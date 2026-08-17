Россиянин получил 16 лет колонии за съемку для ВСУ автомобилей с символикой «Z»

Tекст: Ольга Иванова

Жителя Мурома признали виновным в госизмене и участии в запрещенной террористической организации «Артподготовка», передает ТАСС.

Мужчина сфотографировал более 40 автомобилей с символикой «Z» и «V» в интересах украинских военных. Выездное заседание по делу дважды судимого фигуранта состоялось во Владимирском гарнизонном военном суде.

«По совокупности преступлений, а также приговоров военный суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы, из которых три года – в тюрьме, а остальную часть – в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Инстанция также назначила дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год. Осужденному запретили заниматься администрированием сайтов и групп в интернете на срок два года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сторонники запрещенной террористической организации «Артподготовка» сменили названия для конспирации.

В июле участники этой группировки намеревались атаковать поезд в Оренбургской области.

В прошлом году правоохранители арестовали заместителя начальника инспекции РЖД за подготовку теракта в составе данного сообщества.