США создают прорыв в гиперзвуке с помощью тайных союзников

Tекст: Александр Тимохин

США вот уже несколько лет проводят эксперименты с разработкой гиперзвукового оружия. Но, как правило, неудачные.

Самой известной гиперзвуковой ракетой США является Boeing X-51А Waverider – небольшая экспериментальная ракета с гиперзвуковым прямоточным реактивным двигателем. Работы по программам, предшествующим появлению Х-51А, начались еще в 1990-х, а непосредственная разработка ракеты – с 2005 года.



В 2013 году ракета вышла на заданные параметры. Изделие, пущенное со стратегического бомбардировщика над Тихим океаном, пролетело 426 км со скоростью 5,1 скоростей звука, используя в качестве окислителя атмосферный воздух. После этого программу приостановили и ни о каких работах по этой ракете с тех пор ничего неизвестно.



Зато на короткий срок прогремел другой проект – AGM-183 ARRW (Air-lauched rapid response weapon – «оружие экстренного реагирования с воздушным пуском»). Ракета представляла собой американский аналог российского «Кинжала», но с возможностью пуска с дозвукового носителя. После первых испытаний вокруг ракеты поднялся шум в прессе. Но в итоге проект был отменен, довести ракету у американцев не получилось.

Отдельная тема – так называемые гиперзвуковые глайдеры. Это планирующие боевые блоки для ракет, которые с другими боевыми блоками можно было бы назвать баллистическими. Тут у США, к сожалению, все хорошо, но это все же не ракеты.



Казалось, что США провалили создание гиперзвуковых ракет. Однако 5 августа 2024 года стало известно о том, что США и Австралия вот уже 15 лет работают над созданием гиперзвуковых ракет для тактической авиации и что на текущий момент уже достигнут немалый прогресс.

Соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия между странами США и Австралией было заключено в 2007 году. Тогда же стартовала программа Hypersonic International Flight Research Experimentation (HIFiRE), полное название которой переводится как «Международное летное исследовательское экспериментирование», а аббревиатура на слух звучит как «Высокий огонь». Программа была предназначена для создания научно-технического задела для будущих проектов гиперзвуковых ракет.



В 2020 году, в силу успеха исследовательской программы, на ее базе была начата уже практическая, с невероятно пафосным названием Southern Cross integrated flight research experiment (SCIFiRE), что переводится как «Интегрированные летные исследования Южного Креста (созвездие, видимое в Южном полушарии), а аббревиатура на слух может быть понята как «Научный огонь».



Результатом этой программы уже должно стать создание новой ракеты, готовой системы оружия. Какой она будет?





Американцы озвучили следующие характеристики. Скорость – пять «звуковых». Носители – тактическая авиация, то есть истребители и почему-то противолодочные (патрульные) самолеты. Американцы заявляют о том, что ракету предполагается сделать дешевой.

На радостях ВВС США начали интеграцию совместных программ с Австралией и единственной своей программы по созданию гиперзвукового оружия, которая еще идет – Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), гиперзвуковая ударная крылатая ракета. Предполагается, что поставки серийных ракет начнутся в 2027 году.

Представляет интерес то, как скрытно США все осуществили. В Австралии огромные необитаемые пространства, и это было важным фактором для американцев, которым нужно было много свободного воздушного пространства над землей для экспериментов.

Но также в Австралии проще обеспечить скрытность всех действий. Фактически кроме спутниковой разведки, средств для сбора информации о том, что происходит на этом удаленном континенте, ни у нас, ни у китайцев нет. А кто бы догадался следить за Австралией из космоса?



Таким образом, однажды можно получить неприятный сюрприз. США успешно сотрудничают с Австралией не только в области ракет, и стоит озадачиться разведывательными возможностями на этом континенте.

Вторая проблема острее. Из всех гиперзвуковых ракет у американцев «получилась» Х-51А, и, по совпадению, новые ракеты повторяют ее «идеологию» – они «пятимаховые» и используют в качестве окислителя атмосферный воздух. «Чистый» гиперзвук.

Коль скоро «Вэйврайдер» полетел еще в 2013-м, а потом программа «пропала с радаров», то стоит исходить из того, что и в новой программе у австралийцев и американцев все получится так же. Возможно даже с использованием задела от вроде как остановленной программы Х-51А.

И тогда любой американский самолет сможет поразить цель вне зоны действия ПВО за 40–60 секунд с момента пуска ракеты. Именно столько будет времени у расчетов ПВО на поражение сверхбыстрой и малогабаритной цели.

А если целей будут десятки в залпе? Ведь ракету планируют сделать дешевой. А поэтому, в реалиях США – массовой. А значит – впереди массированные удары такими ракетами.

Мы не знаем точно, получится ли у американцев на этот раз, но ради своей безопасности стоит исходить из того, что эта угроза станет реальной. Никакая современная ПВО к борьбе с такими целями пока не готова.

А еще неплохо было бы интенсифицировать работы по такому оружию у нас. Если ВМФ получил «Циркон», то авиация свою гиперзвуковую управляемую ракету пока не имеет. А ведь мы в ряде аспектов разработки гиперзвукового оружия до сих пор опережаем США. Активность противника на гиперзвуковом направлении – хорошая причина для усиления и нашей активности.