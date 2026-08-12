Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
США и еще 40 стран сделали заявление о баллистических ракетах
Группа из 41 государства выступила с совместным заявлением, призвав ядерные державы заранее уведомлять о запусках межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей.
США, Германия, Испания, Норвегия и еще 37 стран опубликовали совместное обращение с призывом заблаговременно сообщать о пусках межконтинентальных баллистических ракет, ракет подводных лодок и ракет-носителей, передает РБК.
Авторы инициативы настаивают на необходимости предупреждать о стартах минимум за 24 часа.
«Недавняя деятельность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предотвращения конфликтных ситуаций при пусках МБР, БРПЛ и РКН», – говорится в заявлении.
Отмечается, что проведение испытаний носителей, способных нести ядерный заряд, без достаточного уведомления несет опасность.
В документе уточняется, что в предварительном сообщении следует указывать класс ракеты, временное окно пуска, район старта и планируемое направление полета.
Кроме того, подчеркивается важность четких извещений для пилотов и моряков о предполагаемых зонах падения. Страны-подписанты выразили готовность «привлекать к ответственности» тех, кто игнорирует эти правила.
Россия в списке поддержавших заявление государств не значится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.
Месяцем ранее девять европейских государств и Украина объявили о создании оборонительной коалиции против баллистических ракет.
Весной Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам.