Сунак призвал Британию готовиться к ударам по базам России в Арктике

Tекст: Антон Антонов

Сунак в Times заявил, что Россия активно расширяет военное присутствие на Кольском полуострове, где базируется Северный флот и сосредоточена значительная часть ядерных сил страны. При этом военно-морская активность России у побережья Великобритании выросла на 41%, передает TodayPress TV.

Главная угроза для Запада, по мнению политика, заключается в возможной потере контроля над Северной Атлантикой. Это усложнит переброску американских войск и техники в Европу в случае войны. Кроме того, под угрозой могут оказаться подводные кабели, через которые проходит около 99% международного интернет-трафика.

«Мы должны показать России, что в случае конфликта мы можем поставить ее базы под угрозу», – заявил бывший британский премьер.

Сунак предложил усилить возможности подводного наблюдения, нарастить совместные операции с союзниками в Северной Европе и подготовить британский спецназ к действиям в Арктике. Он добавил, что прямое сдерживание военной инфраструктуры России необходимо независимо от исхода украинского конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Британия подписала с европейскими странами соглашение о создании общей военной структуры флотов под предлогом защиты от подводных и гибридных угроз.

В прошлом месяце королевские военно-морские силы Британии назвали неспособными конкурировать с Россией в арктическом регионе.