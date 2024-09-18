Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.4 комментария
Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности и суверенитету республики, он отметил приближение к точке невозврата в отношениях с ОДКБ.
На втором Армянском глобальном саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения решила заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как структура представляет угрозу для суверенитета республики, сообщает ТАСС.
Пашинян подчеркнул, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении и ее будущему существованию.
Премьер-министр добавил, что Армения близка к точке невозврата в отношении с ОДКБ. Он отметил, что чем дольше организация не реагирует на вопросы, поднятые Арменией, тем ближе республика оказывается к этой точке. Пашинян выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего взаимодействия с ОДКБ и подчеркнул необходимость реагирования на запросы Армении.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на возобновление партнерства с Ереваном в рамках ОДКБ.