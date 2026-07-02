Иран пригрозил США решительным ответом на провокации во время похорон Хаменеи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центральный штаб иранских вооруженных сил предупредил западные страны о недопустимости провокаций в период прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, передает РИА «Новости»

Траурные церемонии пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах, включая Тегеран и Мешхед.

Командующий штабом Али Абдоллахи обратился к противникам государства. «В эти великие поучительные дни… мы предупреждаем врагов Ирана, в особенности США, Израиль, а также их региональных и внерегиональных сообщников о необходимости избегать просчетов любого рода и призываем задуматься о суровом и отрезвляющем ответе», – подчеркнул военный.

Кроме того, военное руководство пообещало дать быстрый отпор на любые попытки американского вмешательства в ситуацию вокруг Ормузского пролива. В ведомстве отметили, что полеты авиации и беспилотников США над этой акваторией ставят под угрозу безопасность всего региона.

Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Проведение похорон пришлось отложить на несколько месяцев из-за продолжавшихся атак и необходимости подготовки инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили посетит траурные мероприятия вместе с другими региональными лидерами.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть политика.