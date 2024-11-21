«Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО

Россия испытала на Украине свою новейшую баллистическую ракету средней дальности

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг вечером президент Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации (СВО). По его словам, ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Президент назвал этот завод одним из крупнейших и известных со времен СССР промышленных комплексов, «который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение». Как допускают эксперты, речь идет о заводе «Южмаш».

«В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», – сказал Путин.

По словам президента, военные назвали новую ракетную систему «Орешник». Она атакует цель со скоростью 10 махов – 2-3 км в секунду, поэтому существующие системы ПРО противника ее не перехватывают. Как подчеркнул глава государства, испытания в боевых условиях новой ракетной системы ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО.

«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию», – отметил глава государства.

«Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено», – добавил президент.

Президент подчеркнул, что Москва вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов. При этом Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально. «В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», – сказал Путин.

Глава государства отметил также, что Россия будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в зависимости от «действий США и их сателлитов». Ранее Путин пообещал зеркальный ответ, если США развернут комплексы РСМД. Стороны объявили о приостановке участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Сначала это сделал Вашингтон, а затем – Москва.

В четверг Владимир Зеленский заявил, что в ночь на среду по Днепру был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой. Он пояснил, что на это указывают характеристики, в том числе скорость и высота. Зеленский отказался называть вид ракеты, сообщив, что в настоящий момент проводится экспертиза.

О том, что Россия якобы впервые в истории военных конфликтов применила межконтинентальную баллистическую ракету, утром в среду писали украинские и западные СМИ. Публикации сопровождались видеозаписями, на которых показан момент удара по «Южмашу». В качестве версий сообщалось, что удар был нанесен экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» с территории Астраханской области.

Позже в разговоре с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что «российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой США».

По мнению политолога Федора Лукьянова, «игра переходит в эндшпиль». «Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – пишет Лукьянов в своем Telegram-канале.

Эксперт особо отметил употребление понятия «испытание», которое «подчеркивает разовый и предупредительный характер использования изделия, демонстрируется его способность: «Но можно вложить и еще одно значение: Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие».

«Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой. Намерение заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту, который не может перехватить никакая противовоздушная оборона, – для пущей убедительности», – добавил Лукьянов.

Он также отметил слова президента о том, что размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, «будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США»: «То есть добровольный мораторий, который Россия брала на себя после прекращения действия РСМД, полностью не отброшен. Это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».

«То, что у России есть гиперзвуковые технологии – ни для кого не секрет. Россия была первой страной, которая поставила гиперзвук на вооружение», – напоминает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, вслед за Россией гиперзвуковое оружие появилось у Китая, а «США, у которых много гиперзвуковых технологий, пока не поставили эти ракеты на вооружение». «Поэтому то, что Россия внезапно продемонстрировала гиперзвук со скоростью 10 Махов – это большой сюрприз для наблюдателей не только в России, но и во всем мире. Это сигнал о том, что у России в загашнике есть чем удивить», – добавил эксперт.

Козюлин напомнил, что на Западе скептически восприняли обновление Россией своей ядерной доктрины. «Однако теперь нашим западным партнерам нужно иметь в виду, что у России есть не только ядерное оружие, которое оставили нам в наследство наши предки, но и новейшие разработки», – подчеркнул спикер.

Что касается решения России предупреждать простых украинцев и граждан дружественных стран о дальнейших испытаниях «Орешника», то Козюлин пояснил, что это продиктовано нормами международных соглашений. «В рамках СВН-3 есть договоренность о том, что Россия и США информируют друг друга о пусках баллистических межконтинентальных ракет, в том числе в ходе испытаний, чтобы это не было сюрпризом и не было воспринято как ядерное нападение. Россия, беспокоясь о международной безопасности, должна предусмотреть, чтобы испытания «Орешника», который похож на вооружения, упомянутые в СНВ-3, не были восприняты, допустим, как ядерное нападение», – пояснил Козюлин.

Кроме того, Россия также руководствуется нормами международного гуманитарного права, которое требует, чтобы гражданские лица минимально страдали при ведении подобного рода конфликтов. И Москва четко следует этому правилу.

«Важно, что подтвердилась подлинность роликов, которые были опубликованы в СМИ. К тому же по своим каналам я получил информацию о взрывной волне в Днепропетровске и звуках взрывов, которые были слышны за десятки километров. Судя по видео в Сети, скорость боевых блоков составляла около трех километров в секунду», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

Если точкой запуска был полигон Капустин Яр, «то ракета до Днепропетровска пролетела около тысячи километров». Анпилогов отметил, что расстояние между вероятной точкой запуска и Днепропетровском указывает на характеристики, соответствующие ракете средней дальности.

Собеседник также объяснил, почему в США изначально усомнились в словах Зеленского о том, что Россия якобы запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По его словам, дело не только в автоматическом предупреждении американцев, но и в том, что все пуски МБР отслеживаются Россией и США в режиме реального времени.

«У Советского Союза, а теперь и у России, у Соединенных Штатов и Китая есть спутники на геостационарной орбите с чувствительными инфракрасными телескопами. У нас сначала была система «Око», а теперь – «Тундра», которая отслеживает тепловой факел от горящего ракетного топлива», – пояснил эксперт.

«Тундра» позволяет легко засечь, определить и рассчитать траекторию запуска баллистической ракеты с территории возможного противника. «Информация подается в Систему раннего предупреждения о запусках баллистических ракет. У США эта система называется NORAD, которая обеспечивает контроль воздушного и околоземного пространства и раннее предупреждение о воздушно-космическом нападении», – отметил спикер.

До последнего момента Россия и США обменивались информацией об учебных пусках и маршрутах полета МБР, процедура была регламентирована договорами, «которые сейчас практически не действуют». Однако такой обмен информацией по-прежнему существует по взаимному согласию, чтобы исключить риски эскалации.

Эксперт допускает, что произошедшая накануне в Киеве эвакуация американского посольства и ряда других стран указывает на то, что США могли получить некое уведомление от России о готовящемся пуске. При этом информация по понятным причинам не касалась вероятной цели на украинской территории. А позже уже произошло автоматическое уведомление.

«Сам пуск – сигнал тем, кто использует Украину как площадку для нанесения ударов по России. Это демонстрация наших возможностей по поражению любых объектов, в том числе без применения ядерного оружия. У нас есть средства доставки и прорыва ПВО, позволяющие нанести неприемлемый ущерб даже максимально защищенным объектам в любой точке мира», – считает Анпилогов.