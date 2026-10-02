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Правозащитники заинтересовались поднятыми Россией вопросами в СПЧ ООН
Правозащитные организации проявили интерес к поднятым Россией вопросам в ООН
Ряд крупнейших правозащитных организаций проявил глубокий интерес к поднятым Россией на Совете по правам человека ООН вопросам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что международные правозащитные организации проявили серьезный интерес к вопросам, поднятым российской стороной на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что его визит полностью посвящен работе на этой площадке.
«Мы запланировали серию мероприятий, провели сайд-ивент, на котором было достаточно большое представительство. У нас было представлено больше десяти государств, пять или шесть крупнейших международных правозащитных организаций, которые проявили достаточно серьезный интерес и получили полный пакет информации по тем темам, которые мы пытались осветить», – рассказал дипломат.
В ходе дискуссий обсуждались темы народовластия и избирательных прав украинских граждан. Это происходило на фоне нервной реакции Киева на выборы, прошедшие на территории России, включая Донбасс, Новороссию и Крым. Российская сторона представила доказательства того, что украинские власти вели системную террористическую деятельность для срыва голосования.
Мирошник добавил, что после ознакомления с фактами представители иностранных организаций начали задаваться вопросом об ответственности Украины за совершенные преступления и нарушения норм международного гуманитарного права. Также обсуждалась роль тех, кто препятствует наступлению этой ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник запланировал выступление с докладом о преступлениях киевского режима на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Представители международных делегаций заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами.
Позже украинские провокаторы с флагами попытались сорвать общение российского дипломата с иностранными журналистами.