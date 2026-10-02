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Грузия раскритиковала Британию за санкции против лидеров Южной Осетии
Британия, вводя санкции против лидеров Южной Осетии, не консультировалась с Грузией и поэтому не заслуживает благодарности Тбилиси, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Как благодарить страну, которая с нами не консультировалась? Чтобы учитывать наши интересы, нужны консультации, – сказал он. – Наше мнение никого не интересует, а может, мы хотели кого-то добавить в санкционный список или исключить?»
«Нерелевантное решение (вводить санкции). Ну и что, сейчас MИ-6 поедет в Южную Осетию и кого-то задержит?» – отметил он.
По мнению Шалвы Папуашвили, санкции Лондона «являются частью политики Великобритании по отношению к России, и мы вообще тут ни при чем».
Как считает председатель парламента Грузии, у Британии, которая ранее санкционировала и часть грузинских руководителей за «отступление от демократии», «в плане введения санкций испортились часы».
По его словам, санкции Великобритании против лидеров Южной Осетии «не помогают и не мешают» в политике Тбилиси по восстановлению территориальной целостности страны.
Накануне Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в том числе за счет президента Южной Осетии Марата Камболова и экс-президента Алана Гаглоева.