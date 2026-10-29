Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.0 комментариев
Суд оставил права на песни «Ласкового мая» у вдовы Шатунова
Суд отказал матери основателя «Ласкового мая» в оспаривании завещания Шатунова
Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск матери композитора Сергея Кузнецова, которая требовала признать недействительным завещание о передаче прав на песни «Ласкового мая» наследникам Юрия Шатунова.
«Столичный суд рассмотрел наследственный спор между матерью композитора Сергея Кузнецова и вдовой Юрия Шатунова», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Мосгорсуда.
В удовлетворении иска Валентины Кузнецовой к Светлане Шатуновой отказано. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу наследники певца Юрия Шатунова попросили прокуратуру Турции привлечь к уголовной ответственности продюсера Андрея Разина.
В начале месяца Щербинский суд Москвы признал права вдовы Шатунова на песни коллектива.
В прошлом году мать основателя группы Валентина Кузнецова оспорила в суде завещание певца.