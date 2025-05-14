Мать основателя «Ласкового мая» оспорила в суде завещание Шатунова

Мать основателя «Ласкового мая» потребовала признать завещание Шатунова недействительным

Tекст: Мария Иванова

Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова – Валентина Кузнецова – подала иск к вдове Юрия Шатунова Светлане Шатуновой-Чумаковой с требованием отменить завещание певца, передает ТАСС.

Изначально дело было направлено в Савеловский суд Москвы, однако позднее его перенесли в Дорогомиловский суд согласно требованиям о подсудности. Причины, по которым Валентина Кузнецова требует отменить завещание Юрия Шатунова, в материалах дела не раскрываются.

Ранее стало известно, что продюсер группы Андрей Разин также обратился с аналогичным иском – его заявление о признании завещания Шатунова недействительным рассматривается в Савеловском суде столицы. Таким образом, сразу два иска о судьбе наследства известного исполнителя поступили в московские суды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве началось судебное разбирательство по иску Андрея Разина о признании завещания Юрия Шатунова недействительным.

Кроме того арбитражный суд Москвы рассматривает требование Разина аннулировать лицензионное соглашение на использование песен группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».