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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    2 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 13:36 • Новости дня

    Правозащитники заинтересовались поднятыми Россией вопросами в СПЧ ООН

    Правозащитные организации проявили интерес к поднятым Россией вопросам в ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд крупнейших правозащитных организаций проявил глубокий интерес к поднятым Россией на Совете по правам человека ООН вопросам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что международные правозащитные организации проявили серьезный интерес к вопросам, поднятым российской стороной на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что его визит полностью посвящен работе на этой площадке.

    «Мы запланировали серию мероприятий, провели сайд-ивент, на котором было достаточно большое представительство. У нас было представлено больше десяти государств, пять или шесть крупнейших международных правозащитных организаций, которые проявили достаточно серьезный интерес и получили полный пакет информации по тем темам, которые мы пытались осветить», – рассказал дипломат.

    В ходе дискуссий обсуждались темы народовластия и избирательных прав украинских граждан. Это происходило на фоне нервной реакции Киева на выборы, прошедшие на территории России, включая Донбасс, Новороссию и Крым. Российская сторона представила доказательства того, что украинские власти вели системную террористическую деятельность для срыва голосования.

    Мирошник добавил, что после ознакомления с фактами представители иностранных организаций начали задаваться вопросом об ответственности Украины за совершенные преступления и нарушения норм международного гуманитарного права. Также обсуждалась роль тех, кто препятствует наступлению этой ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник запланировал выступление с докладом о преступлениях киевского режима на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

    Представители международных делегаций заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами.

    Позже украинские провокаторы с флагами попытались сорвать общение российского дипломата с иностранными журналистами.

    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

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    30 сентября 2026, 04:23 • Новости дня
    Назван фаворит в борьбе за пост генсека ООН

    Ребека Гринспан стала фаворитом на пост генсека ООН

    Назван фаворит в борьбе за пост генсека ООН
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан вырвалась вперед в борьбе за пост генерального секретаря ООН после четвертого тайного голосования Совета Безопасности, узнало Reuters.

    По итогам четвертого неформального голосования Совета Безопасности ООН бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан оказалась главным претендентом на пост генерального секретаря ООН, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Гринспан получила десять голосов поддержки, три голоса против и два воздержавшихся. Посол Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт набрала восемь голосов за, шесть против и один воздержавшийся.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины также получил восемь голосов в поддержку и семь против.

    В июле и сентябре Гринспан также лидировала, тогда как в августе первое место занимала Родригес-Биркетт. В гонке за пост после ухода экс-президента Чили Мишель Бачелет участвуют семь кандидатов.

    В ходе тайного голосования члены Совбеза отмечают, «поощряют» ли они кандидата, «не поощряют» или «не имеют мнения». Процесс продлится еще несколько раундов, пока пять стран с правом вето – США, Китай, Россия, Франция и Британия – не согласуют единую кандидатуру для рекомендации Генеральной Ассамблее ООН. За всю историю ООН женщину ни разу не выбирали на пост генсека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в генсеки ООН Гринспан призвала все стороны к диалогу по Украине. Россия назвала черты нового генсекретаря ООН, которого готова поддержать. МИД России призвал нового генсека ООН учесть ошибки Гутерреша.

    Комментарии (2)
    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    30 сентября 2026, 16:47 • Новости дня
    Захарова: Украинская делегация в кулуарах ООН спокойно общается по-русски

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинская делегация в ООН лицемерно делает вид, что не понимает русский язык, однако в кулуарах спокойно общается на нем.

    Владимир Зеленский и его окружение продолжают общаться по-русски в штаб-квартире ООН, сообщила Захарова. По ее словам, во время заседаний Генассамблеи и Совбеза они демонстративно надевают наушники, имитируя непонимание русской речи. Однако в кулуарах и при общении с журналистами они говорят по-русски, передает ТАСС.

    Дипломат назвала такое поведение проявлением лицемерной сущности властей в Киеве. Она отметила, что власти сами разрешают себе говорить по-русски вопреки собственным дискриминационным законам, тогда как простых граждан нещадно штрафуют и пытаются привлечь к ответственности за использование родного языка.

    В пятницу Захарова заявила, что делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский язык.

    Замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

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    29 сентября 2026, 20:23 • Новости дня
    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3

    Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон возобновить переговоры по ядерному разоружению

    Генсек ООН призвал Россию и США договориться о замене СНВ-3
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США выработать новое рамочное соглашение на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь также призвал Соединенные Штаты и Российскую Федерацию провести переговоры по выработке рамочного соглашения, которое станет преемником договора СНВ-3», – заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости».

    По словам представителя ООН, Гутерриш подчеркнул, что разоружение является обязательным юридическим требованием, а не одолжением. Генсек призвал ядерные державы возобновить переговоры для исключения применения ядерного оружия и снижения его роли в доктринах безопасности.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал истечение договора ДСНВ мрачным моментом для мира.

    Белый дом выразил надежду на присоединение Китая к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    5 февраля 2026 года прекратил существование российско-американский ДСНВ. Инициатива президента России Владимира Путина о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами установленных договором количественных ограничений была проигнорирована американской стороной.

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    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

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    29 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    На полях Генассамблеи ООН провели закрытые переговоры по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках Генеральной Ассамблеи ООН прошли непубличные переговоры между делегациями разных стран по вопросу мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Представитель ООН Стефан Дюжаррик подтвердил проведение ряда закрытых встреч в рамках сессии Генеральной Ассамблеи по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы знаем, что на полях состоялся ряд встреч, закрытых встреч между различными делегациями», – сообщил Дюжаррик на пресс-брифинге. Он выразил надежду, что страны используют время в ООН для переговоров и продвижения к миру.

    Представитель также отметил усилия генерального секретаря организации Антонио Гутерриша. По его словам, руководство ООН продолжает проявлять максимальную активность в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу по Украине в Нью-Йорке.

    Украинская делегация провела на полях Генассамблеи консультации со спецпосланником президента США.

    Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Гутерришем последствия этого конфликта.

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    30 сентября 2026, 10:43 • Новости дня
    Немецкие дипломаты испугались портрета Путина на заседании в ООН

    Представители Германии потребовали убрать портрет Путина перед встречей в ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Протокольщики немецкой делегации интересовались портретом президента России Владимира Путина, который смотрел на главу МИД ФРГ Йоханна Вадефуля на встрече в ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В преддверии встречи дипломатов немецкие протокольщики обратили пристальное внимание на убранство переговорной комнаты, передает радио Sputnik.

    «Немецкая делегация, ее протокольщики, которые пришли готовить встречу с Вадефулем, уперлись в стену, в прямом смысле этого слова, увидев там портрет президента России», – рассказала Мария Захарова. По ее словам, гости поинтересовались, останется ли картина на месте во время визита главы МИД Германии.

    Российская сторона ответила отказом на просьбу убрать изображение, сославшись на дипломатические традиции. Представитель ведомства подчеркнула, что государственные символы всегда присутствуют на подобных мероприятиях.

    Кроме того, представители ФРГ выдвинули ряд требований относительно освещения переговоров в прессе.

    Немецкая сторона настаивала на проведении встречи без записи звука и просила максимально ограничить присутствие журналистов. Москва отвергла эти условия, решив работать в привычном открытом режиме. Сами переговоры Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошли 26 сентября в штаб-квартире всемирной организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сам инициировал встречу с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

    Немецкие дипломаты выдвинули строгие условия по ограничению работы прессы.

    Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

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    1 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Путин заявил о дисбалансе в ООН из-за западных стран

    Путин: Страны Запада оказывают непропорционально большое влияние в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что страны Запада оказывают непропорционально большое влияние в ООН, что приводит к дисбалансу в организации.

    На пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что ограниченная группа западных стран стремится присвоить себе функции управления, передает РИА «Новости».

    «Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явно мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления, а поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы ооновского устройства проступают все более рельефно», – заявил Путин,

    «Трансформация ООН – это отнюдь не только расширение Совета Безопасности и другие меры по более сбалансированному географическому представительству стран в органах международного управления, это и новое наполнение, содержание работы организации, приоритетные направления ее деятельности, включая перспективные», – добавил российский лидер.

    Напомним, Путин прибыл на заседание дискуссионного клуба «Валдай».

    Он призвал немедленно задуматься о сохранении глобального мира. Путин отметил, что по мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему.

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    30 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал позицию Гринспан в случае назначения на пост генсека ООН

    Политолог Ткаченко: От Гринспан в ООН можно было бы ждать большей объективности в отношении России

    Эксперт спрогнозировал позицию Гринспан в случае назначения на пост генсека ООН
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Кандидат на пост генсека ООН Ребека Гринспан ранее доказала свою независимость от глобалистских структур. В связи с этим в случае избрания от нее можно было бы ожидать большей объективности в контексте российско-украинского трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее западные СМИ назвали Гринспан главным претендентом на пост десятого генерального секретаря ООН.

    «Я познакомился с Ребекой Гринспан несколько лет назад – она приезжала в Петербург на конференцию, посвященную Латинской Америке. По моему мнению, она входит в условную группу здравомыслящих и адекватных международных деятелей. Не исключаю, что Гринспан может быть наиболее приемлемым кандидатом на пост генсека ООН», – рассказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер отметил: Гринспан имеет серьезные связи в американских финансовых кругах, но вместе с тем видится наименее повязанной нынешними глобалистскими структурами. «Она доказала свою самостоятельность, в отличие, например, от другого кандидата на пост генсека ООН – гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси», – детализировал собеседник.

    В связи с этим, спрогнозировал политолог, в случае избрания от Гринспан можно ждать большей нейтральности и объективности, в том числе применительно к российско-украинскому треку. «До 80-х годов прошлого века генсек ООН не имел политического голоса. Кандидатура Гринспан дает надежду на то, что генеральный секретарь организации вернется к функциям распорядителя», – пояснил собеседник.

    «В таком случае у России в ООН будет на одного влиятельного оппонента меньше. Москва сможет еще успешнее доносить до мировой общественности необходимые сигналы и посылы, в том числе – о преступлениях ВСУ», – допустил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан является главным претендентом на пост десятого генерального секретаря ООН. Такие результаты показал неофициальный опрос, проведенный Советом безопасности ООН после Генассамблеи в Нью-Йорке на прошлой неделе, передает Reuters.

    Нынешний генсек Антонио Гутерриш уйдет в отставку в конце этого года после двух пятилетних сроков. Пять стран, обладающих правом вето в Совбезе – США, Китай, Россия, Франция и Британия – должны будут согласовать кандидатуру нового генсека. Стоит отметить, что за более чем 80-летнюю историю ООН женщины ни разу не было на посту генерального секретаря.

    В июне Гринспан заявляла, что единственный способ урегулировать конфликт на Украине состоит в налаживании диалога между всеми участниками противостояния. Также в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме она заявила о готовности работать с Россией в случае избрания на пост генсека ООН.

    «Я всегда говорила прямо. Я буду взаимодействовать с Россией и продолжать этот диалог, который, как я думаю, является ключевым для устойчивости и будущего ООН», – отмечала Гринспан.

    В свою очередь директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов подчеркивал, что основной задачей главы ООН должно стать обеспечение условий для здорового межгосударственного диалога и посредничество, без попыток выступать в роли судьи или арбитра.

    По словам российского дипломата, сотрудники организации обязаны строго придерживаться целей и принципов Устава ООН без расстановки приоритетов или иерархии. Логвинов отмечал, что в конфликтных ситуациях генеральному секретарю следует занимать равноудаленную позицию и пользоваться нейтральной терминологией.

    Россия надеется, что новый генсекретарь ООН сделает выводы из ошибок предшественника, подтверждала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указывала на важность критического подхода к наследию нынешнего главы организации.

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    29 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    В ООН обратили внимание на жертвы среди гражданского населения России из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность увеличением числа жертв среди российских мирных жителей из-за ударов ВСУ.

    Гутерриш выразил тревогу в связи с увеличением количества погибших и раненых среди мирных жителей из-за ударов украинской армии по российской территории. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга, передает РИА «Новости».

    «Он обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения», – подчеркнул Дюжаррик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Генеральной Ассамблее ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории.

    Позже генеральный секретарь организации обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глобальные последствия украинского конфликта.

    Ранее Организация Объединенных Наций потребовала немедленно остановить атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

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    1 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    МИД: Западные страны напрашивались на диалог с Россией на Генассамблее ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители западных стран сами инициировали диалог с российской делегацией на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

    «Напрашивались и так называемые изоляторы – те, кто нас обвиняет во всех смертных грехах», – сказал Алимов на пресс-конференции. Он подчеркнул, что беседы состоялись даже с представителями государств, занимающих непростую позицию, передает РИА «Новости».

    Всего за Неделю высокого уровня у главы МИД России Сергея Лаврова прошли более 40 двусторонних контактов, уточнил замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла секрет обедов Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

    В воскресенье она заявила о крахе западных нарративов по Украине.

    Дипломат указала на возвращение западного меньшинства к реальности.

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    1 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин объяснил важность сохранения права вето в Совбезе ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин объяснил важность сохранения права вето в Совете Безопасности ООН, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «У постоянных членов есть право вето… Ведь когда отцы-основатели договорились об этом, они исходили из того, что это право вето, как бы оно ни казалось архаичным, оно не даст возможности перерасти конфликтам в горячую фазу между крупнейшими военными державами», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что наличие такого механизма имеет глубокий смысл. По его словам, если одно государство накладывает вето, остальные обязаны подчиниться этому решению.

    Кроме того, глава государства добавил, что любые реформы в рамках Организации Объединенных Наций могут быть реализованы исключительно на основе широкого консенсуса между странами-участницами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган призвал отменить право вето в Совете Безопасности ООН.

    Ранее президент России выступил с инициативой расширения состава этого органа.

    Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар также заявил о необходимости реформирования структур всемирной организации.

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    1 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    Замглавы МИД заявил об отсутствии у России фаворита на выборах генсека ООН

    Замглавы МИД Алимов: У России нет фаворита на выборах нового генсека ООН

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов заявил, что Москва не имеет фаворита при выборе нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

    По его словам, российская сторона предпочитает не раскрывать свои симпатии в этом вопросе, передает РИА «Новости». «Это не выборы, это официальный процесс отбора и назначения… Очевидного фаворита сейчас нет. Мы наших предпочтений не раскрываем», – подчеркнул дипломат в ходе пресс-конференции.

    Замминистра также отметил, что должность генсека ООН требует выдающихся качеств. Будущий глава организации должен быть эффективным управленцем и обладать серьезным дипломатическим опытом. Алимов добавил, что от нового руководителя ожидают строгого нейтралитета, равноудаленности и добросовестного отношения к Уставу ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные средства массовой информации назвали Ребеку Гринспан главным претендентом на пост генерального секретаря ООН.

    Другой кандидат на эту должность Ивонн Баки призналась в любви к российской культуре.

    При этом действующий глава организации Антониу Гутерриш перестал посещать Россию из-за ангажированных оценок украинского кризиса.

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    1 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи

    Посол Ирана выразил благодарность за слова Лаврова в ООН об убийстве Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран благодарен Москве за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН с осуждением убийства Али Хаменеи, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Посол Ирана в России Казем Джалали назвал выступление Лаврова в ООН великолепным, передает ТАСС.

    «Благодарим за твердую позицию в отношении Ирана, а также осуждение убийства нашего верховного лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Мы очень благодарны», – сказал Джалали.

    На прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Лавров назвал убийство Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства страны неприемлемым проявлением силового диктата. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    В июле столица Ирана провела коллективную молитву по Али Хаменеи.

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    30 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Захарова объяснила борьбу России за сохранение дееспособности ООН

    Захарова заявила о борьбе России за сохранение эффективности ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости сохранения Организации Объединенных Наций как эффективного инструмента для решения насущных мировых проблем.

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула важность сохранения Организации Объединенных Наций как эффективного международного института, передает радио Sputnik.

    По ее словам, Россия борется за то, чтобы ООН не превратилась в номинальную структуру для содержания чиновников.

    «Мы боремся за то, чтобы эта организация осталась, и осталась не номинальной, не для того, чтобы окормлялись там международные чиновники... а для того, чтобы она могла отвечать на вызовы современности, то есть решать проблемы насущные», – заявила Мария Захарова в эфире радиостанции.

    Дипломат отметила, что ярким примером необходимости ООН является борьба с морским пиратством. Отказ от международного права, по ее мнению, приведет мир к архаике. Кроме того, трибуна Генеральной Ассамблеи дает десяткам стран возможность ежедневно озвучивать свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров завершил серию из сорока двусторонних переговоров на полях Генассамблеи ООН.

    Выступление главы российского внешнеполитического ведомства вызвало огромный интерес среди иностранных журналистов и дипломатов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала речь министра на заседании Совета Безопасности возвращением участников в исторический контекст.

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