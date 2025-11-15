В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
Москалькова сообщила о помощи соотечественникам из Прибалтики
Количество обращений от соотечественников из стран Прибалтики, столкнувшихся с угрозой депортации, заметно выросло за последнее время, отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, количество обращений от проживающих в странах Прибалтики увеличивается, передает РИА «Новости». Москалькова объяснила, что основной наплыв поступает от соотечественников из Латвии, где им грозит депортация. «Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую Родину и социализироваться», – заявила Москалькова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии приняли решение выдворить более 800 граждан России с территории страны. Россия подготовила специальный комплекс мер для поддержки депортированных граждан. Меры помощи включают материальную и социальную поддержку для изгнанных из Латвии пожилых россиян.