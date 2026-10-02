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Жильцам соседнего с особняком Миллера в Петербурге дома пообещали компенсацию
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о выплате денежных компенсаций жильцам соседнего с домом Миллера здания и сохранении прежних сроков реставрации сгоревшего особняка.
Губернатор поручил профильным службам организовать восстановление здания, сроки ремонтно-реставрационных работ на объекте менять не планируется, пишет ТАСС.
«Дом Миллера – неотъемлемая часть ансамбля одной из главных площадей Северной столицы. Мы сделаем всё необходимое, чтобы вернуть городу эту достопримечательность», – заявил Беглов.
Он подчеркнул, что имеющиеся документы позволяют восстановить здание в первозданном виде, а петербургская школа реставрации обладает ресурсами для воссоздания памятника.
Жителям соседнего с особняком дома будет оказана всесторонняя поддержка и материальная помощь. В пункте временного размещения ночь провели 12 человек.
Особняк и доходный дом К.Л. Миллера был построен во второй половине XVIII века, в 2021 году здание признано объектом культурного наследия регионального значения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу после пожара в особняке Миллера в Петербурге завели уголовное дело. Ранее пожарные локализовали возгорание, при этом огонь распространился на соседнее здание.