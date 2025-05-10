Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
Продюсер Андрей Разин попытался оспорить завещание Юрия Шатунова в суде
Продюсер Разин подал иск к семье Шатунова о признании завещания недействительным
В Москве началось судебное разбирательство по иску Андрея Разина, который требует признать завещание Юрия Шатунова недействительным, ответчиками по делу стали вдова и дети известного певца.
Продюсер Андрей Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным, передает РИА «Новости». Суд принял исковое заявление к рассмотрению и назначил заседание. Среди ответчиков указаны супруга артиста Светлана, а также его сын Дэннис и дочь Эстелла.
Источник отметил, что других деталей дела пока не разглашается. Ранее суд уже отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни группы – автор текстов Сергей Кузнецов еще при жизни продал их Шатунову.
Прежний гражданский иск Разин подавал к вдове Шатунова, требуя защиты интеллектуальной собственности и авторских прав. В деле также фигурировали третьи лица, в том числе мама Сергея Кузнецова Валентина.
Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни из-за обширного инфаркта. Сергей Кузнецов умер в ноябре 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, промышленный суд Оренбурга отказал продюсеру Андрею Разину в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».
Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.