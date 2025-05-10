Продюсер Андрей Разин попытался оспорить завещание Юрия Шатунова в суде

Продюсер Разин подал иск к семье Шатунова о признании завещания недействительным

Tекст: Мария Иванова

Продюсер Андрей Разин обратился в столичный суд с иском о признании завещания бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова недействительным, передает РИА «Новости». Суд принял исковое заявление к рассмотрению и назначил заседание. Среди ответчиков указаны супруга артиста Светлана, а также его сын Дэннис и дочь Эстелла.

Источник отметил, что других деталей дела пока не разглашается. Ранее суд уже отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни группы – автор текстов Сергей Кузнецов еще при жизни продал их Шатунову.

Прежний гражданский иск Разин подавал к вдове Шатунова, требуя защиты интеллектуальной собственности и авторских прав. В деле также фигурировали третьи лица, в том числе мама Сергея Кузнецова Валентина.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни из-за обширного инфаркта. Сергей Кузнецов умер в ноябре 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, промышленный суд Оренбурга отказал продюсеру Андрею Разину в иске о возврате прав на 23 песни группы «Ласковый май».

Ранее вдова Юрия Шатунова одержала победу в судебной борьбе за права на хиты покойного артиста.