненависть к русским в качестве главной мотивации для продолжения конфликта.

    В видеообращении по случаю Дня независимости в 2024 году Владимир Зеленский оскорбил президента России Владимира Путина.

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    24 августа 2026, 21:20 • Новости дня
    В Израиле убили главаря «кавказской мафии» Юшваева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Израиле неизвестный застрелил предпринимателя Яниса Юшваева, которого местные СМИ называют главой «кавказской мафии», в бизнесмена выстрелили, когда тот выходил из кафе у АЗС возле поселка Кесария.

    Предпринимателя в критическом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений, передает «Коммерсант» со ссылкой на Haaretz, Kan News и Ynet. СМИ называют погибшего главой «кавказской мафии».

    Полиция объявила поиски стрелявшего, правоохранители считают, что он мог покинуть Израиль. Камеры видеонаблюдения зафиксировали пожилого мужчину, однако источники местных СМИ не исключают, что это была маскировка нападавшего.

    По данным израильских изданий, Юшваев вел легальный бизнес в Израиле и России. В прошлогоднем интервью он называл себя «законопослушным бизнесменом, который водит Bentley», и отрицал связи с криминалом.

    За последние годы полицию неоднократно интересовала его возможная причастность к организации убийств и поджогов автомобилей, но обвинений против него не были выдвинуты.

    «Некоторые копы завидуют мне. Это сводит их с ума, откуда у меня деньги. Поэтому они преследуют меня, вовлекают в серьезные дела, хотя в некоторых случаях я вообще был за границей и ни к чему не причастен», – заявлял Юшваев.

    В июле посольство США в Израиле призывало сограждан к осторожности из-за участившихся вооруженных разборок между израильскими организованными преступными группировками.

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    25 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник: Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» назвал удары по складам Wildberries в России способом «усадить Москву за стол переговоров», что, по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника – оправдание военных преступлений Киева.

    «Финский президент Стубб взялся за оправдание военных преступлений режима Зеленского.  Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально!», – написал Мирошник в Telegram-канале. Он отметил, что согласно логике финского лидера, лишать население товаров первой необходимости это не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам.

    Специально для «законопослушного Стубба» российский дипломат привел выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, где опровергается «нормальность» перечисленных финном мер, толкающих на переговоры.

    Финский президент Стубб на заседании «коалиции желающих» заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности передать Украине технологии производства дальнобойных баллистических ракет. Мирошник указал  на провокационный характер передачи данных о производстве ракет SCALP.

    Напомним, в разделе Мнения газеты ВЗГЛЯД вышла авторская колонка «Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны» о том, что самом главным содержанием ударов по складам Wildberries является закат общеевропейской концепции «оберегаемой войны», которая требовала защищать гражданское общество от ужасов войны и не рассматривать гражданские объекты как законные цели.


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    24 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Пашинян захотел исключения Армении из ОДКБ

    Пашинян: Армения не планирует возвращаться к активной работе в ОДКБ

    Пашинян захотел исключения Армении из ОДКБ
    @ IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был бы доволен исключением страны из Организации Договора о коллективной безопасности.

    Пашинян выразил желание, чтобы Организация Договора о коллективной безопасности самостоятельно приняла решение об исключении республики из своих рядов, передает РИА «Новости».

    Выступая в парламенте с представлением правительственной программы, он подчеркнул, что такой шаг избавил бы Ереван от необходимости принимать самостоятельное решение о выходе.

    «Я знаю, что в ОДКБ ведутся обсуждения, и, кстати, устав предусматривает исключение страны из организации. Я был бы очень доволен, если бы организация решила исключить Армении из Организации договора о коллективной безопасности. Во всяком случае, освободила бы нас от дилеммы, выходить или нет», – отметил политик.

    Глава правительства также добавил, что республика не планирует возвращаться к активному участию в объединении. По его словам, в ближайшие пять лет Ереван не намерен активизировать свою работу в рамках ОДКБ.

    В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность принять решение о выходе из ОДКБ.

    Напомним, Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года Пашинян отмечал, что считает вероятным выход страны из организации, чем возврат к полноценному членству. При этом в 2024 году Пашинян обвинил ОДКБ в создании угрозы суверенитету Армении.

    Российский дипломат Виктор Васильев заявил об отсутствии противоречий между Ереваном и Организацией Договора о коллективной безопасности, назвав некорректными слухи о давних разногласиях.

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    24 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выступил за начало мобилизации женщин в ряды украинской армии.

    Келлог выразил уверенность в необходимости отправки жительниц Украины на фронт наравне с мужчинами из-за их высоких боевых качеств, передает ТАСС.

    «Моя дочь была военной, закончила военную академию и воевала в Афганистане. Так что мой ответ на вопрос, надо ли мобилизовать женщин, – да, потому что они воюют ничуть не хуже мужчин», – заявил американский политик.

    Келлог также добавил, что считает важным участие женской части общества в военной службе. По словам бывшего спецпосланника, он не видит в этом никаких проблем как на личном, так и на профессиональном уровне.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал экс-министра обороны Украины Алексея Резникова за идею призыва женщин.

    Российские силовые структуры сообщили о начале подготовки украинского населения к женской мобилизации.

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил отправку украинок на фронт ради спасения Европы.

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    25 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийское заявление

    Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместное осуждение действий Москвы на заседании ООН подписала только четверть участников, тогда как Соединенные Штаты проигнорировали данный документ.

    Подготовленную антироссийскую декларацию после заседания СБ ООН по Украине одобрили 50 государств из 193 членов организации, передает РИА «Новости».

    Текст документа озвучил глава МИД Дании Ларс Лекке. Основную массу подписантов составили европейские государства и другие союзники Запада, однако Вашингтон инициативу не поддержал.

    В принятом обращении авторы назвали спецоперацию «незаконным полномасштабным военным вторжением». Также в нем требуют от Москвы согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

    Российский МИД ранее неоднократно подчеркивал бесперспективность подобных инициатив. Дипломаты отмечали, что попытки заморозить конфликт ради предоставления Киеву времени на перегруппировку и перевооружение заранее обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

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    24 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    При атаке украинского беспилотника в Краснодаре погибли трое подростков
    При атаке украинского беспилотника в Краснодаре погибли трое подростков
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате ночного удара украинских боевиков в Краснодарском крае погибли подростки, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

    «Этой ночью в результате массированной атаки Украины, по предварительной информации, погибли трое подростков – 13, 15 и 16 лет», – указала омбудсмен в Max.

    Еще шесть детей доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, включая ожоги, сотрясения и осколочные ранения.

    Сейчас их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева и профильные ведомства находятся на постоянной связи для контроля ситуации.

    До этого обломки украинского беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре.

    Двумя днями ранее при атаке дронов на Ейский район погибли двое детей.

    В середине августа жертвой массированного налета на Новороссийск стал восьмилетний мальчик.

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    24 августа 2026, 21:10 • Новости дня
    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами

    Минздрав обязал стоматологов применять анестезию при риске боли

    Минздрав изменил правила применения анестезии стоматологами
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Стоматологи с 1 сентября будут обязаны использовать препараты для анестезии во время любых стоматологических манипуляций, способных причинить дискомфорт пациентам.

    Новые правила оказания медицинской помощи вступят в силу 1 октября, передает РИА «Новости». Министерство здравоохранения выпустило документ, регламентирующий работу профильных специалистов.

    «В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю «стоматология», может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», – отмечается в тексте приказа.

    Ведомство также расширило список специалистов, имеющих право оказывать первичную доврачебную помощь взрослым пациентам. Теперь эти обязанности смогут выполнять гигиенисты, зубные техники и врачи. Ранее такие полномочия были исключительно у фельдшеров общей практики.

    Дополнительным нововведением стало требование к оснащению профильных отделений, кабинетов и лабораторий. Медицинские учреждения должны в обязательном порядке иметь в наличии препараты и изделия для экстренной помощи при анафилактическом шоке.

    Минздрав расширил перечень допущенных к работе анестезиологами-реаниматологами врачебных специальностей.

    На прошлой неделе министерство обновило профессиональные стандарты для занятия руководящих должностей средним медперсоналом.

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    24 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Под Одессой обрушился склад с зерном

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области произошло обрушение зернового склада, в результате которого под завалами оказались две женщины, одна из них погибла.

    Инцидент произошел в городе Рени, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    «В Рени Одесской области обрушился склад с зерном: под завалами оказались две женщины, одна из них погибла», – говорится в сообщении.

    Власти региона пока не прокомментировали ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские беспилотники поразили склады с вооружением в порту Рени.

    Ранее удары по дунайским портам приблизили полную изоляцию Украины.

    В начале августа массированная атака по Одесской области вывела из строя местную портовую инфраструктуру.

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    24 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    Путин разрешил вводить внешнее управление на объектах критической инфраструктуры
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны. Документ распространяется на предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты и предусматривает возможность введения внешнего управления в случае угрозы их нормальному функционированию.

    Путин подписал указ, определяющий меры по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры страны, передает РИА «Новости». Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступает в силу со дня опубликования.

    В тексте указа отмечается, что в случае непринятия хозяйствующим субъектом необходимых мер безопасности может быть введено внешнее управление. Эта мера также коснется тех, кто нарушает требования безопасности или создает угрозу нормальному функционированию объектов.

    Временным управляющим, согласно документу, назначается Росимущество, если президент не определит иное лицо. Управляющий получает полномочия собственника, за исключением права распоряжаться имуществом, а также проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность активов.

    К объектам критической инфраструктуры отнесены предприятия топливно-энергетического комплекса, связи, транспорта, энергетики, а также промышленные и коммунальные объекты. Решение о прекращении временного управления будет принимать правительство на основании поручения главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности дополнительные меры защиты критической инфраструктуры. Позже глава государства поручил проработать инициативы бизнеса по обороне промышленных объектов от беспилотников.

    Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о постоянном контроле за безопасностью нефтеперерабатывающих предприятий.

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