США и еще 40 стран сделали заявление о баллистических ракетах

Tекст: Алексей Дегтярёв

США, Германия, Испания, Норвегия и еще 37 стран опубликовали совместное обращение с призывом заблаговременно сообщать о пусках межконтинентальных баллистических ракет, ракет подводных лодок и ракет-носителей, передает РБК.

Авторы инициативы настаивают на необходимости предупреждать о стартах минимум за 24 часа.

«Недавняя деятельность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предотвращения конфликтных ситуаций при пусках МБР, БРПЛ и РКН», – говорится в заявлении.

Отмечается, что проведение испытаний носителей, способных нести ядерный заряд, без достаточного уведомления несет опасность.

В документе уточняется, что в предварительном сообщении следует указывать класс ракеты, временное окно пуска, район старта и планируемое направление полета.

Кроме того, подчеркивается важность четких извещений для пилотов и моряков о предполагаемых зонах падения. Страны-подписанты выразили готовность «привлекать к ответственности» тех, кто игнорирует эти правила.

Россия в списке поддержавших заявление государств не значится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.

Месяцем ранее девять европейских государств и Украина объявили о создании оборонительной коалиции против баллистических ракет.

Весной Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам.