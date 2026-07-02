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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    23 комментария
    2 июля 2026, 13:28 • Новости дня

    Иран пригрозил США решительным ответом на провокации во время похорон Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи предостерег США, Израиль и их союзников от угроз и агрессии в отношении Ирана в дни проведения церемонии прощания и похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Центральный штаб иранских вооруженных сил предупредил западные страны о недопустимости провокаций в период прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, передает РИА «Новости»

    Траурные церемонии пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах, включая Тегеран и Мешхед.

    Командующий штабом Али Абдоллахи обратился к противникам государства. «В эти великие поучительные дни… мы предупреждаем врагов Ирана, в особенности США, Израиль, а также их региональных и внерегиональных сообщников о необходимости избегать просчетов любого рода и призываем задуматься о суровом и отрезвляющем ответе», – подчеркнул военный.

    Кроме того, военное руководство пообещало дать быстрый отпор на любые попытки американского вмешательства в ситуацию вокруг Ормузского пролива. В ведомстве отметили, что полеты авиации и беспилотников США над этой акваторией ставят под угрозу безопасность всего региона.

    Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Проведение похорон пришлось отложить на несколько месяцев из-за продолжавшихся атак и необходимости подготовки инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля.

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили посетит траурные мероприятия вместе с другими региональными лидерами.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть политика.

    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

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    1 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

    Траурные мероприятия в иранской столице начнутся 3 июля. Ожидается прибытие высокопоставленных представителей из более чем 30 государств. С 4 по 5 июля гроб с телом верховного лидера установят в религиозно-общественном комплексе Мосалла, где все желающие смогут отдать дань уважения.

    Масштабное траурное шествие по центральным улицам Тегерана запланировано на 6 июля. Затем тело перевезут в Кум – главный религиозный центр страны, где церемонии продолжатся на следующий день. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в Мешхеде, родном городе погибшего лидера.

    Ранее офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля. Власти исламской республики пообещали привлечь к ответственности виновников гибели политика.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство аятоллы.

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    1 июля 2026, 22:22 • Видео
    Франция обвиняет СБУ в теракте

    Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

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    29 июня 2026, 20:57 • Новости дня
    В МИД Ирана опровергли планы проведения переговоров с США в Катаре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исламская республика отправит делегацию в Доху исключительно для решения вопросов по разблокировке замороженных активов, полностью исключая любые контакты с американской стороной, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи подчеркнул полное отсутствие подобных намерений. Дипломат пояснил цели предстоящей на этой неделе поездки экспертной группы в Доху. Визит специалистов направлен исключительно на работу над реализацией меморандума о возврате замороженных средств, передает РИА «Новости».

    «В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет», – заявил Багаи. Он добавил, что параллельный визит американской делегации в Катар абсолютно не пересекается с задачами иранских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал прямые переговоры с Тегераном в Дохе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном.

    Президент исламской республики Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.

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    1 июля 2026, 02:49 • Новости дня
    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана

    Замсекретаря СБ Венедиктов: США и Ирану нужен юридически обязывающий договор

    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на то, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном откроет путь к юридически обязывающему соглашению, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов отметил, что Москва поддерживает все достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном, включая меморандум, передает ТАСС.

    «Надеемся, что он уже в ближайшем будущем приведет к окончательному урегулированию конфликта и подписанию юридически обязывающего соглашения», – подчеркнул Венедиктов.

    По его словам, без такого документа говорить о прочном и долгосрочном урегулировании ситуации невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы помочь Вашингтону и Тегерану заключить долгосрочный всеобъемлющий договор.

    В МИД России сообщили о надежде, что заключение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном поможет восстановить доверие в Персидском заливе и стабилизировать ситуацию в регионе.

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    30 июня 2026, 22:25 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива

    Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Бахрейна Аз-Зайяни

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор министров иностранных дел России и Бахрейна Сергея Лаврова и Абделя Латыфа Аз-Зайяни был посвящен обстановке в зоне Персидского залива и выполнению июньского меморандума между США и Ираном, сообщает МИД России.

    Переговоры прошли по инициативе бахрейнской стороны. Основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили развитию ситуации в зоне Персидского залива, сообщается на сайте МИД.

    Они подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.

    Лавров и Аз-Зайяни договорились продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной повестки в Совете Безопасности ООН. Также была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества России и Бахрейна в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Однако позднее стороны вновь обменялись ударами. По данным СМИ, после этого США и Иран договорились прекратить взаимные удары.

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    30 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана соблюдать соглашение с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран намерен придерживаться договоренностей по урегулированию конфликта и отказу от ядерного оружия, если Вашингтон снимет морскую блокаду и санкции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире Press TV.

    «Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам состоит в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно», – приводит РИА «Новости» реплику президента Ирана.

    Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду, а иранская сторона – восстановить судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран также обязуется отказаться от получения ядерного оружия. Вопрос ядерной программы планируется урегулировать отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Главным итогом обсуждений для Ирана должно стать полное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил  разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.


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    1 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США

    Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Морская блокада, ограничивавшая торговое судоходство Ирана, была полностью снята Вашингтоном, сообщил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.

    Отвечая в эфире иранского телевидения на вопрос, сняли ли США блокаду полностью, Галибаф сказал: «Да... вы видели, что Трамп об это объявил, даже 30 дней не прошло [как это предполагалось меморандумом]».

    Он подчеркнул, что после отмены ограничений судоходство для иранских торговых судов и танкеров стало свободным и при пересечении Оманского залива для них не возникает никаких препятствий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана и открытии Ормузского пролива.

    Замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале практического снятия морской блокады США и свободном проходе иранских танкеров через международные воды.

    Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.

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    1 июля 2026, 16:38 • Новости дня
    Трамп не подтвердил возобновление операции США против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не подтвердил планы возобновить военную операцию против Ирана.

    Выступая 1 июля на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, он сказал: «Я думаю, они существенно продвинулись, мы по ним очень сильно ударили на прошлой неделе», передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной операции, Трамп отметил, что, по его мнению, дела Вашингтона с Тегераном идут хорошо и что речь идет о денуклеаризации Ирана. По его словам, у Ирана не должно быть ядерного оружия, эти заявления американский лидер сделал перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил возобновить военные атаки на Иран в случае провала ядерных переговоров.

    Позднее Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

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    1 июля 2026, 13:09 • Новости дня
    Нарушившее маршрут грузовое судно село на мель в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе, следуя по маршруту, отличному от указанного Ираном.

    Грузовое судно село на мель в Ормузском проливе, двигаясь по маршруту, который отличался от предписанного Ираном, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на фоне серьезных проблем с судоходством в регионе.

    «Одно судно, следовавшее по маршруту, отличному от установленного в рамках иранского режима управления Ормузским проливом, село на мель», – говорится в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией IRIB.

    Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам. Эскалация конфликта привела к серьезным транспортным трудностям в международной торговле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня иранские военные атаковали грузовое судно за использование несанкционированного маршрута.

    В этот же день власти Исламской республики остановили три иностранных танкера без разрешения на проход.

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    2 июля 2026, 05:59 • Новости дня
    США вывезли бомбардировщики B-52H с британской военной базы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты вывезли стратегические самолеты B-52H Stratofortress с аэродрома Фэрфорд в Британии, сообщают американские СМИ со ссылкой на местных фотографов.

    B-52 Stratofortress ВВС США вылетели с авиабазы Фэрфорд Британии, таким образом было завершено развертывание для поддержки войны против Ирана, пишет The War Zone.

    Отлет техники запечатлели местные фотографы и опубликовали кадры в социальных сетях.

    В конце мая организаторы отменяли британское авиашоу Royal International Air Tattoo из-за активности американских военных на базе Фэрфорд.

    В марте британское военное ведомство подтверждало факт предоставления военных баз американским силам для операций против Ирана.

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    1 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    Власти Ирана пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи

    Власти Ирана заявили о неизбежном наказании виновников гибели Али Хаменеи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Иране пообещали привлечь к ответственности причастных к гибели бывшего верховного лидера Али Хаменеи, который стал жертвой ударов США и Израиля в феврале.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зульгадр заявил о неизбежности возмездия за смерть бывшего верховного лидера, передает РИА «Новости».

    Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате атак со стороны США и Израиля по Тегерану.

    «Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», – говорится в заявлении на официальной странице ВСНБ в соцсети.

    Церемонию прощания пришлось отложить из-за продолжавшихся в течение марта ударов. Власти перенесли траурные мероприятия, чтобы подготовить необходимую инфраструктуру. Ожидается, что прощание и похороны пройдут с 4 по 9 июля.

    В Тегеране прощальная церемония состоится с 4 по 6 июля, 7 июля процессия пройдет в Куме, а 9 июля Хаменеи будет похоронен в родном Мешхеде

    Секретарь штаба организации похорон Али Акбар Пурджамшидиан добавил, что 8 июля тела Хаменеи и его родственников доставят в Ирак для траурных мероприятий в священных городах шиитов – Кербеле и Неджефе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис погибшего лидера Али Хаменеи назначил церемонии прощания на начало июля.

    Ранее посол Ирана в России Казем Джалали пообещал США жесткое возмездие за пролитую кровь.

    До этого правительство Исламской республики объявило сорокадневный траур по аятолле Али Хаменеи.

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    30 июня 2026, 06:06 • Новости дня
    Ирак выразил готовность принять переговоры США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Багдад выразил готовность предоставить площадку для возможных переговоров США и Ирана, заявил иракский посол в России Абдул-Карим Хашим Мустафа.

    Иракское руководство готово предоставить площадку для диалога между Соединенными Штатами и Ираном при возникновения такой необходимости, так как страна уже имеет подобный опыт.

    «В 2014 году Ирак принял первые непрямые переговоры между США и Ираном. Так что Ирак всегда готов сыграть эту роль, но это зависит от желания двух партнеров – США и Ирана», – заявил дипломат ТАСС.

    Посол отметил, что текущее обострение отношений Ирана с американской и израильской сторонами практически не сказалось на повседневной жизни иракских граждан.

    При этом посол Ирака обратил внимание, что ракеты пересекали воздушное пространство сразу нескольких стран региона, а техническими возможностями для перехвата обладают лишь единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе. В иракском МИД уже предлагали стать посредником между США и Ираном. Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США.

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    1 июля 2026, 11:53 • Новости дня
    Грузия заявила о нейтральной позиции в конфликте США, Израиля и Ирана

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Нейтральная позиция Грузии в конфликте США и Израиля с Ираном является основанием для участия президента Михаила Кавелашвили в церемонии похорон аятоллы Али Хаменеи, заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Звиад Шаламберидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Лидеры нашего региона будут совместно на этой церемонии, так что нет ничего необычного в присутствии на ней президента Грузии, – сказал он. – В первую очередь нам важны интересы Грузии, которая заняла нейтральную позицию в этом конфликте».

    Депутат отметил, что США сейчас ведут переговоры с нынешними властями Ирана, по приглашению которых церемонию посетит делегация Грузии.

    Накануне администрация президента Грузии сообщила, что Михаил Кавелашвили посетит церемонию похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Государственные похороны Али Хаменеи, погибшего в результате ударов 28 февраля 2026 года, пройдут с 4 по 9 июля 2026 года.

    Оппозиция критикует власти Грузии за якобы разворот от Запада на Восток и называет нецелесообразным посещение церемонии похорон аятоллы.

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    29 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп заявил о предстоящей встрече представителей США и Ирана

    Трамп сообщил о запланированных на вторник переговорах США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник в столице Катара состоятся прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, организованные по инициативе Тегерана.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал контакт с представителями Тегерана, передает РИА «Новости»

    «Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!» – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Ожидается, что переговоры пройдут во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский президент заявил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции.

    До этого глава Белого дома подписал меморандум о прекращении войны с Исламской республикой.

    Между тем замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном в Катаре.

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    2 июля 2026, 12:25 • Новости дня
    Песков сообщил о поездке Медведева на похороны Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетит церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россию на траурных мероприятиях в Иране представит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие российского политика в официальной церемонии.

    «Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о составе российской делегации. Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных авиаударов США и Израиля.

    Многодневные похороны были отложены из-за боевых действий и пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана и Ирака. Официальное прощание с участием иностранных делегаций и глав государств состоится в Тегеране 3 июля. Погребение пройдет 9 июля в Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал об участии Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.

    Офис погибшего лидера назначил церемонии прощания на начало июля.

    Иранское агентство Fars сообщило о предстоящем погребении аятоллы в его родном городе Мешхед.

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    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Франция обвиняет СБУ в теракте

      Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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