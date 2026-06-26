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    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

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    26 июня 2026, 10:35 • Новости дня

    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника

    Удар беспилотника по сухогрузу прервал эвакуацию кораблей из Персидского залива

    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После нападения на сингапурский сухогруз в Ормузском проливе Международная морская организация временно свернула масштабную операцию по спасению застрявшего в регионе коммерческого флота.

    Международная морская организация (IMO) поставила на паузу план эвакуации сотен судов, застрявших в Персидском заливе, передает The War Zone.

    Решение было принято после того, как в четверг иранский беспилотник атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. План эвакуации, разработанный совместно с Оманом, должен был обеспечить безопасный проход кораблям, которые не могли пересечь пролив из-за закрытия маршрута после атак США и Израиля на Иран.

    Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес подчеркнул: «После запуска плана эвакуации IMO, благодаря которому несколько судов уже были успешно выведены, я решил временно приостановить его реализацию, чтобы подтвердить сохранение необходимых гарантий безопасности». Он добавил, что безопасность моряков остается главным приоритетом организации.

    Пострадавшим судном оказался сингапурский грузовой корабль Ever Lovely. Инцидент произошел примерно в 14 километрах к юго-востоку от оманского порта Дахит. Неизвестный снаряд попал в правый борт, повредив капитанский мостик, однако обошлось без жертв и ущерба для окружающей среды.

    Приостановка эвакуации совпала с предупреждением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, одобренным Тегераном. Южный коридор, который ранее считался свободным от иранского контроля, теперь патрулируется силами КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. моряков из Персидского залива.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

    23 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасенный в Иране летчик американского истребителя рассказал о необычных беспилотниках, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу.

    После спасения пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, поделился деталями воздушного инцидента. Он описал группу взаимосвязанных иранских беспилотников, которые двигались абсолютно синхронно. Мелкие аппараты летели под крупными, напоминая щупальца медузы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Рассказ военного спровоцировал серьезные споры в американском разведывательном сообществе. До этого инцидента спецслужбы США не располагали данными о наличии у Тегерана подобных систем. Специалисты называют такую технологию «сетевым взаимодействием».

    Согласно первоначальным оценкам, именно эта необычная группа дронов могла сыграть ключевую роль в уничтожении самолета. При этом официальное расследование истинных причин крушения истребителя все еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в апреле сбили американский истребитель F-15E.

    Американские спецназовцы успешно эвакуировали выжившего члена экипажа.

    Вооруженные силы США в июне уничтожили несколько иранских ударных беспилотников над Ормузским проливом.

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    24 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Ирак прекратил перекачку нефти с «Западной Курны – 2» из-за ситуации в регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная нефтяная компания Ирака Basra Oil Company распорядилась остановить перекачку сырья с одного из крупнейших месторождений на юге страны и резко снизить объемы добычи, следует из официального заявления ВОС.

    Иракская госкомпания Basra Oil Company (BOC), управляющая добычей в районе Басры, распорядилась прекратить перекачку сырья с месторождения «Западная Курна – 2» и значительно сократить его добычу, передает ТАСС.

    «Нефтяная компания Basra Oil Company приняла решение полностью остановить перекачку нефти на «Западной Курне – 2» и сократить добычу на месторождении до 50 тыс. баррелей в сутки», – говорится в официальном заявлении BOC. Персоналу поручено хранить добытое сырье в имеющихся резервуарах.

    Руководство компании объяснило этот шаг продолжающимися форс-мажорными обстоятельствами в регионе. Кроме того, решение связано с логистическими трудностями, вызванными нехваткой танкеров для транспортировки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти Ирака ввели режим форс-мажора на месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом.

    В январе правительство страны одобрило передачу управления нефтедобычей на «Западной Курне – 2» местной Basra Oil Company.

    Осенью прошлого года российская компания «ЛУКОЙЛ» приостановила работы на этом объекте на фоне американских санкций.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки важнейшую ближневосточную транспортную артерию пересекли 72 танкера судов с 20 млн баррелей нефти на борту.

    Через Ормузский пролив за последние 24 часа прошли 72 коммерческих судна, перевозивших углеводороды, передает ТАСС. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт на Глобальном энергетическом форуме агентства Reuters.

    «Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти», – подчеркнул глава американского ведомства.

    Ранее, 22 июня, выступая перед журналистами в Белом доме, Райт отмечал полную нормализацию ситуации в регионе. По его словам, объемы поставок нефти и газа через пролив успешно достигли докризисных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    Президент Дональд Трамп сообщил о ежедневном ночном вывозе миллионов баррелей американской нефти по этому маршруту. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение гражданских судов в данной акватории.

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    24 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрывом переговоров из-за Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности прервать диалог при взимании Ираном пошлин в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив о возможном прекращении мирных переговоров.

    Поводом для такого шага могут стать попытки взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, заявил он, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что американская сторона получила от Ирана гарантии отсутствия подобных сборов. «Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – подчеркнул Трамп.

    Политик добавил, что иранские власти опровергли сообщения СМИ о взимании пошлин. Тегеран заверил Вашингтон, что не требует никаких страховых выплат или иных сборов с проходящих через пролив кораблей.

    Накануне Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Американский лидер заявил о согласии Тегерана на сохранение свободного режима навигации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал бесплатный проход торговых судов по этому маршруту в течение двух месяцев американо-иранских переговоров.

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    24 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Ливан потребовал вывода израильских войск на переговорах в Вашингтоне

    Al Hadath: Ливан в США потребовал вывода израильских войск

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Вашингтоне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны, сообщил саудовскому телеканалу Al Hadath американский источник.

    «Израиль придерживается принципа «шаг взамен на другой шаг» и требует от ливанской армии в качестве условия доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру «Хезболлах», и действий на земле», – рассказал источник Al Hadath.

    Он отметил, что именно механизм начала вывода израильских войск остается главным препятствием для соглашения, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что Израиль добивается размещения ливанской армии на стратегически важной возвышенности Али эт-Тахер на юге Ливана до ухода своих подразделений, а также проведения ею поисков и проверки созданных «Хезболлой» подземных тоннелей в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации Тегерана и Вашингтона 22 июня провели технические переговоры по реализации американо-иранского меморандума и созданию профильных групп.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Израиль заявил о неограниченном сроке присутствия в Ливане. Белый дом заявил, что сообщил, что соглашение между США и Ираном не содержит условия о выходе Израиля из южного Ливана.

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    23 июня 2026, 21:01 • Новости дня
    Рубио заявил о незаконности сборов за проход через Ормузский пролив

    Рубио: Никому не разрешено взимать плату за проход через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ни одной стране не разрешено брать плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, ни одно государство мира не имеет права устанавливать тарифы на навигацию в Ормузском проливе, передают «Вести».

    «Ни одной стране не разрешается делать это в международных водах. Это предусмотрено действующим законодательством», – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

    Рубио также добавил, что подобная практика противоречит глобальным нормам. По его словам, принцип свободного судоходства действует на всех международных путях, и Вашингтон ожидает сохранения аналогичного подхода в данном регионе.

    Ранее Иран заявил о полном открытии Ормузского пролива.

    Президент США объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства после переговоров в Швейцарии.

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    23 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Рубио допустил «некоторые решения» Трампа на отказ Ирана принять МАГАТЭ

    Рубио: Отказ Ирана принимать МАГАТЭ заставит Трампа принять некоторые решения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вынужден будет принять некоторые решения из-за отказа Ирана принимать инспекторов МАГАТЭ, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американская администрация отреагирует на нежелание Тегерана сотрудничать с международными организациями, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал ситуацию журналистам во время поездки на Ближний Восток.

    «Мы знаем, что они согласились сделать, и теперь они это сделают или нет. Если сделают, процесс будет продолжаться. Если нет, президент должен будет принять некоторые решения», – сказал Рубио.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс ожидал прибытия инспекторов МАГАТЭ на иранские объекты уже на этой неделе. Однако официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи отверг планы проведения проверок на поврежденных ядерных комплексах. Рубио признался, что точные причины такой реакции ему неизвестны.

    Глава Госдепартамента предположил, что проблема кроется во внутриполитических раскладах Ирана.

    Президент США сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции.

    Неделей ранее американская разведка усомнилась в готовности Тегерана к подобным уступкам.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал скорое заключение мирного соглашения между странами.

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    24 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    Стартовал проход судов через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная морская организация (IMO) при ООН в среду сообщила о начале транзита судов через Ормузский пролив, пишет Reuters.

    Вывод морского транспорта осуществляется в соответствии с утвержденной программой эвакуации, передает РИА «Новости».

    «Корабли уже начали проходить в рамках плана», – заявили в пресс-службе IMO, пишет Reuters.

    Напомним, Международная морская организация ООН приступила к выводу экипажей заблокированных в Персидском заливе судов.

    Президент США Дональд Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Навигационные системы впервые с момента обострения ситуации зафиксировали движение по установленному официальному коридору.

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    24 июня 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Минобороны Израиля заявил об отказе выводить войска из Южного Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана.

    По его словам, подобное решение останется неизменным даже в случае прямого призыва со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «Даже если будет требование Америки, мы не уйдем из Южного Ливана», – заявил министр.

    Кац подчеркнул, что власти не допустят возвращения 200 тыс. мирных жителей в районы, которые сейчас контролируют израильские военные. По его словам, в этих зонах безопасности больше не будет ни местного населения, ни боевиков. Министр пояснил, что ранее присутствие гражданских лиц сопровождалось закладкой взрывных устройств и нападениями на солдат.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии на юге Ливана.

    Обострение конфликта в этом регионе привело к гибели четырех военнослужащих ЦАХАЛ.

    Власти еврейского государства категорически отвергли идею остановки боевых действий ради глобальных договоренностей Вашингтона.

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    23 июня 2026, 11:56 • Новости дня
    Иран заявил о полном открытии Ормузского пролива

    Представитель Ирана при ООН Бахрейни объявил об открытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.

    Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил снятие ограничений на судоходство в регионе, передают РИА «Новости».

    «Мы видим, что за последние дни через Ормузский пролив прошло много нефти... Ормузский пролив полностью открыт для судов, включая коммерческие суда», – заявил дипломат.

    Ранее, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке состоялись консультации между Тегераном и Вашингтоном. В диалоге также приняли участие государства-посредники в лице Катара и Пакистана.

    Президент США объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства после переговоров в Швейцарии.

    Ранее американский лидер сообщил о предстоящем открытии маршрута для разминирования.

    До этого глава Белого дома анонсировал снятие блокады по итогам сделки с Ираном.

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    26 июня 2026, 01:11 • Новости дня
    WSJ узнала об атаке Ирана на судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе

    WSJ пишет об атаке Ирана на судно в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран атаковал грузовое судно через несколько часов после того, как Тегеран предупредил суда не использовать маршруты, которые не санкционированы для гарантированно безопасного прохода Ормуза.

    «По словам двух высокопоставленных американских чиновников, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковал грузовое судно под сингапурским флагом в Ормузском проливе в четверг, проверяя соглашение, подписанное на прошлой неделе США и Ираном о прекращении боевых действий и возобновлении жизненно важного судоходного пути», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам одного из информаторов, ударный беспилотник пролетел к западной стороне судна, прежде чем врезаться в него, что указывает на то, что атака была преднамеренной.

    По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик судна, жертв не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило, что Иран отказывается гарантировать безопасность следующим вне установленных маршрутов судам в Ормузе.

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    24 июня 2026, 08:20 • Новости дня
    Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе

    Власти Омана запустили маршрут в Ормузском проливе без транзитных пошлин

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне американо-иранских договоренностей на Ближнем Востоке заработал временный морской коридор, позволяющий коммерческим судам безопасно пересекать акваторию без уплаты транзитных сборов.

    Султанат совместно с Международной морской организацией ООН организовал временный путь для коммерческих рейсов, передает ТАСС. Инициатива реализована в рамках специальных договоренностей между Соединенными Штатами и Ираном.

    Министерство иностранных дел государства выпустило официальное заявление. «Исходя из ответственности Султаната Оман за Ормузский пролив, а также в соответствии с его неизменной приверженностью международному праву и морскому праву, гарантирующим свободу судоходства в проливе без введения транзитных пошлин, Оман в координации с Международной морской организацией предоставил возможность использования временного морского коридора для всех судов», – подчеркнули дипломаты.

    Желающие воспользоваться маршрутом экипажи обязаны согласовывать действия с профильной структурой ООН по заданным координатам. Накануне генеральный секретарь организации Арсенио Домингес сообщил о начале эвакуации более 11 тыс. моряков, застрявших в регионе. Он добавил, что жертвами конфликта стали 14 членов экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Международная морская организация приступила к масштабной эвакуации заблокированных в акватории Персидского залива моряков.

    Тегеран предоставит бесплатный транзит для иностранных кораблей только на ближайшие два месяца.

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    24 июня 2026, 21:14 • Новости дня
    Рубио назвал дату возобновления технических переговоров США и Ирана

    Рубио: Технические группы США и Ирана продолжат переговоры 29 или 30 июня

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры технических групп по иранской сделке продолжатся 29-го или 30-го июня.

    По словам Рубио, технические переговоры США и Ирана продолжатся 29 или 30 июня, передает РИА «Новости».

    «Технические группы вернутся 29-го или 30-го. Они разделены на группы по различным темам. Я думаю, они вернутся в Швейцарию, если я не ошибаюсь», – заявил американский госсекретарь журналистам.

    Марко Рубио добавил, что сам не поедет на эти встречи. Он пояснил, что на рабочем уровне Вашингтон будут представлять делегаты от Государственного департамента, Министерства энергетики и других профильных структур.

    Участники переговоров Ирана и США в Швейцарии сформировали специализированные технические группы для подготовки окончательного соглашения.

     Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади объявил об успешном завершении подготовки к следующему этапу диалога.

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    25 июня 2026, 23:24 • Новости дня
    Иран отказался гарантировать безопасность судов вне установленных маршрутов

    Иран отказался гарантировать безопасность судам в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран предупредил международных перевозчиков о снятии с себя ответственности за безопасность судов, которые следуют вне оговоренных коридоров, о чем сообщило Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA).

    «Любое движение по маршрутам вне установленного рамками PGSA, не подпадает под гарантию безопасного прохода и не будет охвачено страховым покрытием и соответствующими обязательствами», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х

    В PGSA добавили, что последствия движения по неавторизованным маршрутам – это ответственность исключительно собственника, оператора и командира судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент снял морскую блокаду с Исламской республики для открытия Ормузского пролива. США и Иран решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз.


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    23 июня 2026, 11:31 • Новости дня
    Власти Ирана заявили о праве свободно тратить размороженные активы

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран получил возможность распоряжаться возвращенными финансовыми средствами по своему усмотрению для удовлетворения внутренних потребностей государства без каких-либо внешних лимитов.

    Руководство исламской республики сможет направлять освобожденные средства на любые нужды страны, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

    «Важно то, что замороженные активы Ирана становятся доступными, чтобы Иран мог свободно использовать их любым необходимым образом для обеспечения страны нужными товарами», – подчеркнул дипломат во время брифинга.

    Представитель министерства также добавил, что в отношении этих капиталов не установлено абсолютно никаких дополнительных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о разблокировке части замороженных активов страны.

    По проекту меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты обязались предоставить Тегерану 24 млрд долларов.

    Ранее представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи назвал возвращение этих средств абсолютно законным требованием исламской республики.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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