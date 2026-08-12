  • Новость часаИз-за атаки БПЛА жители семи хуторов остались без света в Ростовской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
    Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием»
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы
    Вулин потребовал выслать немецкого журналиста за оскорбление русских
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой
    Российские пловцы с рекордом завоевали золото чемпионата Европы
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    12 августа 2026, 05:33 • Новости дня

    FT: Засуха и война взвинтили цены на транзит через Панамский канал

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость транзита через Панамский канал побила рекорд из-за Эль-Ниньо и конфликта на Ближнем Востоке, так как резкое падение уровня воды и перекрытие Ормузского пролива привели к беспрецедентному подорожанию слотов для грузовых судов на важнейшем морском маршруте.

    «Средняя цена на транзитные слоты в августе через наиболее часто используемые шлюзы канала составляла около 1,1 млн долларов США, что более чем в 16 раз превышает среднюю цену за тот же период прошлого года. Цены резко выросли с начала бомбардировок Ирана под руководством США и Израиля 28 февраля, что привело к закрытию Ормузского пролива», – пишет Financial Times (FT).

    Параллельно ситуацию усугубляет климатический феномен Эль-Ниньо, вызывающий сильную засуху. Ожидается, что снижение уровня воды ограничит вместимость грузовых судов и сократит количество доступных проходов в конце года.

    «Проблема сейчас заключается в том, что уровень воды неуклонно падает, а с мая по декабрь этого происходить не должно», – заявил глава отдела ценообразования на грузоперевозки Argus Росс Гриффит.

    Блокировка Ормузского пролива вынудила азиатских покупателей увеличить закупки нефти с побережья Мексиканского залива. Это дополнительно подстегнуло спрос, в результате чего средняя цена за использование крупных шлюзов Панамского канала достигла рекордных 2,5 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне панамские власти решили расширить инфраструктуру Панамского канала. Al-Hadath передавал в начале августа, что Ирану и Оману удалось договориться об открытии Ормузского пролива. Трамп похвастался полным контролем США над Ормузским проливом.

    14 августа 2026, 18:33 • Новости дня
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    CNN: Китай и Южная Корея намерены закрепиться на Северном морском пути
    @ Rosatom/Global Look Press

    Китай начал активно осваивать Северный морской путь, рассматривая его как перспективный маршрут для торговли с Россией и Европой, а Южная Корея уже готовится провести по нему первый тестовый рейс. Пекин стремится закрепиться на арктическом направлении, особенно после нормализации геополитической обстановки.

    Для Китая интерес к Северному морскому пути является частью более широкой стратегии расширения присутствия в Арктике, пишет CNN. Еще в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Полярного шелкового пути» – арктического продолжения китайской инициативы «Пояс и путь». Предполагалось, что новый маршрут позволит расширить экономическое присутствие Китая в регионе и связать его с Россией, странами Северной Европы и другими направлениями.

    При этом первоначальные планы Пекина по масштабным инвестициям в арктические порты и инфраструктуру не были реализованы в полном объеме. Сложные ледовые условия и короткий навигационный сезон сдерживали развитие маршрута. Но в нынешнем сезоне уже не менее шести китайских судоходных компаний планируют совершить более 50 рейсов по маршруту. Большинство из них связывает Китай и Россию, а перевозки включают контейнерные, наливные и многоцелевые суда.

    Одновременно Пекин расширяет использование Северного морского пути для доставки российских энергоресурсов. Маршрут становится одним из каналов поставок российского сжиженного природного газа в Китай.

    Следующим этапом для китайских компаний становится развитие регулярных перевозок между Китаем и Европой. Судоходная компания Sea Legend должна запустить первый регулярный сезонный контейнерный сервис по Северному морскому пути. Заявленное время в пути составляет около 20 дней – примерно вдвое меньше стандартного маршрута через Суэцкий канал.

    Перевозчик рассчитывает со временем перейти к круглогодичной навигации и доставлять в Европу китайские электромобили и гибридные автомобили, литиевые батареи и оборудование для солнечной энергетики. Еще одна китайская компания, New New Shipping, уже развивает сообщение между Китаем и российским Мурманском.

    При этом интерес к Северному морскому пути выходит за пределы российско-китайского сотрудничества. Южнокорейская судоходная компания PanStar готовится 22 августа провести тестовый рейс из Пусана в Европу через Арктику. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен ранее заявил, что страна намерена «лидировать в открытии эпохи Северного морского пути».

    В Китае считают, что накопленный опыт работы на маршруте может обеспечить местным компаниям преимущества в будущем. Старший научный сотрудник Института международных стратегических и безопасностных исследований в Шанхае Чжао Лун заявил, что китайские перевозчики уже получили определенный сравнительный перевес благодаря присутствию в Арктике.г Говоря о периоде, «когда геополитическая ситуация нормализуется», он спрогнозоровал, что «тогда будет еще одна волна китайских компаний, которые пойдут в Россию и будут больше инвестировать в российскую Арктику».

    Таким образом, Пекин, отмечает CNN, стремится закрепиться на Северном морском пути еще до того, как маршрут сможет стать полноценной альтернативой традиционным торговым коридорам. Развитие перевозок по российской арктической трассе одновременно дает Китаю практический опыт, укрепляет его связи с российской инфраструктурой и создает основу для дальнейшего продвижения концепции «Полярного шелкового пути».

    Пока Северный морской путь остается сложным маршрутом. На его работу влияют ледовая обстановка, высокая стоимость перевозок из-за необходимости ледокольного сопровождения на отдельных участках. Однако сокращение площади арктического льда в перспективе может увеличить продолжительность навигации и расширить возможности для международной торговли.

    На этом фоне Китай стремится занять выгодные позиции заранее, рассчитывая, что после нормализации геополитической обстановки его опыт позволит расширить инвестиции в российскую Арктику и претендовать на одну из ведущих ролей в развитии Северного морского пути.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о запуске регулярного еженедельного контейнерного маршрута из КНР в Европу через Северный морской путь.

    Комментарии (8)
    13 августа 2026, 20:24 • Новости дня
    WP: В войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов
    WP: В войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов
    @ U.S. Air Force/William R. Lewis

    Американские военные потеряли не менее 45 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном, что составляет около четверти всей имевшейся у США группировки этих аппаратов.

    До начала конфликта в распоряжении американских ВВС и Корпуса морской пехоты находилось около 185 Reaper. Таким образом, потери составили примерно 25% от общего количества военных аппаратов этого типа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с данными Пентагона. При этом данные не учитывают беспилотники, находящиеся в распоряжении американских разведывательных структур.

    MQ-9 Reaper используется американскими военными для разведки, наблюдения и нанесения ударов по наземным целям. В зависимости от установленного оборудования, сенсоров и вооружения стоимость одного такого аппарата может составлять от 30 до 50 млн долларов. Поэтому совокупная стоимость потерянных машин оценивается более чем в 1,3 млрд долларов.

    Особенно интенсивно американские военные применяли Reaper в районе Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли. Однако особенности конструкции беспилотника делают его уязвимым в условиях противодействия со стороны противника. Аппараты относительно медленные и часто работают на небольшой высоте, что облегчает их обнаружение и поражение средствами ПВО.

    При этом не все потерянные беспилотники были сбиты. По словам еще одного американского чиновника, часть Reaper могла потерпеть крушение после потери операторами связи с аппаратами. Точные масштабы таких потерь собеседник издания не уточнил.

    Сокращение группировки Reaper стало еще одной проблемой для американских вооруженных сил на фоне войны с Ираном. Потери беспилотников происходят одновременно с расходованием запасов другого вооружения. Ранее сообщалось, что конфликт уже привел к существенному сокращению американских запасов ряда ракет и боеприпасов.

    В мае американский генерал-лейтенант Дэвид Тейбор сообщил сенаторам, что количество оставшихся у ВВС Reaper сократилось примерно до 135 машин. Он тогда заявил, что обеспокоен масштабом потерь и что ВВС рассматривают варианты быстрого пополнения парка.

    При этом Пентагон постепенно отказывается от MQ-9 Reaper и планирует заменить их более дешевыми вооруженными разведывательными беспилотниками, способными действовать группами. Однако восполнение нынешних потерь потребует времени.

    Американская администрация также добивается выделения дополнительных средств на восполнение запасов вооружений. Речь идет о запросе примерно на 67 млрд долларов, который должен компенсировать расходы, связанные с войной с Ираном, и позволить восстановить истощенные арсеналы. Даже в случае одобрения финансирования на возвращение запасов к прежнему уровню могут потребоваться годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия лишилась почти пятой части своего арсенала тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper. Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили очередной такой аппарат в районе Персидского залива. Позже иранские военные сбили еще один разведывательно-ударный дрон во время атаки на американские объекты.

    Комментарии (5)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 07:43 • Новости дня
    Израиль шокировала скорость восстановления военной мощи Ирана

    Jerusalem Post: Израиль шокирован скоростью восстановления военной мощи Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран продемонстрировал неожиданно быстрые темпы возобновления производства баллистического вооружения всего через четыре месяца после окончания масштабных боевых действий, что поразило израильское руководство, сообщили источники.

    Представители израильских оборонных ведомств оказались ошеломлены стремительным восстановлением иранского военно-промышленного комплекса, пишет Jerusalem Post.

    Военные и разведка Моссад не ожидали столь быстрого возвращения угрозы баллистических ракет после завершившейся в апреле войны.

    В ходе 40-дневного конфликта в начале 2026 года США и Израиль нанесли около 30 тыс. ударов по 2600 целям. Ущерб оборонному сектору Исламской Республики оценивался в 300 млрд долларов. Однако Тегеран нашел нестандартные способы возобновить выпуск ракет, несмотря на колоссальные разрушения.

    «На протяжении всей войны ЦАХАЛ наносил существенный ущерб разнообразным центральным компонентам, связанным с военными возможностями Ирана», – заявили в израильской армии.

    При этом сейчас Тегеран способен производить от 100 до 300 снарядов в месяц.

    Если такие темпы сохранятся, иранский арсенал вернется к уровню июня 2025 года уже к середине 2027 года. Эксперты отмечают, что к 2028 году это может стать критической угрозой, что потребует пересмотра всей израильской стратегии безопасности.

    Осенью 2024 года американские СМИ заявляли о парализации производства баллистических ракет в Иране из-за израильских ударов.

    Весной этого года иранские служащие за несколько часов восстановили поврежденные бомбардировками подземные бункеры.

    В мае секретные оценки американских спецслужб подтвердили сохранение большей части ракетного арсенала Тегерана.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Фальков заявил о готовности России поставлять Малайзии СПГ и нефтепродукты

    Фальков заявил о готовности России поставлять Малайзии СПГ

    Фальков заявил о готовности России поставлять Малайзии СПГ и нефтепродукты
    @ Vyacheslav Nemyshev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва выразила намерение наладить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепродуктов в Малайзию на фоне растущего интереса бизнеса двух стран к сотрудничеству, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

    По словам министра, показатели первых месяцев 2026 года говорят о необходимости активизировать совместную работу, поэтому важно не только восстановить достигнутую динамику, но и обеспечить устойчивый рост взаимной торговли.

    «При этом мы видим большую заинтересованность бизнеса наших стран в наращивании торговых связей, со своей стороны готовы поставлять в Малайзию СПГ и нефтепродукты, мы говорили об этом в узком составе», – приводит РИА «Новости» слова Фалькова на пятом заседании совместной межправительственной комиссии во Владивостоке.

    Он обратил внимание на значимость стабильных поставок российских удобрений для поддержки сельского хозяйства Малайзии.

    Кроме того, министр напомнил о продолжающейся работе по увеличению доли российской животноводческой продукции на малайзийском рынке, отметив, что в 2025 году был открыт доступ для поставок мяса индейки из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия задумалась об отмене виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Президент России Владимир Путин в июне отметил рост товарооборота России и Малайзии. В ноябре 2025 года Малайзия заявила об укреплении сотрудничества с Россией.

    Комментарии (2)
    12 августа 2026, 13:26 • Новости дня
    В КСИР заявили о готовности к затяжной войне с США

    В Тегеране объявили о готовности к длительному военному противостоянию с США

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран намерен обеспечивать национальную безопасность путем длительного изматывания противника вплоть до завершения текущего президентского срока в Соединенных Штатах, заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного противостояния с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    По его словам, иранское руководство готово пойти на крайние меры ради защиты суверенитета.

    «Мы должны добиться сдерживания, чтобы враг никогда не осмелился напасть на нас, а мы могли жить в безопасности. Один из таких способов – это затягивание войны до следующего президентского срока путем изматывания противника. Все должны знать, что атака на Иран имеет цену», – подчеркнул военачальник.

    Нагди отметил, что американская армия оказалась значительно слабее первоначальных оценок. Очередной виток эскалации начался после решения Дональда Трампа разорвать заключенное 18 июня соглашение о прекращении огня. Вскоре американские силы атаковали иранские объекты, назвав это ответом на инциденты с гражданскими судами в Ормузском проливе.

    В ответ вооруженные силы Исламской республики нанесли серию ударов по базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Представители министерства иностранных дел подчеркнули, что внешнее давление лишь сплотило общество. Дипломаты добавили, что государство не ищет прямого столкновения, однако сохраняет полную готовность к сокрушительному возмездию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Американская администрация приготовилась к многонедельному вооруженному противостоянию из-за контроля над Ормузским проливом.

    Военный советник верховного лидера Исламской республики Мохсен Резаи ранее пригрозил переходом к наступательной тактике в случае продолжения вражеских атак.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 13:47 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о фатальных просчетах разведки США

    Глава МИД Ирана назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло из-за слабости американских спецслужб и нарушения Вашингтоном июньских договоренностей о прекращении огня, заявил глава МИД Ирана Аббас Араки.

    Соединенные Штаты допустили серьезные просчеты в конфликте с Тегераном из-за неудовлетворительной работы своих спецслужб, передает РИА «Новости».

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, наибольший провал Вашингтона произошел в Ормузском проливе.

    «США уже длительное время из-за слабости разведслужб совершают повторяющиеся ошибки. Яркий тому пример - война с Ираном. Теперь же в ситуации вокруг Ормузского пролива они допустили еще больший просчет», - написал дипломат в соцсети.

    Эскалация конфликта началась после отказа американского президента от соглашения о перемирии, заключенного 18 июня. Вашингтон нанес серию ударов по иранской территории, назвав это ответом на угрозы гражданскому судоходству. В ответ военные исламской республики атаковали базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

    Иранская сторона обвинила противника в прямом нарушении меморандума о прекращении боевых действий. В настоящее время государства пытаются согласовать параметры новой мирной сделки при участии региональных посредников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании соглашения о прекращении войны с Ираном.

    Американские военные применили мощную авиабомбу для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил факт обмена сообщениями с Вашингтоном через посредников.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 23:45 • Новости дня
    США перенаправили более 50 судов из-за блокады Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что военнослужащие страны изменили маршруты десятков коммерческих судов в ходе проведения морской блокады Ирана, при этом несколько кораблей подверглись досмотру.

    «По состоянию на 12 августа вооруженные силы США перенаправили 59 коммерческих судов, вывели из строя три и взяли на абордаж два, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады», – сказано в сообщении CENTCOM в соцсети Х

    Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Вашингтон контролирует Ормузский пролив, и пообещал сохранить текущее положение дел в регионе.

    При этом WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.


    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 23:30 • Новости дня
    WSJ сообщила о падении трафика в Ормузском проливе, вопреки словам Трампа

    WSJ: В Ормузском проливе отмечено резкое падение трафика

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп говорит, что Ормуз находится под контролем США, но лишь немногие корабли прислушиваются к его словам. Иран с ограниченной огневой мощью может сделать пересечение этого водного пути слишком рискованным, пишет WSJ.

    В среду Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Реальность на воде говорит о другом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Данные систем отслеживания плавсредств показывают, что всего 14 судов во вторник пересекли водную артерию, по которой до войны обычно проходило более 130 судов в день. Одиннадцать из этих судов следовали по маршруту, контролируемому Ираном, – пишет газета.

    WSJ уточняет, что интенсивность движения судов было сниженным в течение июля, в среднем 26 проходов судов в день, в июне – 33 прохода в день, поскольку возобновившиеся нападения Ирана на суда сорвали сделку по открытию пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей. WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США
    @ Bonnie Cash-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после «разгрома» Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

    В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

    Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Комментарии (5)
    12 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Reuters: Тегеран и Вашингтон не обсуждали продление режима прекращения огня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти не планируют вести переговоры с американской стороной о пролонгации мирного соглашения из-за отсутствия в документе точной даты начала его действия, отмечают западные СМИ.

    Представители Ирана опровергли слухи о возможных контактах с американским руководством, передает РИА «Новости».

    «Иран и США не обсуждали продление режима прекращения огня», – говорится в материале Reuters. По словам высокопоставленных иранских источников агентства, подписанный ранее документ изначально не имел сроков реализации, поэтому продлевать его бессмысленно.

    Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после решения Дональда Трампа разорвать заключенное 18 июня соглашение. Американские военные нанесли серию ударов по иранской территории. Представители Центрального командования США объяснили эти действия ответом на провокации против гражданских кораблей в Ормузском проливе.

    Вооруженные силы Ирана нанесли ответные удары по американским базам в регионе. Дипломаты обвинили Вашингтон в прямом нарушении меморандума о прекращении боевых действий. В министерстве иностранных дел Ирана подчеркнули, что конфликт лишь усилил сплоченность государства перед лицом внешнего давления. При этом руководство страны неоднократно подчеркивало, что совершенно не стремится к полномасштабной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном. После этого американские военные начали новую серию ударов по территории Ирана.

    В ответ МИД Исламской республики официально отказался от соблюдения условий меморандума.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    Судно нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе атаковано судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), сообщает эмиратское государственное агентство WAM со ссылкой на заявление компании.

    Согласно заявлению государственной нефтяной компании, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время ситуация находится под контролем, передает Reuters со ссылкой на WAM.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа два судна этой компании подверглись нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.

    Несколькими днями ранее коммерческий корабль ADNOC также попал под ракетный обстрел в этой же акватории.

    Белый дом пригрозил объявить данный пролив американской территорией после «разгрома» Ирана.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Новак сообщил о планах привлечь индийские инвестиции в нефтегазовый сектор

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва стремится расширить сотрудничество с Нью-Дели, развивая совместные проекты по добыче энергоресурсов и создавая новые рынки сбыта на азиатской территории, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый российский сектор и в развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии», – приводятся слова вице-премьера в сообщении правительства на платформе Max.

    Кроме того, правительство сообщило о новом статусе азиатской республики на ключевом отраслевом мероприятии. В 2026 году Индия впервые за всю историю существования форума «Российская энергетическая неделя» выступит его официальной страной-партнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии изучают перспективы увеличения импорта российских энергоресурсов.

    Вице-премьер Александр Новак зафиксировал рост интереса Нью-Дели к поставкам нефти для переработки.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поддержал продолжение экспорта топлива на индийский рынок.

    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 06:33 • Новости дня
    Вэнс назвал сохранение низкой цены на нефть главной задачей США в войне с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    В конфликте с Ираном американское руководство считает основной целью сохранение нефти и газа дешевыми для американцев, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Цель номер один: сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране» , – заявил Вэнс в эфире телеканала Fox News.

    Вэнс отметил, что предотвращение появления у Ирана ядерного оружия рассматривается как вторая по значимости цель Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

    Мировые котировки нефти перешли к росту из-за жестких требований Тегерана к Вашингтону, необходимых для восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 06:03 • Новости дня
    Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Во время недавнего визита в Израиль глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что нужно возобновить совместные удары по иранской инфраструктуре, сообщает 13-й канал израильского телевидения.

    Купер на прошлой неделе посетил Израиль и провел встречи с высшим командованием ЦАХАЛ. В ходе этих переговоров он заявил о необходимости возобновить совместные удары по инфраструктуре Ирана, включая «объекты газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслей», передает РИА «Новости» со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.

    «Атака на инфраструктуру Ирана изменит правила игры и будет очень болезненной для иранцев, а в нынешней ситуации они не изменят свою позицию», – сказал он.

    Кроме того, глава CENTCOM предупредил израильское военное руководство, что у США, возможно, не останется иного выбора, кроме как возобновить боевые действия против Ирана. При этом, подчеркнул Купер, в подобных действиях Вашингтону потребуется помощь еврейского государства, отмечает израильский канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявлял о готовности присоединиться к новым ударам США по Ирану в случае обращения Вашингтона за военной поддержкой.

    В июле США объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Тегераном.

    В августе Вашингтон заявил об отмене запланированной атаки на Иран.

    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 09:35 • Новости дня
    Удары США спровоцировали масштабное нефтяное загрязнение у берегов Ирана

    МИД Ирана обвинил США в нефтяном загрязнении побережья Персидского залива

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана обернулись серьезным разливом нефти и загрязнением побережья острова Кешм.

    Атаки вооруженных сил Соединенных Штатов и Израиля на иранские энергетические объекты вызвали разлив нефтепродуктов, рассказал заместитель министра иностранных дел страны Казем Гарибабади.

    «Нефтяное загрязнение побережья [иранского] острова Кешм стало следствием иностранной военной агрессии», – написал дипломат в социальной сети.

    Он добавил, что причиненный окружающей среде ущерб требует выработки Тегераном механизма управления Ормузским проливом, передает ТАСС.

    Вооруженное противостояние стартовало 28 февраля. В июне стороны при содействии Исламабада договорились о перемирии, однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил массированные атаки. Американские власти обвинили Исламскую республику в несоблюдении условий по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия режима перемирия. Американские военные атаковали стратегические объекты на юге Ирана.

    На иранском острове Кешм произошли несколько взрывов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Гипермаркет в Енакиево в ДНР уничтожен в результате атаки БПЛА ВСУ
    Белоусов анонсировал открытие памятника военным Росии и КНДР в Курске
    Steigan: Атаки на порты Рени и Измаил приблизили морскую блокаду Украины
    На Украине наказали школьниц за танцы под русскую музыку
    Индия впервые за 96 лет решила определить кастовый состав населения
    Купальный сезон в Москве официально завершен
    Студенты начали отправлять на учебу ИИ-агентов вместо себя

    Россия ставит под контроль экспорт зерна

    В России создают специальный штаб для экспорта зерна в условиях ограничения логистики. Ночные удары по Новороссийску на этой неделе остановили крупнейшие зерновые терминалы. Альтернативные маршруты частично разгрузят южное направление, однако полностью решить проблему им не под силу. Что ждет российских фермеров? Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский поднял уровень украинофобии в Польше

    Польско-украинские отношения продолжают ухудшаться. Большинство поляков выступают за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста. Также в Польше заметно выросло количество преступлений против украинцев на почве ненависти. На этом фоне Владимир Зеленский решил запустить пиар-кампанию для восстановления доверия поляков и улучшения имиджа Украины. Чего ждать от этой идеи и что будет с военной поддержкой со стороны Польши? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Можно ли спилить дерево на своем участке в 2026 году: когда нужно разрешение и какой штраф

      Спилить дерево на своем участке в 2026 году можно не всегда: многое зависит от категории земли, местных правил благоустройства, статуса дерева, охранных зон и того, не относится ли растение к редким или краснокнижным видам. На обычном участке ИЖС или СНТ плодовые и декоративные деревья чаще всего убирают без порубочного билета, но если дерево растет на муниципальной земле, в лесном фонде, в охранной зоне, относится к редким видам или находится за границами участка, самовольная вырубка может обернуться административным штрафом, возмещением ущерба или уголовной ответственностью. Рассказываем, какие деревья нельзя рубить без разрешения, как проверить статус земли и когда нужно обращаться в администрацию.

    • Что приготовить из кабачков в 2026 году: рецепты на сковороде, в духовке, быстро и вкусно

      Кабачки можно жарить на сковороде, запекать в духовке, тушить, фаршировать, добавлять в оладьи, запеканки, икру, салаты и заготовки на зиму. В сезон это один из самых удобных овощей для быстрых и недорогих блюд: молодые кабачки готовятся за 15–30 минут, хорошо сочетаются с сыром, чесноком, фаршем, помидорами, зеленью, сметаной и специями. Рассказываем, что приготовить из кабачков быстро и вкусно, какие рецепты подойдут на каждый день, как выбрать молодые плоды и чем отличаются блюда на сковороде, в духовке и без жарки.

    • Яблочный Спас – 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 19 августа

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников, который в народной традиции называют Яблочным Спасом. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и слова поздравлений с Яблочным Спасом 2026, которые можно отправить родным, друзьям и близким.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации