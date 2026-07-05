Столица Ирана провела коллективную молитву по Хаменеи

Tекст: Дмитрий Зубарев

В воскресенье в Тегеране состоялась массовая коллективная молитва у гроба бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости». Люди в траурных одеждах заполнили площадь соборной мечети, несмотря на сильную жару. Организаторам пришлось поливать собравшихся водой и распределять потоки верующих, чтобы избежать давки.

Многие желающие так и не смогли попасть на территорию комплекса к началу намаза. Однако с первыми звуками молитвы толпа остановилась, повернувшись к Мекке. После завершения религиозного обряда люди стали требовать открыть ворота для прощания с аятоллой.

«О, мученик, путь твой продолжается», – произнесли пришедшие по окончании намаза. Напряжение постепенно спало, так как часть участников начала покидать площадь. Прощание в мечети продлится до вечера, а 6 июля в столице состоится траурная процессия.

В дальнейшем похоронные мероприятия пройдут в Куме, а также иракских Неджефе и Кербеле. Погребение аятоллы состоится 9 июля в его родном Мешхеде. Али Хаменеи погиб 28 февраля из-за ударов США и Израиля, однако из-за продолжавшихся весь март атак церемонию прощания перенесли для подготовки инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне тела погибшего лидера Ирана и его семьи вынесли во внутренний двор религиозного комплекса Мосалла.

Масштабные траурные мероприятия с участием иностранных делегаций стартовали в Тегеране третьего июля.

Офис бывшего верховного руководителя назначил погребение аятоллы в Мешхеде на девятое июля.