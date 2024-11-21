Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?6 комментариев
«Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО
Россия испытала на Украине свою новейшую баллистическую ракету средней дальности
ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью «Орешника». Это новейшая баллистическая гиперзвуковая ракета в неядерном оснащении. Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии. По мнению экспертов, применением принципиально нового мощного оружия Россия показала свои не афишируемые ранее боевые возможности отнюдь не Киеву.
В четверг вечером президент Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации (СВО). По его словам, ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Президент назвал этот завод одним из крупнейших и известных со времен СССР промышленных комплексов, «который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение». Как допускают эксперты, речь идет о заводе «Южмаш».
«В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», – сказал Путин.
По словам президента, военные назвали новую ракетную систему «Орешник». Она атакует цель со скоростью 10 махов – 2-3 км в секунду, поэтому существующие системы ПРО противника ее не перехватывают. Как подчеркнул глава государства, испытания в боевых условиях новой ракетной системы ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО.
«Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию», – отметил глава государства.
«Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено», – добавил президент.
Президент подчеркнул, что Москва вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов. При этом Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально. «В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», – сказал Путин.
Глава государства отметил также, что Россия будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в зависимости от «действий США и их сателлитов». Ранее Путин пообещал зеркальный ответ, если США развернут комплексы РСМД. Стороны объявили о приостановке участия в двустороннем договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 году. Сначала это сделал Вашингтон, а затем – Москва.
В четверг Владимир Зеленский заявил, что в ночь на среду по Днепру был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой. Он пояснил, что на это указывают характеристики, в том числе скорость и высота. Зеленский отказался называть вид ракеты, сообщив, что в настоящий момент проводится экспертиза.
О том, что Россия якобы впервые в истории военных конфликтов применила межконтинентальную баллистическую ракету, утром в среду писали украинские и западные СМИ. Публикации сопровождались видеозаписями, на которых показан момент удара по «Южмашу». В качестве версий сообщалось, что удар был нанесен экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» с территории Астраханской области.
Позже в разговоре с ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что «российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой США».
По мнению политолога Федора Лукьянова, «игра переходит в эндшпиль». «Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – пишет Лукьянов в своем Telegram-канале.
Эксперт особо отметил употребление понятия «испытание», которое «подчеркивает разовый и предупредительный характер использования изделия, демонстрируется его способность: «Но можно вложить и еще одно значение: Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие».
«Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой. Намерение заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту, который не может перехватить никакая противовоздушная оборона, – для пущей убедительности», – добавил Лукьянов.
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Он также отметил слова президента о том, что размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, «будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США»: «То есть добровольный мораторий, который Россия брала на себя после прекращения действия РСМД, полностью не отброшен. Это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».
«То, что у России есть гиперзвуковые технологии – ни для кого не секрет. Россия была первой страной, которая поставила гиперзвук на вооружение», – напоминает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
По его словам, вслед за Россией гиперзвуковое оружие появилось у Китая, а «США, у которых много гиперзвуковых технологий, пока не поставили эти ракеты на вооружение». «Поэтому то, что Россия внезапно продемонстрировала гиперзвук со скоростью 10 Махов – это большой сюрприз для наблюдателей не только в России, но и во всем мире. Это сигнал о том, что у России в загашнике есть чем удивить», – добавил эксперт.
Козюлин напомнил, что на Западе скептически восприняли обновление Россией своей ядерной доктрины. «Однако теперь нашим западным партнерам нужно иметь в виду, что у России есть не только ядерное оружие, которое оставили нам в наследство наши предки, но и новейшие разработки», – подчеркнул спикер.
Что касается решения России предупреждать простых украинцев и граждан дружественных стран о дальнейших испытаниях «Орешника», то Козюлин пояснил, что это продиктовано нормами международных соглашений. «В рамках СВН-3 есть договоренность о том, что Россия и США информируют друг друга о пусках баллистических межконтинентальных ракет, в том числе в ходе испытаний, чтобы это не было сюрпризом и не было воспринято как ядерное нападение. Россия, беспокоясь о международной безопасности, должна предусмотреть, чтобы испытания «Орешника», который похож на вооружения, упомянутые в СНВ-3, не были восприняты, допустим, как ядерное нападение», – пояснил Козюлин.
Кроме того, Россия также руководствуется нормами международного гуманитарного права, которое требует, чтобы гражданские лица минимально страдали при ведении подобного рода конфликтов. И Москва четко следует этому правилу.
«Важно, что подтвердилась подлинность роликов, которые были опубликованы в СМИ. К тому же по своим каналам я получил информацию о взрывной волне в Днепропетровске и звуках взрывов, которые были слышны за десятки километров. Судя по видео в Сети, скорость боевых блоков составляла около трех километров в секунду», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.
Если точкой запуска был полигон Капустин Яр, «то ракета до Днепропетровска пролетела около тысячи километров». Анпилогов отметил, что расстояние между вероятной точкой запуска и Днепропетровском указывает на характеристики, соответствующие ракете средней дальности.
Собеседник также объяснил, почему в США изначально усомнились в словах Зеленского о том, что Россия якобы запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По его словам, дело не только в автоматическом предупреждении американцев, но и в том, что все пуски МБР отслеживаются Россией и США в режиме реального времени.
«У Советского Союза, а теперь и у России, у Соединенных Штатов и Китая есть спутники на геостационарной орбите с чувствительными инфракрасными телескопами. У нас сначала была система «Око», а теперь – «Тундра», которая отслеживает тепловой факел от горящего ракетного топлива», – пояснил эксперт.
«Тундра» позволяет легко засечь, определить и рассчитать траекторию запуска баллистической ракеты с территории возможного противника. «Информация подается в Систему раннего предупреждения о запусках баллистических ракет. У США эта система называется NORAD, которая обеспечивает контроль воздушного и околоземного пространства и раннее предупреждение о воздушно-космическом нападении», – отметил спикер.
До последнего момента Россия и США обменивались информацией об учебных пусках и маршрутах полета МБР, процедура была регламентирована договорами, «которые сейчас практически не действуют». Однако такой обмен информацией по-прежнему существует по взаимному согласию, чтобы исключить риски эскалации.
Эксперт допускает, что произошедшая накануне в Киеве эвакуация американского посольства и ряда других стран указывает на то, что США могли получить некое уведомление от России о готовящемся пуске. При этом информация по понятным причинам не касалась вероятной цели на украинской территории. А позже уже произошло автоматическое уведомление.
«Сам пуск – сигнал тем, кто использует Украину как площадку для нанесения ударов по России. Это демонстрация наших возможностей по поражению любых объектов, в том числе без применения ядерного оружия. У нас есть средства доставки и прорыва ПВО, позволяющие нанести неприемлемый ущерб даже максимально защищенным объектам в любой точке мира», – считает Анпилогов.