Грузия раскритиковала Британию за санкции против лидеров Южной Осетии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Как благодарить страну, которая с нами не консультировалась? Чтобы учитывать наши интересы, нужны консультации, – сказал он. – Наше мнение никого не интересует, а может, мы хотели кого-то добавить в санкционный список или исключить?»

«Нерелевантное решение (вводить санкции). Ну и что, сейчас MИ-6 поедет в Южную Осетию и кого-то задержит?» – отметил он.

По мнению Шалвы Папуашвили, санкции Лондона «являются частью политики Великобритании по отношению к России, и мы вообще тут ни при чем».

Как считает председатель парламента Грузии, у Британии, которая ранее санкционировала и часть грузинских руководителей за «отступление от демократии», «в плане введения санкций испортились часы».

По его словам, санкции Великобритании против лидеров Южной Осетии «не помогают и не мешают» в политике Тбилиси по восстановлению территориальной целостности страны.

Накануне Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в том числе за счет президента Южной Осетии Марата Камболова и экс-президента Алана Гаглоева.