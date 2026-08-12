Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
FT: Засуха и война взвинтили цены на транзит через Панамский канал
Стоимость транзита через Панамский канал побила рекорд из-за Эль-Ниньо и конфликта на Ближнем Востоке, так как резкое падение уровня воды и перекрытие Ормузского пролива привели к беспрецедентному подорожанию слотов для грузовых судов на важнейшем морском маршруте.
«Средняя цена на транзитные слоты в августе через наиболее часто используемые шлюзы канала составляла около 1,1 млн долларов США, что более чем в 16 раз превышает среднюю цену за тот же период прошлого года. Цены резко выросли с начала бомбардировок Ирана под руководством США и Израиля 28 февраля, что привело к закрытию Ормузского пролива», – пишет Financial Times (FT).
Параллельно ситуацию усугубляет климатический феномен Эль-Ниньо, вызывающий сильную засуху. Ожидается, что снижение уровня воды ограничит вместимость грузовых судов и сократит количество доступных проходов в конце года.
«Проблема сейчас заключается в том, что уровень воды неуклонно падает, а с мая по декабрь этого происходить не должно», – заявил глава отдела ценообразования на грузоперевозки Argus Росс Гриффит.
Блокировка Ормузского пролива вынудила азиатских покупателей увеличить закупки нефти с побережья Мексиканского залива. Это дополнительно подстегнуло спрос, в результате чего средняя цена за использование крупных шлюзов Панамского канала достигла рекордных 2,5 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне панамские власти решили расширить инфраструктуру Панамского канала. Al-Hadath передавал в начале августа, что Ирану и Оману удалось договориться об открытии Ормузского пролива. Трамп похвастался полным контролем США над Ормузским проливом.